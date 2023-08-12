Дембеле попрощался с «Барсой»: «Я вырос как футболист и человек. Носить эту футболку было гордостью и честью»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига соцсети Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле попрощался с «Барселоной» после перехода в «ПСЖ».

Сегодня французский клуб объявил о трансфере вингера за 50,4 млн евро. Дембеле выступал за «Барселону» с лета 2017 года.

«Как многие из вас уже знают, я решил принять новый вызов. Но я не хотел уходить, не поблагодарив всех людей в «Барселоне», которые поддерживали меня все эти годы: это партнеры по команде, тренеры, сотрудники клуба и руководители.

Я вырос как футболист и человек. Носить футболку «блауграны» было гордостью и честью для меня. Без сомнения, я унесу с собой много воспоминаний, которые всегда будут в моем сердце», – написал Дембеле.

В составе каталонского клуба Усман взял 7 трофеев, трижды став победителем Ла Лиги и по два раза выиграв Кубок и Суперкубок Испании. За «Барсу» у него 40 голов и 43 результативные передачи в 185 матчах.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?

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46 комментариев

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Budabuda
лицемерный клоун
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Кирилл
Но сидеть большую часть своей карьеры в Барселоне в лазарете было еще большей честью для меня - добавил Дембеле.

Скучать не будем.
+33
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JENNINGS
Вообще не заметил Дембеле в «Барсе».
Удачных матчей - по пальцам одной руки пересчитать.
Если бы я был болельщиком «Барсы», я бы ни за что не простил ему тот самый промах с «Ливерпулем»
И это за 150 млн!
+33
-8
+25
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Отец Абду
Вырос как футболист и человек благодаря Хави, не забывай! Он тебя везде защищал, доверял тебе и сделал одним из ключевых игроков в составе Барсы( когда все отвернулись от тебя), но...

Мне кажется щас Хави чувствует себя преданным, обманутым...
+22
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Кирилл
Ответ JENNINGS
Вообще не заметил Дембеле в «Барсе». Удачных матчей - по пальцам одной руки пересчитать. Если бы я был болельщиком «Барсы», я бы ни за что не простил ему тот самый промах с «Ливерпулем» И это за 150 млн!
Понятное дело что вы его не заметили - 185 матчей во всех турнирах за Барселону за 6 сезонов ..

Он пропустил из-за травм 784 дня за время карьеры в Барселоне - это больше 2 лет…
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Егор Остроухов
Как только заиграл нормально сразу свалил в денежный мешок
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Артём Гусев
Ответ JENNINGS
Вообще не заметил Дембеле в «Барсе». Удачных матчей - по пальцам одной руки пересчитать. Если бы я был болельщиком «Барсы», я бы ни за что не простил ему тот самый промах с «Ливерпулем» И это за 150 млн!
Я как фан Барсы и не простил
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TDB
Тупее футболиста я не встречал. Талант от Бога как говорится. Техника, дриблинг, удар с обеих ног, скорость. И так бездарно все это слить в унитаз.
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"быть частью лазарета было честью"-дополнил Дембеле
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e_kot
Ответ Егор Остроухов
Как только заиграл нормально сразу свалил в денежный мешок
Ненадолго его хватит)
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King_X
Ответ Budabuda
лицемерный клоун
Забавные вы ребята
Барса, как только финансово ей хочется улучшить ситуацию ради нового трансфера - чуть ли не выпихивает игроков (и Де Йонга пытались, и Фати, и других, даже тех, кто ради нее на уступки шел), многих по несколько раз просят снизить з/п - это все вы не принимаете как скотское отношение и продолжаете защищать мифы про семейную атмосферу
А как игроку интересно перейти и он переходит, так разговоры о предательстве, лицемерии))
Они сами с ним подписали этот договор про 50 млн и 50%-50%, в чем он клоун, если так решил

И где гарантия, что завтра ради какого-нибудь Бернарду, они не стали б Дембеле сплавлять))
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vk5w6rqvxx
Ответ Budabuda
лицемерный клоун
Мы все согласны с фанатами Барсы. Но вспомните как вы его «покупали» у Боруссии. Karma is the bitch.
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Emin Aliev
бесполезный для Барсы игрок конечно, но талант бечпорный, спасибо ему за фол на Ди Марии, заслуг перед Барсой у него нет, поэтому и благодарить не за что.
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Франческо Тортик
Один единственный раз купил футболку барсы. Нечем было дома полы мыть.
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Evergreen
«Я вырос как футболист и пациент», – написал Дембеле.
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Очень тяжёлой оказалась футболка, ноги не выдерживали веса
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placide
Весь медицинский персонал Барселоны лишились работы
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Akezhan Kutvarov
Наконец-то
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Олег Петров
Ответ JENNINGS
Вообще не заметил Дембеле в «Барсе». Удачных матчей - по пальцам одной руки пересчитать. Если бы я был болельщиком «Барсы», я бы ни за что не простил ему тот самый промах с «Ливерпулем» И это за 150 млн!
так ему никто и не простил . и никто не сожалеет о его уходе . пусть лучше там уже ломается и лечится ,а мы от него уже устали .
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Rahym Hommadow
Ответ JENNINGS
Вообще не заметил Дембеле в «Барсе». Удачных матчей - по пальцам одной руки пересчитать. Если бы я был болельщиком «Барсы», я бы ни за что не простил ему тот самый промах с «Ливерпулем» И это за 150 млн!
а я запомнил промах почти пустую ворота Ливерпуля
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mikelandzelo610@gmail.com
Ответ Rahym Hommadow
Самое интересное это сумма трф 🤣 классное тролль от Псж 50.4 😊 но если Ней перейдёт бесплатно оооо ответочка будет огонь ( хотя эт вряд ли)
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Ruslan Fatianov
Ответ chiscuid
Даже Фигу на фоне Дембеле выглядит не таким уж и негодяем. Запомнят его не по хорошей игре, а по промаху в матче с Ливерпулем. Усман - это со всех сторон самый провальный трансфер Барсы.
Согласен. Он для меня навсегда запомнится по двум моментам: жалкие попытки жонглирования мячом на презентации и промахи с Ливерпулем. Игрок хороший, но в нем чувствуется острая нехватка удальства
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Rahym Hommadow
Ответ mikelandzelo610@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Я бы не радовался бро Бесплатного Ней все клубы Европы хотят на данный момент
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SexyCow
ПСЖ всерьез усиливает лазарет, Эрнандес,Дембеле 🤗
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Rachid
Дембеле - лживый, лицемерный, хитромудрый , хрусталь - таким он запомнится всем людям, которые имеют хоть какое-то отношение к ФК Барселона
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