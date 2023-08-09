«Челси» отдаст лучшего игрока ЧМ U20 Казадеи в аренду «Лестеру». Хавбеком интересовался «Дженоа»

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи близок к аренде в «Лестер».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка находится в завершающей стадии. Соглашение между «Челси» и « » достигнуто, несмотря на интерес к Казадеи со стороны « ».

Сообщается, что ключевым фактором трансфера Казадеи в «Лестер» стала заинтересованность в его подписании со стороны главного тренера Энцо Марески. «Лестер» рассчитывает закрыть сделку в ближайшее время.

Воспитанник «Интера» перешел в « » летом 2022 года и провел сезон-2022/23 в аренде в «Рединге». На ЧМ среди молодежных команд он забил 7 голов за сборную Италии, став лучшим бомбардиром и игроком турнира.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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