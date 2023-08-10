«Челси» купит хавбека «Лидса» и сборной США Адамса за 20 млн фунтов

Теги Челси сборная США по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы Лидс чемпионшип Тайлер Адамс Футбол

«Челси» близок к приобретению полузащитника сборной США Тайлера Адамса.

Сумма отступных, указанная в контракте игрока с «Лидсом», составляет 20 миллионов фунтов. Лондонский клуб намерен активировать этот пункт, сообщает The Athletic. 

Согласование условий личного контракта с хавбеком не будет проблемой. 

Ранее стало известно, что «Челси» предложил «Саутгемптону» 48 миллионов фунтов за Ромео Лавиа. Также ожидается, что «синие» сделают новое предложение о трансфере Мойсеса Кайседо. 

В сезоне АПЛ-2022/23 Адамс провел 24 матча. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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19 комментариев

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got_milk
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Leo_89
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Что происходит!? (Голосом Антибиотика)
Боэли психанул и решил купить сразу 3 опорников.
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CriminalJoint62
Он не играл с марта. Очередное пополнение в лазарет 😭
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Мукунку хороший
Подбросили в топку ещё пачку деньжат..а теплее не становится))
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Leo_89
Смущает, что чувак на травме с конца прошлого сезона, а так обычно такие дешёвые игроки неплохо себя показывают.
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Артем Русанов
У них безлимит что ли
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Любезный Коссутий
куда там в них лезет все?
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Aza Bakirov
Капитан Америка добро пожаловать
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Stewart D.
кто ему скажет что существуют так же и белые игроки
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Kurri
Челси скупает игроков на засолку 😃
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Сергей Орлов
Ответ got_milk
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Хаха, отлично)
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deGob
И на.. я он?
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Джек Токтошакунов
ощущение, что Боули получил клуб даром и на кайфе тратит деньги бездумно
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|phantom|
Ну, если берут Адамса на подмену паре Кайседо(Лавиа?)-Энцо, то тогда есть смысл отправить в аренду Сантоса, чтобы он играл, а не собирал крохи с барского стола в кубковых матчах.
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5hxrb7mywu
Я так понял Челси и второй сезон решил пустить в унитаз
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DolJun
походу по цене кайседо решили взять адамса и лавиа, интересный ход
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Саид Исаев
Дешевле Дринквотера и Бакойоко 🙌🏻
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