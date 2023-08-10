«Челси» купит хавбека «Лидса» и сборной США Адамса за 20 млн фунтов
«Челси» близок к приобретению полузащитника сборной США Тайлера Адамса.
Сумма отступных, указанная в контракте игрока с «Лидсом», составляет 20 миллионов фунтов. Лондонский клуб намерен активировать этот пункт, сообщает The Athletic.
Согласование условий личного контракта с хавбеком не будет проблемой.
Ранее стало известно, что «Челси» предложил «Саутгемптону» 48 миллионов фунтов за Ромео Лавиа. Также ожидается, что «синие» сделают новое предложение о трансфере Мойсеса Кайседо.
В сезоне АПЛ-2022/23 Адамс провел 24 матча. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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