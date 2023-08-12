Мбаппе планирует посмотреть матч «ПСЖ» с «Лорьяном» на «Парк де Пренс». Ему хотели запретить посещение стадиона

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лорьян Парк де Пренс Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Килиан Мбаппе планирует посмотреть матч «ПСЖ» с «Лорьяном» на стадионе.

По информации RMC Sport, отстраненный футболист планирует посетить «Парк де Пренс» сегодня вечером, чтобы посмотреть матч 1-го тура Лиги 1. Это же планирует сделать и новичок «ПСЖ» Усман Дембеле.

Мбаппе, как и Неймар с Марко Верратти, не попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Лорьяном».

Ранее сообщалось, что руководители «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать домашний стадион.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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14 комментариев

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ponso
ПСЖ - это испанский стыд. Синоним позора. Игрок исполняет свой контракт, который шейхов никто не заставлял подписывать под дулом пистолета или обманом. Исполняет его честно, не скрывается, не саботирует тренировки. Что делает клуб в ответ? Исключает из состава, во всеуслышанье объявляет "нежелательным" игроком, убирает его изображение со всех рекламных бордов, плакатов, стендов, избегает всяческих упоминаний о нём, давит на него и его окружение, даже жалость пустили в ход.
И всё это делается на зло.. кому? Все только смеются с этой глупой ситуации, в которую шейхи сами себя загнали.
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+10
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Al Al
запрет на посещение стадиона - это уже перебор
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Ophiomorph
До конца трансферного окна арабы конечно будут "наказывать" черепаху, чтобы показать Реалу "мол, мы его на банке сгноим". Но если не продадут, то посмотрим что будет в сентябре.
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Андоррский почтальон
Билет купил? Бери круче - абонемент на сезон!)
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alexmixer9
Пока холланд клепает голы, черепашка смотрит футбол с трибуны ((
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Vitamin_B
ох уж этот ПСЖ. Играть запретили, пишут жалостливые письма и теперь еще хотят запретить просто ходить на стадион. не клуб а шапито какое-то )))
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marchellinos
ПСЖ только себя хуже делает. Что ультрас думают по этому поводу?
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Overkiller
Ответ Al Al
запрет на посещение стадиона - это уже перебор
Сам ПСЖ это уже перебор.
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Имя Фамилия
Ответ ponso
ПСЖ - это испанский стыд. Синоним позора. Игрок исполняет свой контракт, который шейхов никто не заставлял подписывать под дулом пистолета или обманом. Исполняет его честно, не скрывается, не саботирует тренировки. Что делает клуб в ответ? Исключает из состава, во всеуслышанье объявляет "нежелательным" игроком, убирает его изображение со всех рекламных бордов, плакатов, стендов, избегает всяческих упоминаний о нём, давит на него и его окружение, даже жалость пустили в ход. И всё это делается на зло.. кому? Все только смеются с этой глупой ситуации, в которую шейхи сами себя загнали.
ПСЖ честно соблюдает все условия контракта. Платит космическую зарплату и не менее космические бонусы. Наигрывать его для другого клуба они не обязаны. Да и напомни почему отстраняли от команды Бэйла? Когда он был согласен как остаться, так и уйти в любую команду. Чморили его всем клубом просто так. Заставили его отправиться в Китай и перейти в местный клуб, а потом когда тот уже был в Китае, дали заднюю, опозорив его на весь мир. Смешно слышать подобные нравоучения от глора мадридского недоразумения.
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