Морган о дубле Роналду в финале Кубка арабских чемпионов: «Еще одно потрясающее выступление от лучшего игрока в истории футбола»
Пирс Морган прокомментировал победу Криштиану Роналду в азиатском турнире.
«Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду забил два мяча в этой игре.
«Криштиану забил дважды, и «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов после того, как уступал 0:1 и остался вдесятером.
Еще одно потрясающее выступление, принесшее победу, от лучшего игрока в истории этого вида спорта», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами
Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Дамы и господа вашему вниманию:
1.Роналду 1,1
2.Месси, 5,7
3.Холанд 7,8
В октябре величайший игрок в истории всех галактик поднимет очередной ЗМ.
Все таки сегодняшний трофей имел решающее значение.
Рад за Роналду. Сиуууу.
Увы, величайшие все трое имею звание Чемпиона Мира.
Не создавай иллюзорного мира для себя, Артем)))
Я просто троллю недалеких фанатов роналду, ну это жирно же, как можно не понять)
счёт 1-1, после удаления
чуешь разницу
хотя кому я говорю
А как же сарказм?)))
Это надо уметь.
Индзаги тоже умел.
Это отличное качество.