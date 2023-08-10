Андрей Мостовой травмировал бедро в матче с «Динамо». Хавбек «Зенита» пропустит около месяца

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выбыл на месяц из-за травмы.

25-летний футболист получил повреждение во время игры против «Динамо» в 3-м туре Мир (2:3).

Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что у Мостового диагностировано повреждение мышц бедра. Срок восстановления игрока составит около 4 недель.

Статистику хавбека можно найти здесь.

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