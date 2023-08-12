Хави все еще против перехода Неймара в «Барсу» – из-за опасений, что он плохо повлияет на молодежь

Хави по-прежнему не до конца убежден, что «Барселоне» нужен Неймар.

Как пишет As, тренер каталонского клуба сохраняет твердую позицию по поводу возможного перехода форварда из « » и блокирует сделку, хотя в некоторые руководители настаивают на ее осуществлении, так как считают наиболее подходящим игроком на замену ушедшему Усману Дембеле.

отказывается от Неймара по неспортивным причинам – из-за опасений, что он может отрицательно повлиять на игроков «Барселоны», среди которых много молодежи. При этом отмечается, что со спортивной точки зрения в бразильце видят полезного игрока, несмотря на его обширную историю травм.

На возможный отказ от Неймара может повлиять и сложное экономическое положение «Барселоны», которой с трудом удается зарегистрировать всех новичков к 1-му туру Ла Лиги.

Мнения среди руководителей «Барселоны» разделились: кто-то считает, что Неймар сможет помочь команде сделать новый качественный скачок и привлечь фанатов на стадион «Олимпик Льюис Компанис», где команда будет проводить домашние матчи в этом сезоне. Некоторые из боссов клуба полагают, что Неймар – слишком противоречивая фигура, которая к тому же находится на спаде.

На данный момент разблокировать ситуацию может лишь Хави. Если тренер попросит подписать бразильца, то это наверняка произойдет. Но сейчас у Хави другие приоритеты: он ждет регистрации новичков и хочет понять, на скольких игроков сможет рассчитывать в матче 1-го тура против «Хетафе».

Напомним, Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна». Ранее парижане сообщили бразильцу, что не рассчитывают на него, и не позвали на клубную фотосессию.

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