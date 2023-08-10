Андрей Мостовой травмировал бедро в матче с «Динамо». Хавбек «Зенита» пропустит около месяца

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Андрей Мостовой Футбол

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выбыл на месяц из-за травмы.

25-летний футболист получил повреждение во время игры против «Динамо» в 3-м туре Мир РПЛ (2:3). 

Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что у Мостового диагностировано повреждение мышц бедра. Срок восстановления игрока составит около 4 недель. 

Статистику хавбека можно найти здесь

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30 комментариев

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Сергей48
Здоровья и скорейшего восстановления!
+16
-2
+14
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Caniball
Ответ Deca
каждый раз после матча с Динамо мы кого-то теряем. ..хоть в этот раз и не по вине соперника.
Заговор Москвы против Зенита!
+25
-12
+13
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Spartakus1984
Ответ fil_spb
Ну естественно. Матч против Динамо и чтобы никто в Зените не выбыл по травме на долгий срок? Так не бывает.
Травма мышц бедра чаще связана с нагрузками во врем тренировок и матчах, вряд ли кто то из игроков Динамо ударил ему туда.
+19
-6
+13
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fil_spb
Ну естественно. Матч против Динамо и чтобы никто в Зените не выбыл по травме на долгий срок? Так не бывает.
+19
-10
+9
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fil_spb
Ответ Spartakus1984
Травма мышц бедра чаще связана с нагрузками во врем тренировок и матчах, вряд ли кто то из игроков Динамо ударил ему туда.
Я и не говорю что виноват обязательно динамик. Но потери в составе после Динамо уже откровенно утомили. Но это правда, тут не такой однозначный эпизод как было при травмах Малкома и Дриусси. Хотя играли динамики традиционно жестко, а иногда и грубо. Так что и вариант удара по бедру совсем не исключен.
+16
-7
+9
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Deca
каждый раз после матча с Динамо мы кого-то теряем.
..хоть в этот раз и не по вине соперника.
+16
-9
+7
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Caniball
Кто там остались из фланговых игроков:
Мантуан, Бакаев, Сутормин?!
Клаудиньо еще слева может сыграть.
Мостовому - здоровья!
+5
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pogbadrogba
Ответ Spartakus1984
Травма мышц бедра чаще связана с нагрузками во врем тренировок и матчах, вряд ли кто то из игроков Динамо ударил ему туда.
Вряд ли ты понял, что он писал про совпадение в играх с Динамо, а не намекал на удар🤷‍♂️🥴
Но здорово, что ты всегда на чеку и готов молниеносно реагировать на каждый комментарий на ветках Зенита😇😘
+3
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Виктор
Ответ fil_spb
Я и не говорю что виноват обязательно динамик. Но потери в составе после Динамо уже откровенно утомили. Но это правда, тут не такой однозначный эпизод как было при травмах Малкома и Дриусси. Хотя играли динамики традиционно жестко, а иногда и грубо. Так что и вариант удара по бедру совсем не исключен.
Не было там удара. Он на ровном месте у чужих ворот за заднюю схватился.
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pogbadrogba
Ответ Spartakus1984
Призываю не радоваться этому,дай Бог,что бы после Урала у нас все здоровы были. Мостовой конечно в данной ситуации для зенита потеря, хотя бы как выход на замену, а так желаю ему здоровья.
Забавно...когда Зенит выигрывал подряд без вопросов, ты такие «правильные» комментарии че то не писал))
Ну а если честно приятно видеть адекватные комментарии) главное не перестать их писать когда Спартак начнёт проигрывать)
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Shinco
Ответ Caniball
Кто там остались из фланговых игроков: Мантуан, Бакаев, Сутормин?! Клаудиньо еще слева может сыграть. Мостовому - здоровья!
Круг кстати может ближе к атаке сыграть 👍
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Coodesnik
Ответ pogbadrogba
Вряд ли ты понял, что он писал про совпадение в играх с Динамо, а не намекал на удар🤷‍♂️🥴 Но здорово, что ты всегда на чеку и готов молниеносно реагировать на каждый комментарий на ветках Зенита😇😘
🤣🤣🤣👍
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Эдуард Шаталов
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Это заговор или еще нет ?
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Минус 5 игроков основы. Супер
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Иван Шуткин
Беды летят на Зенит одна за одной) Что то этот сезон вообще неудачно похоже будет
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Shinco
Мост, поправляйся! 💪
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Spartakus1984
Ответ pogbadrogba
Вряд ли ты понял, что он писал про совпадение в играх с Динамо, а не намекал на удар🤷‍♂️🥴 Но здорово, что ты всегда на чеку и готов молниеносно реагировать на каждый комментарий на ветках Зенита😇😘
Он не исключил тем не менее удар.
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Мукунку хороший
Ответ Spartakus1984
Травма мышц бедра чаще связана с нагрузками во врем тренировок и матчах, вряд ли кто то из игроков Динамо ударил ему туда.
Тут диверсией Спартака попахивает))
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pogbadrogba
Ответ Spartakus1984
Он не исключил тем не менее удар.
Ах он какой!!!! Тогда все гуд)))
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Роберт Дауни-средний
Ответ Caniball
Кто там остались из фланговых игроков: Мантуан, Бакаев, Сутормин?! Клаудиньо еще слева может сыграть. Мостовому - здоровья!
А выйдет Саша Ерохин, парам парам пам
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Мукунку хороший
Ответ Shinco
Круг кстати может ближе к атаке сыграть 👍
Овал))
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Spartakus1984
Призываю не радоваться этому,дай Бог,что бы после Урала у нас все здоровы были. Мостовой конечно в данной ситуации для зенита потеря, хотя бы как выход на замену, а так желаю ему здоровья.
+2
-2
0
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Spartakus1984
Ответ pogbadrogba
Забавно...когда Зенит выигрывал подряд без вопросов, ты такие «правильные» комментарии че то не писал)) Ну а если честно приятно видеть адекватные комментарии) главное не перестать их писать когда Спартак начнёт проигрывать)
Кто бы когда не выигрывал я не желал игрокам травмы, мог конечно с логической точки зрения быть доволен, если кто то сильный против нас в составе соперника не выйдет, и даже что то со злости мог написать, но специально для этого желать кому то травмы, это не по человечески было бы.
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Олег Сагайдачный
Ответ Roman Araslanov
Щас питерские скажут что это опять игроки Динамо виноваты)
Нет, игроки Краснодара.
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Мукунку хороший
Ответ Иван Шуткин
Беды летят на Зенит одна за одной) Что то этот сезон вообще неудачно похоже будет
Беды? В чём беда?
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