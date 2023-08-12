Дембеле попрощался с «Барсой»: «Я вырос как футболист и человек. Носить эту футболку было гордостью и честью»
Усман Дембеле попрощался с «Барселоной» после перехода в «ПСЖ».
Сегодня французский клуб объявил о трансфере вингера за 50,4 млн евро. Дембеле выступал за «Барселону» с лета 2017 года.
«Как многие из вас уже знают, я решил принять новый вызов. Но я не хотел уходить, не поблагодарив всех людей в «Барселоне», которые поддерживали меня все эти годы: это партнеры по команде, тренеры, сотрудники клуба и руководители.
Я вырос как футболист и человек. Носить футболку «блауграны» было гордостью и честью для меня. Без сомнения, я унесу с собой много воспоминаний, которые всегда будут в моем сердце», – написал Дембеле.
В составе каталонского клуба Усман взял 7 трофеев, трижды став победителем Ла Лиги и по два раза выиграв Кубок и Суперкубок Испании. За «Барсу» у него 40 голов и 43 результативные передачи в 185 матчах.
Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Скучать не будем.
Удачных матчей - по пальцам одной руки пересчитать.
Если бы я был болельщиком «Барсы», я бы ни за что не простил ему тот самый промах с «Ливерпулем»
И это за 150 млн!
Мне кажется щас Хави чувствует себя преданным, обманутым...
Он пропустил из-за травм 784 дня за время карьеры в Барселоне - это больше 2 лет…
Барса, как только финансово ей хочется улучшить ситуацию ради нового трансфера - чуть ли не выпихивает игроков (и Де Йонга пытались, и Фати, и других, даже тех, кто ради нее на уступки шел), многих по несколько раз просят снизить з/п - это все вы не принимаете как скотское отношение и продолжаете защищать мифы про семейную атмосферу
А как игроку интересно перейти и он переходит, так разговоры о предательстве, лицемерии))
Они сами с ним подписали этот договор про 50 млн и 50%-50%, в чем он клоун, если так решил
И где гарантия, что завтра ради какого-нибудь Бернарду, они не стали б Дембеле сплавлять))