Тимощук о травме Мостового: «Что-то серьезное, наверное. «Зенит» играет ради результата, красоты, во 2-м тайме был хороший футбол с нашей стороны»

Анатолий Тимощук высказался о травме Андрея Мостового в матче против «Динамо».

Мостовой травмировал заднюю поверхность бедра в 1-м тайме матча 3-го тура Мир РПЛ. Полузащитник «Зенита» доиграл тайм до конца. После чего в перерыве его заменил Марио Фернандес.

«Почувствовал дискомфорт, задняя поверхность бедра. Надо МРТ сделать, завтра посмотрят. Раз не смог доиграть, наверное, там что‑то серьезное.

Остальные замены? Футболистов, которые не добавляли уверенности или не очень хорошо выполняли установку, пришлось заменить, добавить динамики, агрессии. У нас это получилось. Мы смогли сравнять счет, было много опасных моментов, которые надо доводить до логического завершения.

Мы играем ради результата, красоты, во втором тайме был хороший футбол с нашей стороны», – сказал тренер « ».

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