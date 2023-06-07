«Месси уходит из элитного футбола на 3 года раньше, чем Роналду. Наверное, теперь мы будем читать насмешливые статьи экспертов? Спойлер: не будем». Морган о переходе Лео в «Интер Майами»

Пирс Морган высказался о возможном переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Сегодня стало известно, что аргентинский футболист принял решение присоединиться к клубу из .

«Итак, уходит из элитного футбола в 35 лет, на три года раньше, чем Роналду.

Наверное, теперь мы будем читать/слышать все те же язвительные, насмешливые статьи спортивных обозревателей/экспертов, которые они писали/говорили о Криштиану, верно? (Спойлер: не будем)», – написал телеведущий.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте