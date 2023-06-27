Морган считает, что Роналду помог бы «Арсеналу» выиграть АПЛ: «Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Фанаты смеялись надо мной в прошлом году, смеются ли они сейчас?»
Пирс Морган считает, что подписание Криштиану Роналду помогло бы «Арсеналу» выиграть АПЛ.
Лондонский клуб занял 2-е место по итогам сезона чемпионата Англии, отставание от «Манчестер Сити» составило 5 очков.
«Болельщики «Арсенала» смеялись надо мной в прошлом году, когда я предположил, что Роналду станет отличным подписанием до конца сезона, после ухода из «Юнайтед».
Смеются ли они сейчас? Неужели мы искренне думаем, что в тот период, когда Жезус получил травму, Роналду не смог бы возглавить нашу линию атаки и, возможно, привести нас к победе?
Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Если поместить кого-то подобного в раздевалку, все молодые игроки будут тяготеть к такому менталитету.
Оглядываясь назад на сезон, мне нравится риторика, исходящая от Артеты о том, как это было больно. Мне также нравятся слова Эдегора, капитан говорит, как это было больно, и это здорово, я уверен, что мы извлечем уроки из этой боли.
Но давайте не будем питать иллюзий, мы отказались от титула, он был у нас, мы его упустили, мы подавились, и это вопрос менталитета», – сказал телеведущий и болельщик «канониров».
Я просто не верю в то, что он на полном серьёзе уже год так увлажняет Роналду.
По-моему он просто подловил момент, когда кукуха КриРо улетела, подмазался к нему и получил от него жирный контракт на интервью и хвалебные отзывы. Теперь сидит, пишет бред уровня школо-глоров Криштиану и зарабатывает деньги якобы за пиар и поддержку португальца в медиа.
Ну надо хоть иногда язык из задницы доставать.
Все, кто не спрашивает, а кто это? Смеяться?