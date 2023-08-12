Мбаппе планирует посмотреть матч «ПСЖ» с «Лорьяном» на «Парк де Пренс». Ему хотели запретить посещение стадиона

Килиан Мбаппе планирует посмотреть матч «ПСЖ» с «Лорьяном» на стадионе.

По информации RMC Sport, отстраненный футболист планирует посетить « » сегодня вечером, чтобы посмотреть матч 1-го тура Лиги 1. Это же планирует сделать и новичок « » .

Мбаппе, как и Неймар с Марко Верратти, не попал в заявку «ПСЖ» на игру с « ».

Ранее сообщалось, что руководители «ПСЖ» могут запретить посещать домашний стадион.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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