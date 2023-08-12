Морган о дубле Роналду в финале Кубка арабских чемпионов: «Еще одно потрясающее выступление от лучшего игрока в истории футбола»

Пирс Морган прокомментировал победу Криштиану Роналду в азиатском турнире.

«Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду забил два мяча в этой игре.

« забил дважды, и «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов после того, как уступал 0:1 и остался вдесятером.

Еще одно потрясающее выступление, принесшее победу, от лучшего игрока в истории этого вида спорта», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами

Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?