Морган считает, что Роналду помог бы «Арсеналу» выиграть АПЛ: «Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Фанаты смеялись надо мной в прошлом году, смеются ли они сейчас?»

Теги Криштиану Роналду Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мартин Эдегор Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что подписание Криштиану Роналду помогло бы «Арсеналу» выиграть АПЛ.

Лондонский клуб занял 2-е место по итогам сезона чемпионата Англии, отставание от «Манчестер Сити» составило 5 очков. 

«Болельщики «Арсенала» смеялись надо мной в прошлом году, когда я предположил, что Роналду станет отличным подписанием до конца сезона, после ухода из «Юнайтед».

Смеются ли они сейчас? Неужели мы искренне думаем, что в тот период, когда Жезус получил травму, Роналду не смог бы возглавить нашу линию атаки и, возможно, привести нас к победе?

Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Если поместить кого-то подобного в раздевалку, все молодые игроки будут тяготеть к такому менталитету.

Оглядываясь назад на сезон, мне нравится риторика, исходящая от Артеты о том, как это было больно. Мне также нравятся слова Эдегора, капитан говорит, как это было больно, и это здорово, я уверен, что мы извлечем уроки из этой боли.

Но давайте не будем питать иллюзий, мы отказались от титула, он был у нас, мы его упустили, мы подавились, и это вопрос менталитета», – сказал телеведущий и болельщик «канониров».

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36 комментариев

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Agent Smith
И сейчас смеются⚽️
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S H A R K
Он МЮ так помог, что поднялись со 2-го места на 6-ое. Не это ли победа?
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Фарид Харисов
Ребята, не хейтите Пирса Моргана. Он король постиронии.

Я просто не верю в то, что он на полном серьёзе уже год так увлажняет Роналду.

По-моему он просто подловил момент, когда кукуха КриРо улетела, подмазался к нему и получил от него жирный контракт на интервью и хвалебные отзывы. Теперь сидит, пишет бред уровня школо-глоров Криштиану и зарабатывает деньги якобы за пиар и поддержку португальца в медиа.
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Сахарный ватник
Он даже Ал-Насру не помог.
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Censormorum
Смеются ли они сейчас? В голос!
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Оригинальный Ник
Ответ Фарид Харисов
Ребята, не хейтите Пирса Моргана. Он король постиронии. Я просто не верю в то, что он на полном серьёзе уже год так увлажняет Роналду. По-моему он просто подловил момент, когда кукуха КриРо улетела, подмазался к нему и получил от него жирный контракт на интервью и хвалебные отзывы. Теперь сидит, пишет бред уровня школо-глоров Криштиану и зарабатывает деньги якобы за пиар и поддержку португальца в медиа.
Пирс Морган умный, он за это деньги получает. А пользователи спортс своих кумиров за бесплатно облизывают, они не умные
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Jesse Boy
терпеть его не мог из-за ситуации с роналду, но на самом деле он - очень адекватный мужик, посмотрите его видосы Piers Morgan Uncensored, мужик очень правильные вещи говорит (и главное, не боится) о всех этих социальных опухолях сегодняшнего дня (трансы, лесбы, дети, думающие, что они - коты, куча гендеров и прочее). серьезно, голос разума в нынешнем царстве хаоса и маразма.
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Мохнатый55
Ответ Master Slova
а в чем Пирс не прав? Привел бы он Арсенал к чемпионству, мы этого конечно знать не можем, но то, что он бы дал менталитет победителя, это факт!
Роналду завязал с победами несколько лет назад.
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Всё знаю
Он на зарплате что ли сидит у Криша?)))
Ну надо хоть иногда язык из задницы доставать.
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Игорь Климов
Ответ S H A R K
Он МЮ так помог, что поднялись со 2-го места на 6-ое. Не это ли победа?
Кринж7 пришёл в МЮ, развалил, сбежал)
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Вадим Дзахоев
Спасибо Пирсу за почти ежедневную тренировку мышц пресса от всех читателей Спортс
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боливийский старообрядец
Ментальность победителя важна, это правда. Но всё таки травма Салиба, больнее ударила, чем травма Жезуса. Если выбирать опытного вожака для пионеротряда Арсенала, я бы выбрал Серхио Рамоса, или Ибру, они командные игроки и настоящие бойцы. Рональду совсем другой.
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Tazemyrat Kemalow
Походу у моргана крыша поехала, с подачки кринжатиной 🤣
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Real_v_dushe
Ответ Сергей MiKi3iP
Он вряд ли бы вписался в Арсенал
Вписался бы, ему очень подходит футбол Арсенала и он бы кстати сильно бы помог атаке этой команды. Но Роналду бы точно не пошёл туда играть.
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englishman in new york
Ответ Cevin Cigan
А ты там был? Полотёром видать подрабатываешь,раз в курсе.
Здоровья тебе и долгих лет жизни, добрый человек!
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м м
Ответ Agent Smith
И сейчас смеются⚽️
Нет, сейчас не смеются, сейчас ржут в голос!..
Все, кто не спрашивает, а кто это? Смеяться?
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noti22
Как игрок ротации вполне мог бы помочь Арсеналу. Условно в игре с Вест Хэмом где была ничья смог бы пробить пенку, в отличие от Сака
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bulldozer
«Когда я был маленьким мальчиком и сказал людям, что я буду комиком, все смеялись надо мной. Что ж, теперь никто не смеется.» (с) Джокер
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Спартак Уокер
Смеются и будут смеяться
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Papa Paolo
Смеются еще как. Зачем такой классный, выстроенный коллектив,без выпендрежников, уничтожать.
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Alexander Tryapyshko
Лучше клоуна стоит поискать канеш))
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Вадим Дзахоев
Спасибо Пирсу за почти ежедневную тренировку мышц пресса от всех читателей Спортс
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bestvideox
Морган: Если бы Роналду перешёл, то проигранная борьба Арсенала за место в ЛЧ была бы интересней чем унылое второе место.
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Kanonir152
помог бы Арсеналу остаться на 5-8 местах.
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МЮ уже помог.
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