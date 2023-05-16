Морган об «Арсенале»: «Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали Роналду – а он хотел – после ухода из «МЮ». Он умеет забивать и брать трофеи»
Пирс Морган считает, что Криштиану Роналду мог бы помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ.
«Можете насмехаться сколько угодно, но если бы мы подписали контракт с Роналду – а он, кстати, хотел – до конца сезона, когда он покинул «Юнайтед», мы бы выиграли АПЛ.
Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.
Криштиану Роналду расторг контракт с «МЮ» в декабре прошлого года после скандального интервью Пирсу Моргану. Сейчас португалец выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Не думаю, что токсичный игрок помог бы Арсеналу пройти период без Салиба в обороне не потеряв очки
P.S. боты игрока Аль Насра вышли на охоту и всех начали минусовать)
А как некрупные не знает, поэтому Аль-Наср опустился при нём на второе место?