Окружение Дембеле считает, что «Барса» предлагала включить его и Гави в сделку по обмену на Мбаппе. Из-за этого Усман задумался о переходе в «ПСЖ» (L’Equipe)

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Усман Дембеле Гави Футбол

Готовность «Барсы» обменять Усмана Дембеле повлияла на его потенциальный уход в «ПСЖ».

Вингер очень близок к подписанию контракта с парижанами, не хватает только окончательного подтверждения сделки с его стороны.

Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» сосредоточился на подписании француза после неудавшегося трансфера Расмуса Хейлунда из «Аталанты».

«ПСЖ» хочет закрыть трансфер 26-летнего игрока до 1 августа, пока сумма его отступных составляет 50 миллионов евро. При этом, по условиям соглашения между «блауграной» и французом, 25 млн из этой суммы достанутся клубу, а другие 25 – игроку. Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично ведет переговоры с Дембеле и его окружением.

На готовность футболиста сменить клуб повлияло то, что «Барселона» была готова обменять его. По утверждениям L’Equipe со ссылкой на окружение игрока, Усман «слышал в последние дни», что каталонцы предлагали «ПСЖ» включить Дембеле и Гави сделку по обмену на форварда Килиана Мбаппе.

Это якобы стало важным моментом в принятии решения со стороны Дембеле, поскольку не сходится со словами Хави. В личных беседах тренер заверял вингера, что тот важен в системе специалиста.

В сезоне-2022/23 Дембеле забил 5 голов в 25 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

В «Барсе» считают, что Дембеле уйдет в «ПСЖ». Парижане готовы вести переговоры и после истечения срока пункта о 50 млн отступных

Дембеле сказал нескольким игрокам «Барселоны», что переходит в «ПСЖ» (Елена Кондис Эдо)

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22 комментария

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Михо
Редчайшая чушь, просто образцовая😃
+24
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Robert Oganyan
В детском садике эту отмазку расскажет
+14
-1
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Абдул Абакаев
Барса никогда бы не всучила Гави в такую сделку
+6
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Simbad
Ответ JENNINGS
А сам Мбаппе-то хочет в «Барсу»?
А такое предложение вообще было? Вы хоть рационально мыслите. Барселона сейчас зарплату Мбаппе в принципе потянуть не может ни коим образом. Уже исходя из этого становится понятно, что это бред.
+5
0
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vova123456
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вау настают времена когда практически никого не знаешь в составе Барсы кроме 3 игроков.
Да ладно? неужели такие провалы в памяти? Ты же завсегдатый хейтер Барсы под новостями о ней, плюс ещё сидел на ветках в честь матчей Барсы в Ла лиге, так быстро всё забыл?
+4
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JENNINGS
А сам Мбаппе-то хочет в «Барсу»?
+7
-4
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Итачи Учиха
Досвидос, стекляха. Провел отличные первые полгода при Хави, дальше опять начал получать травмы. Вокруг таких хроников нельзя строить игру + агент у него мутный.
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Simbad
Ответ JENNINGS
Естественно, всем понятно, что «Барселона» даже в теории не сможет осуществить данный трансфер. Лично я вижу 2 варианта: либо ещё год в «ПСЖ», либо (что более вероятно) - переход в «Реал»
Так, если вам понятно, смысл задавать вопрос, хочет ли Мбаппе в Барселону? Даже, если бы хотел, Барселона не может его подписать.
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Абдул Абакаев
Ответ Seoul Candy
Барса в таком положении сейчас, что продаст Педри с Араухо если кто-то предложить хорошую цену, не то что гави
у клуба проблемы с ЗП ведомостью а не финансами
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Alexlagodny
Кто то мутит воду.
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Алексей Дубков
Чисто надуманный предлог, чтобы был повод в Парижскую помойку перейти.
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Nacho13
Ну бред же! Болельщики Барсы никогда бы не простили Лапорту, если бы их любимчика Гави выменяли на токсика Мбаппе.
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Абдул Абакаев
Ответ Eden Hazard
поэтому они продавали права на ТВ, а щас Барса Медиа перепродают немцам? И играют на Спотифай Камп Ноу только из-за ведомости по ЗП?
это не критично. у них нет необходимости продавать главные активы пускай даже за оверпрайс
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Спартак сила
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барса Красава
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Sweeet
Пфф, Мбаппе бы всё равно не пошёл спасать утопающих, у них денег нет
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JENNINGS
Ответ Simbad
А такое предложение вообще было? Вы хоть рационально мыслите. Барселона сейчас зарплату Мбаппе в принципе потянуть не может ни коим образом. Уже исходя из этого становится понятно, что это бред.
Естественно, всем понятно, что «Барселона» даже в теории не сможет осуществить данный трансфер.
Лично я вижу 2 варианта: либо ещё год в «ПСЖ», либо (что более вероятно) - переход в «Реал»
+2
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