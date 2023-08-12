Трансфер Дембеле не повлиял на отношения «Барсы» и «ПСЖ». Клубы видят больше сходств, чем различий, несмотря на конфликт Лапорты и Аль-Хелайфи

Теги ПСЖ Барселона Деку Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Усман Дембеле Футбол

Отношения «Барселоны» и «ПСЖ» не ухудшились после трансфера Усмана Дембеле.

Дембеле перешел в «ПСЖ» за 50,4 млн евро. Это сумма отступных вингера «Барселоны», половина которой должна достаться игроку и его агенту.

Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был недоволен попытками «ПСЖ» подписать Дембеле. Каталонский клуб был готов объявить парижанам «войну».

По информации Diario Sport, трансфер Дембеле не повлиял на отношения между клубами, несмотря на разногласия Жоана Лапорты и Нассера Аль-Хелайфи.

В частности, спортивный директор «Барселоны» Деку и советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш поддерживают дружеские отношения в течение долгого времени.

Кроме того, «Барса» и «ПСЖ» считают, что имеют больше сходств, чем различий. В частности, оба клуба проходят этап перестройки, связанный с уходом Лионеля Месси.

Дембеле попрощался с «Барсой»: «Я вырос как футболист и человек. Носить эту футболку было гордостью и честью»

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6 комментариев

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ponso
ПСЖ ничего из себя и не представлял, чтобы перестраиваться. Рандомный набор футболистов. Шейхи ассоциируют свою игрушку с Месси, хотя он оказался там сугубо по финансовой причине. Даже неблагодарные фанаты его не ценили и подвергали обструкции с подачи тех же шейхов.
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Batya1011
Ответ Cruel Snake
Сначала Неймар, теперь Дембеле...Из под носа у них уводят футболистов, а они даже не расстроены. Наоборот, друзья говорит
кто от от трансфера Дембеле еще выиграет не известно )
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Cruel Snake
Сначала Неймар, теперь Дембеле...Из под носа у них уводят футболистов, а они даже не расстроены. Наоборот, друзья говорит
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Гласящий Истину!
А как же война?! Или у них СВО?
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Роман
50.4 млн Барса осталась счастлива. Они года три таких сумм не видели.
И ПСЖ за копейки приобрел.
И для Дембеля, что там клуб с гнильцой, что там - разницы нет. Где будут над ним подшучивать.
В общем все рады, все довольны.
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