Окружение Дембеле считает, что «Барса» предлагала включить его и Гави в сделку по обмену на Мбаппе. Из-за этого Усман задумался о переходе в «ПСЖ» (L’Equipe)

Готовность «Барсы» обменять Усмана Дембеле повлияла на его потенциальный уход в «ПСЖ».

Вингер очень близок к подписанию контракта с парижанами, не хватает только окончательного подтверждения сделки с его стороны.

Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» сосредоточился на подписании француза после неудавшегося трансфера Расмуса Хейлунда из «Аталанты».

«ПСЖ» хочет закрыть трансфер 26-летнего игрока до 1 августа, пока сумма его отступных составляет 50 миллионов евро. При этом, по условиям соглашения между «блауграной» и французом, 25 млн из этой суммы достанутся клубу, а другие 25 – игроку. Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично ведет переговоры с Дембеле и его окружением.

На готовность футболиста сменить клуб повлияло то, что «Барселона» была готова обменять его. По утверждениям L’Equipe со ссылкой на окружение игрока, Усман «слышал в последние дни», что каталонцы предлагали «ПСЖ» включить Дембеле и Гави сделку по обмену на форварда Килиана Мбаппе.

Это якобы стало важным моментом в принятии решения со стороны Дембеле, поскольку не сходится со словами Хави. В личных беседах тренер заверял вингера, что тот важен в системе специалиста.

В сезоне-2022/23 Дембеле забил 5 голов в 25 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.

В «Барсе» считают, что Дембеле уйдет в «ПСЖ». Парижане готовы вести переговоры и после истечения срока пункта о 50 млн отступных

Дембеле сказал нескольким игрокам «Барселоны», что переходит в «ПСЖ» (Елена Кондис Эдо)