Морган о дубле Роналду в финале Кубка арабских чемпионов: «Еще одно потрясающее выступление от лучшего игрока в истории футбола»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган прокомментировал победу Криштиану Роналду в азиатском турнире.

«Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду забил два мяча в этой игре. 

«Криштиану забил дважды, и «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов после того, как уступал 0:1 и остался вдесятером. 

Еще одно потрясающее выступление, принесшее победу, от лучшего игрока в истории этого вида спорта», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами

Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере

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70 комментариев

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Любезный Коссутий
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Royal Watcher
Ну Рон реально затащил, принес трофей отдав все силы…
+29
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Михо
Ответ Oleg
Только что посмотрел кэфы на ЗМ. Дамы и господа вашему вниманию: 1.Роналду 1,1 2.Месси, 5,7 3.Холанд 7,8 В октябре величайший игрок в истории всех галактик поднимет очередной ЗМ. Все таки сегодняшний трофей имел решающее значение. Рад за Роналду. Сиуууу.
А потом ты проснулся
+9
-2
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Sanan1908
Как долго он ждал этого момента)))
+6
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Oleg
Только что посмотрел кэфы на ЗМ.
Дамы и господа вашему вниманию:
1.Роналду 1,1
2.Месси, 5,7
3.Холанд 7,8

В октябре величайший игрок в истории всех галактик поднимет очередной ЗМ.
Все таки сегодняшний трофей имел решающее значение.
Рад за Роналду. Сиуууу.
+38
-33
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Алекс Самойлов
Ответ Гномович!
Как горит у глopoв Сына судейской бригады ЧМ 22)))
от чего гореть у них должно то ? от победы в товарищеском турнире ???
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Александр Северный
игра изначально была договорной. аль хиляль который в разы сильнее аль насра с первой минуты выглядел как мальчик для битья. а после удалений вообще творилась какая-то дичь на поле
+8
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Это классная шутка, признаю)
Артем, ты хороший парень, но то счастье, которое ты пытаешься создать, нежизнеспособно)
Увы, величайшие все трое имею звание Чемпиона Мира.
Не создавай иллюзорного мира для себя, Артем)))
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Oleg
Ответ Vik Elis
ЗМ третьесортных лиг ?
Ребят, ну сарказм же)
Я просто троллю недалеких фанатов роналду, ну это жирно же, как можно не понять)
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Vik Elis
Ответ Oleg
Только что посмотрел кэфы на ЗМ. Дамы и господа вашему вниманию: 1.Роналду 1,1 2.Месси, 5,7 3.Холанд 7,8 В октябре величайший игрок в истории всех галактик поднимет очередной ЗМ. Все таки сегодняшний трофей имел решающее значение. Рад за Роналду. Сиуууу.
ЗМ третьесортных лиг ?
+2
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Роман
ого, давненько Морган о клубнике ничего не говорил
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Фут.Боль
Хорошая форма для игрока 38 лет. Не удивлюсь, что на следеющий чемпионат мира поедет. По спортивному, он псих.
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Михо
Ответ Oleg
Я? А как же сарказм?)))
Ладно согласен😃
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Алекс Самойлов
Ответ Великий Алонсо
Пирс Морган прав. Я признаю это как фанат Месси, что Роналду величайший 🙏🙏🙏
кому ты тут чешишь???
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Александр Северный
Ответ Aleksandr Dubovik
Ахахаха а дичь когда защитники шарлотты ждут когда пешеход примет мяч объяснению подается? Эталонно страдаешь, пожалуйста продолжай))
на 80 минуте при счёте 3-0
счёт 1-1, после удаления
чуешь разницу
хотя кому я говорю
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Eden Hazard
Ответ Алекс Самойлов
от чего гореть у них должно то ? от победы в товарищеском турнире ???
блин, вы финалиссиму за трофей считаете, и кубок Гампера... Вам вообще молчать надо насчёт уровня кубка. Этот хотя бы реально на турнир похож)
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Aleksandr Dubovik
Ответ VERBLYUD
Лучший игрок в истории, у которого за 25 лет карьеры всего лишь 33 трофея)))) и среди них нет главного)) У лучшего игрока в истории в 38 лет будет 50 трофеев!
Ты думаешь Роналду до конца года завоюет еще 17 трофеев?
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Oleg
Ответ Михо
А потом ты проснулся
Я?
А как же сарказм?)))
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carmelo hot sause
Ответ Любезный Коссутий
оперативно вылез
*оперативный вылиз
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VERBLYUD
Ответ Александр Северный
игра изначально была договорной. аль хиляль который в разы сильнее аль насра с первой минуты выглядел как мальчик для битья. а после удалений вообще творилась какая-то дичь на поле
Несколько чистых пенок не поставили в ворота Аль-Насра. Один отменили после истерики кришти))
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Отец Абду
Ответ Эркинбек Апаканов
Это 8:2 и 65 обводок в центре поля
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Отец Абду
Ответ Эркинбек Апаканов
Почему другие не замыкают аж 865 раз?
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Барберис
Ответ Эркинбек Апаканов
Почему другие не замыкают аж 865 раз?
А я о чем?
Это надо уметь.
Индзаги тоже умел.
Это отличное качество.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Экспертное мнение
Странно, почему тогда не вещаете что Рамос и Бэйл приносили трофей ЛЧ Реалу? Рончик приносит трофеи и когда забивает, и когда испаряется, и когда прыгает у бровки? Удобно.
финал с Ювентусом пересмотри
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Aleksandr Dubovik
Ответ Александр Северный
игра изначально была договорной. аль хиляль который в разы сильнее аль насра с первой минуты выглядел как мальчик для битья. а после удалений вообще творилась какая-то дичь на поле
Эх сейчас бы договорными в финале кубка катать. В школу собирай портфель
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