«Челси» отдаст лучшего игрока ЧМ U20 Казадеи в аренду «Лестеру». Хавбеком интересовался «Дженоа»

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дженоа Лестер чемпионшип ЧМ-2023 U-20 сборная Италии U-20 Чезаре Казадеи Футбол

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи близок к аренде в «Лестер».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка находится в завершающей стадии. Соглашение между «Челси» и «Лестером» достигнуто, несмотря на интерес к Казадеи со стороны «Дженоа».

Сообщается, что ключевым фактором трансфера Казадеи в «Лестер» стала заинтересованность в его подписании со стороны главного тренера Энцо Марески. «Лестер» рассчитывает закрыть сделку в ближайшее время.

Воспитанник «Интера» перешел в «Челси» летом 2022 года и провел сезон-2022/23 в аренде в «Рединге». На ЧМ среди молодежных команд он забил 7 голов за сборную Италии, став лучшим бомбардиром и игроком турнира.

Подробно со статистикой Казадеи можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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raiska123
Лестер - ах какой был клуб , какую радость принёс болельщикам всего мира!
+3
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deadjoker
Со следующего года можно и в основу уже. Хорошо подрос уже.
+2
0
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lampard4ever
Он довольно сыровато выглядел в предсезонке. Понятно, что это игрок на будущее, а сейчас всё, что ему нужно, это регулярная игровая практика.
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CONOR McGregor
Ответ deadjoker
Со следующего года можно и в основу уже. Хорошо подрос уже.
хорошо что у Интера забрали, тогда отдали за него около 12-15 миллионов, а в будущем будет стоить более 50
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Okaka
вот это хорошо для лис
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