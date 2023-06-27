Морган считает, что Роналду помог бы «Арсеналу» выиграть АПЛ: «Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Фанаты смеялись надо мной в прошлом году, смеются ли они сейчас?»

Пирс Морган считает, что подписание Криштиану Роналду помогло бы «Арсеналу» выиграть АПЛ.

Лондонский клуб занял 2-е место по итогам сезона чемпионата Англии, отставание от «Манчестер Сити» составило 5 очков.

«Болельщики « » смеялись надо мной в прошлом году, когда я предположил, что станет отличным подписанием до конца сезона, после ухода из «Юнайтед».

Смеются ли они сейчас? Неужели мы искренне думаем, что в тот период, когда Жезус получил травму, Роналду не смог бы возглавить нашу линию атаки и, возможно, привести нас к победе?

Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Если поместить кого-то подобного в раздевалку, все молодые игроки будут тяготеть к такому менталитету.

Оглядываясь назад на сезон, мне нравится риторика, исходящая от о том, как это было больно. Мне также нравятся слова , капитан говорит, как это было больно, и это здорово, я уверен, что мы извлечем уроки из этой боли.

Но давайте не будем питать иллюзий, мы отказались от титула, он был у нас, мы его упустили, мы подавились, и это вопрос менталитета», – сказал телеведущий и болельщик «канониров».