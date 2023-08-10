Андрей Мостовой травмировал бедро в матче с «Динамо». Хавбек «Зенита» пропустит около месяца
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выбыл на месяц из-за травмы.
25-летний футболист получил повреждение во время игры против «Динамо» в 3-м туре Мир РПЛ (2:3).
Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что у Мостового диагностировано повреждение мышц бедра. Срок восстановления игрока составит около 4 недель.
Статистику хавбека можно найти здесь.
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..хоть в этот раз и не по вине соперника.
Мантуан, Бакаев, Сутормин?!
Клаудиньо еще слева может сыграть.
Мостовому - здоровья!
Но здорово, что ты всегда на чеку и готов молниеносно реагировать на каждый комментарий на ветках Зенита😇😘
Ну а если честно приятно видеть адекватные комментарии) главное не перестать их писать когда Спартак начнёт проигрывать)