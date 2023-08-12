Дембеле попрощался с «Барсой»: «Я вырос как футболист и человек. Носить эту футболку было гордостью и честью»

Усман Дембеле попрощался с «Барселоной» после перехода в «ПСЖ».

Сегодня французский клуб объявил о трансфере вингера за 50,4 млн евро. Дембеле выступал за «Барселону» с лета 2017 года.

«Как многие из вас уже знают, я решил принять новый вызов. Но я не хотел уходить, не поблагодарив всех людей в «Барселоне», которые поддерживали меня все эти годы: это партнеры по команде, тренеры, сотрудники клуба и руководители.

Я вырос как футболист и человек. Носить футболку «блауграны» было гордостью и честью для меня. Без сомнения, я унесу с собой много воспоминаний, которые всегда будут в моем сердце», – написал Дембеле.

В составе каталонского клуба взял 7 трофеев, трижды став победителем и по два раза выиграв Кубок и Суперкубок Испании. За «Барсу» у него 40 голов и 43 результативные передачи в 185 матчах.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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