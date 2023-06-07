«Месси уходит из элитного футбола на 3 года раньше, чем Роналду. Наверное, теперь мы будем читать насмешливые статьи экспертов? Спойлер: не будем». Морган о переходе Лео в «Интер Майами»
Пирс Морган высказался о возможном переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».
Сегодня стало известно, что аргентинский футболист принял решение присоединиться к клубу из МЛС.
«Итак, Месси уходит из элитного футбола в 35 лет, на три года раньше, чем Роналду.
Наверное, теперь мы будем читать/слышать все те же язвительные, насмешливые статьи спортивных обозревателей/экспертов, которые они писали/говорили о Криштиану, верно? (Спойлер: не будем)», – написал телеведущий.
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
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Что он несет?:))
Месси уходит в ранге Чемпиона Мира
роналду в ранге покорителя Шерифа:))
Месси уходит в 36+, в качестве чемпиона мира, со статой 21+20 за клуб
Нужно уметь уходить на пике!
А теперь: «Ваш кумир хуже нашего».
Морган - 🤡👺
насмешливые статьи экспертов выйдут про самого Моргана
У Лео стата не хуже в 36 лет, открою тайну тебе.
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