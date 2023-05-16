Морган об «Арсенале»: «Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали Роналду – а он хотел – после ухода из «МЮ». Он умеет забивать и брать трофеи»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что Криштиану Роналду мог бы помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ.

«Можете насмехаться сколько угодно, но если бы мы подписали контракт с Роналду – а он, кстати, хотел – до конца сезона, когда он покинул «Юнайтед», мы бы выиграли АПЛ.

Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Криштиану Роналду расторг контракт с «МЮ» в декабре прошлого года после скандального интервью Пирсу Моргану. Сейчас португалец выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колыван
Все прекрасно помнят его игру за МЮ в АПЛ и Португалию на ЧМ 22/23.

Не думаю, что токсичный игрок помог бы Арсеналу пройти период без Салиба в обороне не потеряв очки
+25
-11
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kuznetsov
какой же он всё таки дурак
+25
-12
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Лисицын
в Саудовской Аравии уже навыигрывал трофеев
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Ответ Колыван
Все прекрасно помнят его игру за МЮ в АПЛ и Португалию на ЧМ 22/23. Не думаю, что токсичный игрок помог бы Арсеналу пройти период без Салиба в обороне не потеряв очки
Так Морган и говорит, что ради трофеев Роналду бы в центре защиты отыграл (сарказм)! Хайпящийся Морган надоел страшно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ Sergey Kuznetsov
какой же он всё таки дурак
Да не, провокатор. Чувак кучу лет редактировал британские таблоиды, знает, как вызывать у людей яркую эмоциональную реакцию. Не дурак ни разу, просто профессиональный умелый тролль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Через 5 лет, если деньги от Роналду продолжает поступать к Моргану, он и тогда скажет что, Роналду все ещё огого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Роналду второй год подряд становится бестрофейником... Последние годы Роналду и трофеи это уже несовместимые вещи:)

P.S. боты игрока Аль Насра вышли на охоту и всех начали минусовать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CTPEKO3ETC
Ни один болельщик Арсенала так не скажет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ Кино Музыка
Отличная идея на самом деле. Тогда потерю лидерства могли бы списать на Рона.
Не переживай, с ним нечего было бы списывать на него. Потому что лидерства изначально не было бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"Он знает, как выигрывать крупные трофеи"

А как некрупные не знает, поэтому Аль-Наср опустился при нём на второе место?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Мы видели на чм как он хотел брать трофеи
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Если бы Арсенал подписал Роналду, Арсенал уступил бы чемпионство еще раньше и не факт, что был бы на втором месте, в Арсенале некому таскать рояль.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Жду извинений за этот бред от пользователя :Пирс Морган
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритка
Ответ blaugrana_man
Мостовой, Кассано, Ротен, Морган - главный квартет поставщиков зашкварного контента на спортсе)
Губерниева забыл,он главный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Мы бы снова были на 8 месте, если подписали Роналду. Не кажется мне, что Морган действительно желает Арсеналу хорошего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Турецкий
можем насмехаться сколько угодно) да, верный Пирсина Роналду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrana_man
Мостовой, Кассано, Ротен, Морган - главный квартет поставщиков зашкварного контента на спортсе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритка
надо было Торпедо подписывать Рончика может быть и помог в РПЛ остаться(хотя есть сомнения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
Хоть фрукт 🍓 красивый) с ним ТОП2 не зацепили бы 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Ну
Это ещё бабушка на двое сказала. Всё это в сослагательном наклонении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
С кринжом Арсенал за место лиги конференций бился бы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sungoth
Даже здесь, смог приплести Роналду!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Так еще не поздно, Пирс! Пусть подписывают Роналду летом и Арсенал будет чемпионом (но это не точно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
egotech
Как с там с трофеями Португалии или Лиги Пустыни дела?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Нет, Ман Сити в своем темпе и спокойно пришел к финишу, никакой гонки даже не было для них, вы о чём вообще?)) Я еще 3-4 тура назад писал, никакой гонки нет, что Ньюкасл и Брайтон накидают Арсеналу даже если не Ман Сити.... ну Ньюкасл проиграл, зато Брайтон и МС неплохо накидали, в общем, всё как и ожидалось, еще тогда предупреждал команды в последних турах, чтобы готовили чемпионский коридор, заминусовали)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий