Морган об «Арсенале»: «Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали Роналду – а он хотел – после ухода из «МЮ». Он умеет забивать и брать трофеи»

Пирс Морган считает, что Криштиану Роналду мог бы помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ.

«Можете насмехаться сколько угодно, но если бы мы подписали контракт с Роналду – а он, кстати, хотел – до конца сезона, когда он покинул « », мы бы выиграли .

Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», – написал телеведущий и болельщик « » в твиттере.

расторг контракт с «МЮ» в декабре прошлого года после скандального интервью . Сейчас португалец выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.