Мбаппе планирует посмотреть матч «ПСЖ» с «Лорьяном» на «Парк де Пренс». Ему хотели запретить посещение стадиона
Килиан Мбаппе планирует посмотреть матч «ПСЖ» с «Лорьяном» на стадионе.
По информации RMC Sport, отстраненный футболист планирует посетить «Парк де Пренс» сегодня вечером, чтобы посмотреть матч 1-го тура Лиги 1. Это же планирует сделать и новичок «ПСЖ» Усман Дембеле.
Мбаппе, как и Неймар с Марко Верратти, не попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Лорьяном».
Ранее сообщалось, что руководители «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать домашний стадион.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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И всё это делается на зло.. кому? Все только смеются с этой глупой ситуации, в которую шейхи сами себя загнали.