Хави все еще против перехода Неймара в «Барсу» – из-за опасений, что он плохо повлияет на молодежь
Хави по-прежнему не до конца убежден, что «Барселоне» нужен Неймар.
Как пишет As, тренер каталонского клуба сохраняет твердую позицию по поводу возможного перехода форварда из «ПСЖ» и блокирует сделку, хотя в некоторые руководители настаивают на ее осуществлении, так как считают Неймара наиболее подходящим игроком на замену ушедшему Усману Дембеле.
Хави отказывается от Неймара по неспортивным причинам – из-за опасений, что он может отрицательно повлиять на игроков «Барселоны», среди которых много молодежи. При этом отмечается, что со спортивной точки зрения в бразильце видят полезного игрока, несмотря на его обширную историю травм.
На возможный отказ от Неймара может повлиять и сложное экономическое положение «Барселоны», которой с трудом удается зарегистрировать всех новичков к 1-му туру Ла Лиги.
Мнения среди руководителей «Барселоны» разделились: кто-то считает, что Неймар сможет помочь команде сделать новый качественный скачок и привлечь фанатов на стадион «Олимпик Льюис Компанис», где команда будет проводить домашние матчи в этом сезоне. Некоторые из боссов клуба полагают, что Неймар – слишком противоречивая фигура, которая к тому же находится на спаде.
На данный момент разблокировать ситуацию может лишь Хави. Если тренер попросит подписать бразильца, то это наверняка произойдет. Но сейчас у Хави другие приоритеты: он ждет регистрации новичков и хочет понять, на скольких игроков сможет рассчитывать в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе».
Напомним, Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна». Ранее парижане сообщили бразильцу, что не рассчитывают на него, и не позвали на клубную фотосессию.
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Будь Месси на его месте или любая другая звезда большая он бы очень сомневался и до последнего оттягивал бы это решение. Потому что боялся бы, что не справится с ними. Управлять командой, где играет звезда с авторитетом не меньше, чем у него, для него было бы тяжело.
Неймар придёт менять Дембеле.
Сюр какой-то…
Хаве может и был бы ЗА, но жирный Жоан ему сказал поумерить аппетиты и закрыть рот. Зря что ли от виличайшыва избавлялись, чтобы на его место Неймара брать?