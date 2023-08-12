Мбаппе поприветствовал Дембеле в «ПСЖ»: «Добро пожаловать домой, брат. Приключение начинается!»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Килиан Мбаппе поприветствовал Усмана Дембеле в «ПСЖ».

26-летний вингер перешел в парижский клуб из «Барселоны» за 50,4 миллиона евро. Он подписал контракт на 5 лет. 

«Добро пожаловать домой, брат. Очень рад видеть тебя здесь. Приключение начинается!» – написал Мбаппе в соцсети. 

Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом, даже если не будет играть. Форвард сказал об этом президенту клуба (Le Parisien)

«ПСЖ» описал Мбаппе последствия его бесплатного ухода в 2024-м – придется продавать игроков и увольнять многих сотрудников

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8 комментариев

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Nik-17
На трибуне хоть одному теперь не сидеть)
+15
0
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Александр Плешков
Это уже не твой дом
+4
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Feanor-elf
Пост сдал, пост принял?)
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che kaif
Ответ Overkiller
Приключение "как выдоить ПСЖ и свалить оттуда".
Дембель уже выдоил барсу
+1
0
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ЛоуренсАравийский
Чуи, мы дома
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BZB
Да уж с Дембелем еще будут приключения.
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-1
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Сажид Хизбулаев
забронируйте для Дембеле лучшую палату в больничке на весь сезон
0
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