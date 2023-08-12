Хави все еще против перехода Неймара в «Барсу» – из-за опасений, что он плохо повлияет на молодежь

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Хави по-прежнему не до конца убежден, что «Барселоне» нужен Неймар.

Как пишет As, тренер каталонского клуба сохраняет твердую позицию по поводу возможного перехода форварда из «ПСЖ» и блокирует сделку, хотя в некоторые руководители настаивают на ее осуществлении, так как считают Неймара наиболее подходящим игроком на замену ушедшему Усману Дембеле.

Хави отказывается от Неймара по неспортивным причинам – из-за опасений, что он может отрицательно повлиять на игроков «Барселоны», среди которых много молодежи. При этом отмечается, что со спортивной точки зрения в бразильце видят полезного игрока, несмотря на его обширную историю травм.

На возможный отказ от Неймара может повлиять и сложное экономическое положение «Барселоны», которой с трудом удается зарегистрировать всех новичков к 1-му туру Ла Лиги.

Мнения среди руководителей «Барселоны» разделились: кто-то считает, что Неймар сможет помочь команде сделать новый качественный скачок и привлечь фанатов на стадион «Олимпик Льюис Компанис», где команда будет проводить домашние матчи в этом сезоне. Некоторые из боссов клуба полагают, что Неймар – слишком противоречивая фигура, которая к тому же находится на спаде.

На данный момент разблокировать ситуацию может лишь Хави. Если тренер попросит подписать бразильца, то это наверняка произойдет. Но сейчас у Хави другие приоритеты: он ждет регистрации новичков и хочет понять, на скольких игроков сможет рассчитывать в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе».

Напомним, Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна». Ранее парижане сообщили бразильцу, что не рассчитывают на него, и не позвали на клубную фотосессию.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Уничтожил свою карьеру переходом в ПСЖ.Сейчас бы уже был легендой Барсы и капитаном,если бы не свалил тогда
+46
-6
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Полностью согласен с Хави - категорически против прихода Неймара в Барсу (хоть платно - хоть бесплатно)
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ponso
Его можно понять. Он же командой руководит, а не карнавалом.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Старинный хрусталь с перебитыми голеностопами, разгильдяй с карнавалами и др сестры - однозначно красный свет. Ещё и прецедент с его "прекрасным" уходом как бонус для плохого примера, мол, можно променять Барсу на кого угодно, а потом, если наскучит, прибежать обратно. Нетушки, пусть развлекается с экитиками и смотрит коллаборацию Санта-Барбары с Черепашками-Ниндзя🤓
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eduard Mendelson
Увидел источник, дальше читать не стал
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristian Turcan
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Старинный хрусталь с перебитыми голеностопами, разгильдяй с карнавалами и др сестры - однозначно красный свет. Ещё и прецедент с его "прекрасным" уходом как бонус для плохого примера, мол, можно променять Барсу на кого угодно, а потом, если наскучит, прибежать обратно. Нетушки, пусть развлекается с экитиками и смотрит коллаборацию Санта-Барбары с Черепашками-Ниндзя🤓
и самый зрелишьный и техничный игрок после Роналдиньо.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TJ tigra
Ответ Бронислав Каминский
Уничтожил свою карьеру переходом в ПСЖ.Сейчас бы уже был легендой Барсы и капитаном,если бы не свалил тогда
Ещё с зм наверняка и парой лч. Но заработал. Что есть, то есть.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Дело не только в раздевалке/молодежи.
Будь Месси на его месте или любая другая звезда большая он бы очень сомневался и до последнего оттягивал бы это решение. Потому что боялся бы, что не справится с ними. Управлять командой, где играет звезда с авторитетом не меньше, чем у него, для него было бы тяжело.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ak83
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Старинный хрусталь с перебитыми голеностопами, разгильдяй с карнавалами и др сестры - однозначно красный свет. Ещё и прецедент с его "прекрасным" уходом как бонус для плохого примера, мол, можно променять Барсу на кого угодно, а потом, если наскучит, прибежать обратно. Нетушки, пусть развлекается с экитиками и смотрит коллаборацию Санта-Барбары с Черепашками-Ниндзя🤓
правильно, лучше играть с Феранами и Фати которые на двоих 10 голов забить не могут. Неймар на одной ноге даст больше чем практически все нападение Барселоны вместе взятые
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ TJ tigra
Ещё с зм наверняка и парой лч. Но заработал. Что есть, то есть.
Хотя иметь здорового Неймара в атаке - это просто роскошь,он определенно делает разницу,но вот его бэкграунд....Ему придется очень сильно стараться и тащить команду,чтобы заслужить прощения от многих болельщиков
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Akezhan Kutvarov
Дембеле пришёл менять Неймара.
Неймар придёт менять Дембеле.
Сюр какой-то…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ ponso
Его можно понять. Он же командой руководит, а не карнавалом.
при переходе Неймара вся Барса превратится в карнавал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ Real Madrid l
Левандовски: вот сейчас было обидно!(
Я тоже подумал о нем в контексте, но он мне вообще покладистым кажется, в отличии от того же Неймара и Месси, хз почему. Тем более, эти двое художники, которые всегда вносят свою лепту в игру, что тоже имеет значение, а Лева в этом ограничен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Неймар для Барсы закончился. Хави всё правильно делает. Руководство Барсы будут профанами если попытаются его вернуть любой ценой. При всех его плюсах как футболиста и игрока, у Неймара нет менталитета победителя, а Барса сейчас очень голодна до больших побед. Пусть шейхи сами оплачивают космическую личку Неймара.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Murkin Monksik
Тогда не подписывайте его раз не нужен он Хави ,что за разжиревший клоун этот Лапорта .Неймар пусть в Млс или Саудовскую Аравию едет заканчивать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
да пофиг Хави, вы лучше напишите, как зарплату Неймара в 56 млн в платёжку Барсы затащить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Хаве против))
Хаве может и был бы ЗА, но жирный Жоан ему сказал поумерить аппетиты и закрыть рот. Зря что ли от виличайшыва избавлялись, чтобы на его место Неймара брать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Какой Мессе? В те годы ЗМ брали Роналду и Модрич.
И их основным конкурентом был Месси. Неймар в Барсе играл хорошо, но Месси всё равно был главной звездой и лидером. И если бы Барса добилась результатов, именно аргентинец бы получил награду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Владимир Самсонов
И их основным конкурентом был Месси. Неймар в Барсе играл хорошо, но Месси всё равно был главной звездой и лидером. И если бы Барса добилась результатов, именно аргентинец бы получил награду.
Не был Мессе никаким конкурентом. Реал брал 3 ЛЧ подряд, Модрич играл в финале ЧМ, Рон выигрывал Евро.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ TJ tigra
Ещё с зм наверняка и парой лч. Но заработал. Что есть, то есть.
С чего вдруг ЗМ? Он был бы в тени Месси.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Конечно против Хави с Лапортой были даже против возвращения Месси,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fatei4
Ну, он с ним играл, видимо ему лучше знать, хотя мне кажется, что неймар уже повзрослел слегка на четвёртом десятке то 😃 как игрок он барсе очень не помешал бы. Как ни крути по игре лучше любого в составе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ AnMe
Дело не только в раздевалке/молодежи. Будь Месси на его месте или любая другая звезда большая он бы очень сомневался и до последнего оттягивал бы это решение. Потому что боялся бы, что не справится с ними. Управлять командой, где играет звезда с авторитетом не меньше, чем у него, для него было бы тяжело.
Кхм, фактический обладатель ЗМ-2020 десятикратный чемпион Германии, победитель ЛЧ Левандовски не в счёт? Только что выигравший требл пятикратный чемпион АПЛ Гюндоган тоже?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Хави не дурак .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Хави поставил на ноги раздольная Дембеле, а с Неймаром возится уже не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий