«Челси» купит хавбека «Лидса» и сборной США Адамса за 20 млн фунтов

«Челси» близок к приобретению полузащитника сборной США Тайлера Адамса.

Сумма отступных, указанная в контракте игрока с « », составляет 20 миллионов фунтов. Лондонский клуб намерен активировать этот пункт, сообщает The Athletic.

Согласование условий личного контракта с хавбеком не будет проблемой.

Ранее стало известно, что « » предложил «Саутгемптону» 48 миллионов фунтов за Ромео Лавиа. Также ожидается, что «синие» сделают новое предложение о трансфере Мойсеса Кайседо.

В сезоне АПЛ-2022/23 провел 24 матча. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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