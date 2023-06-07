«Месси уходит из элитного футбола на 3 года раньше, чем Роналду. Наверное, теперь мы будем читать насмешливые статьи экспертов? Спойлер: не будем». Морган о переходе Лео в «Интер Майами»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался о возможном переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Сегодня стало известно, что аргентинский футболист принял решение присоединиться к клубу из МЛС

«Итак, Месси уходит из элитного футбола в 35 лет, на три года раньше, чем Роналду.

Наверное, теперь мы будем читать/слышать все те же язвительные, насмешливые статьи спортивных обозревателей/экспертов, которые они писали/говорили о Криштиану, верно? (Спойлер: не будем)», – написал телеведущий. 

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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59 комментариев

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Отец Абду
У Моргана знания не только с футболом, но и с математикой проблемы:)
+49
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+43
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rigobersong
Месси 36 будет, роналду ушел в 37:)

Что он несет?:))
+38
-16
+22
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rigobersong
А забыл добавить:)

Месси уходит в ранге Чемпиона Мира

роналду в ранге покорителя Шерифа:))
+45
-24
+21
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Сергей Ямковой
Ответ Великий Алонсо
Пирс Морган по фактам все разложил! Лучший. Итоги карьеры: Роналду > Месси. 💪
О Алонсо выпустили с дурки
+19
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VERBLYUD
Кринж ушел, когда ему было 37 и 1+0 за пол года в АПЛ
Месси уходит в 36+, в качестве чемпиона мира, со статой 21+20 за клуб

Нужно уметь уходить на пике!
+20
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Экспертное мнение
Тут главный момент в том, что Месси всего лишь за 35 лет уложился и добился в футболе абсолютно всего. Того, чего никто не добился и за 40 лет карьеры. То есть, это скорее комплимент для Месси, что уложился так быстро.
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-6
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Ебздрогыч
Месси прошел футбол, взял ЧМ и может делать что угодно. И он не пытался устроиться хоть бы где в Европе, помешавшись на собственной статистике
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Арман Бижанов
Месси даже мог бы уже завершить карьеру после 18 декабря 2022 года, зачем ему смотреть на Роналду, когда он смотрит на свой главный трофей в карьере Кубок Мира.
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Арман Бижанов
Ответ Отец Абду
У Моргана знания не только с футболом, но и с математикой проблемы:)
Он бы еще не затерялся в Битве экстрасенсов, помню как его твиттер разрывался перед матчем Хорватия Аргентина, прогнозировал слезы Месси после поражения от хорватов, потом уже в финале снова точно такой же прогноз)
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Lionel Andres Messi 10
Раньше от фанатов Роналду и Месси было слышно: «Наш кумир лучше вашего».
А теперь: «Ваш кумир хуже нашего».
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VERBLYUD
Ответ &_Bishep_&
5 ЛЧ больше чем 3,5. А так, после последней победы Месси в этом турнире, КР еще трижды брал этот трофеи.
1 ЧМ круче, чем несколько ЛЧ. Криштик ни разу не становился лучшим игроком ЧМ или ЧЕ. Месси 2 раза был лучшим на ЧМ и 2 раза на КА.
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MonkeyMeister
Во-первых, он еще не ушел. Во-вторых, МЛС явно более элитный чемпионат, чем СА.
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Раиль Гайнетдинов
Месси уходит выиграв ЧМ и как лучший футболист всех времён 👌🏻
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Роналду плачет
Ответ Отец Абду
У Моргана знания не только с футболом, но и с математикой проблемы:)
Месси - Чемпион Мира, и дважды MVP ЧМ
Морган - 🤡👺

насмешливые статьи экспертов выйдут про самого Моргана
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VERBLYUD
Ответ Decard Show
открою тебе страшную тайну: когда молодой и дерзкий Португалец7 разрывал АПЛ к сожалению меси завязывал шнурку Рональдино и шнурку Деко!
Когда он разрывал АПЛ? Максимум в 2008, когда ему было 23. В 23 Месси уже был Отцом клубного футбола(сезон 2010/11)
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benjamin92
А почему Бензема заслужил уйти на заработки по итогам карьеры, а Месси нет?
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кабан галльский
Так МЛС намного круче Саудовской Аравии. К чему этот "укол"?
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AnMe
Ответ Decard Show
открою тебе страшную тайну: 36 летний Португалец7 стал лучшим бомбардиром Серию А с 29 голами!
Вау, легендарный человек мне ответил.
У Лео стата не хуже в 36 лет, открою тайну тебе.
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Кашшай Чакырович
Так Месси сделал за 36 лет больше чем другой за 38 по тиулам 43-32 ,по гол + пас Месси тоже впереди сыграв на 150 матчей меньше ,так ещё у Месси серебро и золото чемпионата мира, а не вылеты в 1/8 или вообще не выход из группы с США и Ганой !и ещё Месси ушел , а Роналду выпнули из Мю ,что потом пошли сопли, слюни ,те это ещё говорит ,кто какой человек ))
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Игорь Климов
Чемпион Мира, а также дважды MVP этого турнира - Лео Месси, индивидуально всю свою долгую карьеру превосходил по скиллам и по пониманию футбола этого Португальца7, чего бы тот не выигрывал с командами, и каких бы голов не забивал. Но Лео Месси никогда и не говорил, что хочет дольше играть в топ-5 Европы, чем этот Португалец7.
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churkestan_referee
Месси хотя бы чемпион мира
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Игорь Климов
Ответ Арман Бижанов
Чувак наконец то вышел с запоя после проигрыша Арсеналом чемпионство😄
У него он длился с 18.12.22 года)
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Захар Собов
Ответ MonkeyMeister
Во-первых, он еще не ушел. Во-вторых, МЛС явно более элитный чемпионат, чем СА.
в-третьих, Месси почти 36. В-четвёртых, Месси раньше вышел на топ-уровень, в 19 лет он возил Реал, Роналду в 19 о таком мог только мечтать. В-пятых, Месси не ведёт себя, как скандальная примадонна, поэтому над ним насмехаются только такие альтернативно-одаренные, как Великий Алонсо и т.п
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Великолепная Семёрка
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народ,пользователь под ником Константин Симкин🤡 оказывается это и есть Климов 🤡! Инфа сотка🤙
уважаемые модераторы, спасибо вам за оперативую работу!
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benjamin92
Ответ MonkeyMeister
Во-первых, он еще не ушел. Во-вторых, МЛС явно более элитный чемпионат, чем СА.
Уже говорят уровень СА намного выше, ведь там Бенз и Канте 😄
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