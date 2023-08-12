Мбаппе поприветствовал Дембеле в «ПСЖ»: «Добро пожаловать домой, брат. Приключение начинается!»

Килиан Мбаппе поприветствовал Усмана Дембеле в «ПСЖ».

26-летний вингер перешел в парижский клуб из «Барселоны» за 50,4 миллиона евро. Он подписал контракт на 5 лет.

«Добро пожаловать домой, брат. Очень рад видеть тебя здесь. Приключение начинается!» – написал Мбаппе в соцсети.

Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом, даже если не будет играть. Форвард сказал об этом президенту клуба (Le Parisien)

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