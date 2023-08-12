Трансфер Дембеле не повлиял на отношения «Барсы» и «ПСЖ». Клубы видят больше сходств, чем различий, несмотря на конфликт Лапорты и Аль-Хелайфи

Отношения «Барселоны» и «ПСЖ» не ухудшились после трансфера Усмана Дембеле.

Дембеле перешел в «ПСЖ» за 50,4 млн евро. Это сумма отступных вингера «Барселоны», половина которой должна достаться игроку и его агенту.

Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был недоволен попытками «ПСЖ» подписать Дембеле. Каталонский клуб был готов объявить парижанам «войну».

По информации Diario Sport, трансфер Дембеле не повлиял на отношения между клубами, несмотря на разногласия и .

В частности, спортивный директор «Барселоны» и советник «ПСЖ» по футбольным вопросам поддерживают дружеские отношения в течение долгого времени.

Кроме того, «Барса» и «ПСЖ» считают, что имеют больше сходств, чем различий. В частности, оба клуба проходят этап перестройки, связанный с уходом .

Дембеле попрощался с «Барсой»: «Я вырос как футболист и человек. Носить эту футболку было гордостью и честью»

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