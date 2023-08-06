Тимощук о травме Мостового: «Что-то серьезное, наверное. «Зенит» играет ради результата, красоты, во 2-м тайме был хороший футбол с нашей стороны»

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Андрей Мостовой Матч ТВ Здоровье Футбол

Анатолий Тимощук высказался о травме Андрея Мостового в матче против «Динамо».

Мостовой травмировал заднюю поверхность бедра в 1-м тайме матча 3-го тура Мир РПЛ. Полузащитник «Зенита» доиграл тайм до конца. После чего в перерыве его заменил Марио Фернандес.

«Почувствовал дискомфорт, задняя поверхность бедра. Надо МРТ сделать, завтра посмотрят. Раз не смог доиграть, наверное, там что‑то серьезное.

Остальные замены? Футболистов, которые не добавляли уверенности или не очень хорошо выполняли установку, пришлось заменить, добавить динамики, агрессии. У нас это получилось. Мы смогли сравнять счет, было много опасных моментов, которые надо доводить до логического завершения.

Мы играем ради результата, красоты, во втором тайме был хороший футбол с нашей стороны», – сказал тренер «Зенита».

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36 комментариев

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Ответ Удар Кержакова
Во втором тайме владение было 93 на 7. Угловые 8-2. Доминация конкретная, но не хватало завершения. Красивый футбол.
А что не 95 на 5?😁
+28
-1
+27
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Ответ Удар Кержакова
Так ноете как раз вы)
какие 97 на 3 , ты сам понял что написал , это редчайшая чушь , такое не возможно вобще
+9
-2
+7
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Тимощук обнимался с динамиками, будто сам выиграл.
+4
0
+4
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Тимощук со стороны похож на какую-то бабку
+5
-1
+4
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Ответ Ковид 07.10.52
Как всегда трусливая тактика от Семака привела к поражению...у такого Динамо надо было выигрывать 4 -3.
В чем трусливый тактика? Смешные конечно вы. Написать говно легко, а конструктивно писать не умеете
+6
-2
+4
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Ответ Удар Кержакова
Ага, у вас все глючит, когда идёт в пользу Зенита. Даже если там и была ошибка, то во втором тайме Зенит давил все 45 минут. 1 атака 1 гол у Динамо.
Солевой? Зачем эти припадки.
Владение во втором тайме 77.9 vs 22.1
+2
0
+2
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Он в Ростове хорошо доиграл эпизод...
+1
0
+1
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Ответ Ковид 07.10.52
Сергеева надо было в старте выпускать и играть в два нападающих, у Динамо защиты нет...так понятнее?
Боже, ну и чушь... В два нападающих Зенит не играет, играет в три, 1 цф и два фланговых. Сдваивает центр только ситуативно. При трусливой тактике не проводят большую часть матча на половине соперника, владея мячом 70 процентов времени. Пробуйте хоть немного понимать в футболе, раз уж смотрите.
+2
-1
+1
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Ответ Удар Кержакова
В чем трусливый тактика? Смешные конечно вы. Написать говно легко, а конструктивно писать не умеете
Сергеева надо было в старте выпускать и играть в два нападающих, у Динамо защиты нет...так понятнее?
+2
-1
+1
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Ответ Удар Кержакова
В чем проблема зайти на ресурс статистики и проверить? Зачем мне писать выдуманные статистику по матчу?
Flashscore на РПЛ уже два года как глючит, достаточно минимально понимать в футболе, чтобы фильтровать такую глупость.
+1
0
+1
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Ответ Беременный малыш
А что не 95 на 5?😁
Такая статистика. А в целом матче 71-29 владение.
+6
-5
+1
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Ответ Ярик01
Солевой? Зачем эти припадки. Владение во втором тайме 77.9 vs 22.1
Зачем оскорблять?
0
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Ответ Кто-то рядом
Играет ради результативных пополнений счетов, красивых денюжков, давай уж по-чесноку, Анатолий.
Анатолий под газом, не мешай ему фантазировать 😂😂😂
+1
-1
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Ответ IlyaGrain
Ну а ты на работу за бесплатно ходишь ?)
Конечно за деньги. Только я не вру, что из-за бесконечной любви к слаботочным системам и автокаду.
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Ответ Данко Лазович
Отличный матч. Исключая костоломность динамиков, в целом, жаркая и классная игра. Да, Барриос наверно заслужил удаление. Опасно прыгал в подкат.
Два плюса, один минус, молодец, Данко.
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Ответ Злобный Конь
Испания на ЧМ 2022 владела мячом абсолютно в каждом матче. Ну и ?
К тому что шикарно играли во втором тайме.
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Ответ Ковид 07.10.52
Сергеева надо было в старте выпускать и играть в два нападающих, у Динамо защиты нет...так понятнее?
Так основная схема Зенита 4-3-3. Команда играет в короткий пас , и так пытаются взломать оборону. Выход 2 форвардов означает, что команда переходит на более примитивный футбол с забросами в штрафную. Всё логично было на протяжении всего матча, кроме привозов Ренана и удаления Барриоса. Так бывает, это футбол.
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Играет ради результативных пополнений счетов, красивых денюжков, давай уж по-чесноку, Анатолий.
+4
-4
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Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Боже, ну и чушь... В два нападающих Зенит не играет, играет в три, 1 цф и два фланговых. Сдваивает центр только ситуативно. При трусливой тактике не проводят большую часть матча на половине соперника, владея мячом 70 процентов времени. Пробуйте хоть немного понимать в футболе, раз уж смотрите.
Да катать мяч можно и 90% в центре поля. держа за линией мяча не меньше четырех игроков, которые охраняют одного напа противника...Если хочешь забить. то надо рисковать. что Семаку не свойственно....
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Ответ Удар Кержакова
Так основная схема Зенита 4-3-3. Команда играет в короткий пас , и так пытаются взломать оборону. Выход 2 форвардов означает, что команда переходит на более примитивный футбол с забросами в штрафную. Всё логично было на протяжении всего матча, кроме привозов Ренана и удаления Барриоса. Так бывает, это футбол.
так у Динамо такая защита, что ее можно и примитивно обыграть. с коротким пасом на такой скорости не обыграешь...да и по воротам надо больше бить....
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Ответ Ковид 07.10.52
Да катать мяч можно и 90% в центре поля. держа за линией мяча не меньше четырех игроков, которые охраняют одного напа противника...Если хочешь забить. то надо рисковать. что Семаку не свойственно....
Ну да, просто забить на то, что наигрыапется схема 4-3-3 и пустить всё на самотёк 😅 Это не риск, это тупость. А риск - это высокая линия обороны, например - как сейчас в Зените.
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