«Челси» может предложить «Брайтону» 90+10 млн фунтов за Кайседо. «Синие» уверены, что подпишут его

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» близок к подписанию Мойсеса Кайседо.

«Синие» добились прогресса в переговорах о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает журналист Низаар Кинселла. 

В среду лондонский клуб провел новый раунд переговоров с «Брайтоном». Стороны обсудили структуру выплат за переход хавбека. «Челси» может предложить 90 миллионов фунтов в виде фиксированной суммы и еще 10 миллионов в виде бонусов. Лондонцы все больше уверены, что смогут оформить трансфер.

Кайседо уже согласовал условия личного контракта с «Челси» и пропустил тренировку «Брайтона» на этой неделе в попытке добиться заключения сделки.

Также «Челси» предложил 48 миллионов фунтов за полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. 

В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел 37 матчей. Подробную статистику эквадорца можно найти здесь

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38 комментариев

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Профессор из Кобхэма
Ответ Сергей Иванов
Игрок типажа Кайседо такому Челси нужен как воздух, но камон, СТО МИЛЛИОНОВ. СТО. Пацану всего 20 лет, и он провёл один реально сильный сезон. Неужели ни в одном чемпионате нет аналогов за вдвое меньшие деньги, пусть с потерей качества, но поопытнее, да подешевле?
Когда Лестер выиграл АПЛ все гадали перейдут куда-то Варди, Дринквотер и Марез или нет. А Челси по тихому забрал Канте за смешных 35 миллионов.
В итоге Канте сразу затащил Челси к чемпионству, хотя за год до этого Челси финишировал 10. Потом взял кубки и ЛЧ, и везде был главным игроком. Ну, а со сборной взял ЧМ.
Макелеле, Ессьен, Канте, сейчас вот Кайседо - такие дикие псы и выигрывают титулы.
Нет элитной опорки - нет элитной команды.
+53
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Сергей Иванов
Игрок типажа Кайседо такому Челси нужен как воздух, но камон, СТО МИЛЛИОНОВ. СТО.

Пацану всего 20 лет, и он провёл один реально сильный сезон. Неужели ни в одном чемпионате нет аналогов за вдвое меньшие деньги, пусть с потерей качества, но поопытнее, да подешевле?
+27
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Leo_89
Ответ Профессор из Кобхэма
Там пишут, что Ливерпуль перебил бид Челси за Кайседо, а Челси перебил бид Ливерпуля за Лавию в ответ. Ох зря скаузеры затеяли это все, если Челси пойдет на принцип то просто перебьют оба предложения и заберут обоих. Надеюсь Боули так и сделает, Челси все равно нужны игроки в центр, почему бы не оставить скаузеров без опорки.
Бред какой-то с последних новостей. Ливерпуль не может докинуть до 50, чтоб забрать Лавиа, которого ведут все лето, но тут спокойно предлагают больше Челси за Кайседо, хотя там речь про суммы около 100 миллионов. Тут явно кто-то из сторон мутит что-то для своей выгоды. Не исключено, что Саутгемптон и Брайтон сговорились, чтоб выбить максимум из Челси и Ливерпуля. Плюс Челси ещё и Адамса взял уже.
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Профессор из Кобхэма
Там пишут, что Ливерпуль перебил бид Челси за Кайседо, а Челси перебил бид Ливерпуля за Лавию в ответ.

Ох зря скаузеры затеяли это все, если Челси пойдет на принцип то просто перебьют оба предложения и заберут обоих.
Надеюсь Боули так и сделает, Челси все равно нужны игроки в центр, почему бы не оставить скаузеров без опорки.
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Профессор из Кобхэма
Ответ *MVP*
это все почти правда, но какой же бред писать, что Канте затащил Челси к чемпионству. та команда была имени Конте, и тащили ее помимо Канте Коста, Азар, Матич, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Аспи, Куртуа.
Да, но игроком сезона в Англии стал Канте. Без него Челси не взял бы тот титул, как и не взял бы второе ЛЧ.
Это не бред, а факт.
Канте без травм делал разницу на поле. С ним и без - это были буквально две разные команды.
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алекс голудин
Ответ Pedri
Боуэли должен купить Брайтона а не Челси с Боули купили кукурелья за 65лям даже трена купили потер 25лям санчнс 25лям если купить кайседо за 90 лям🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Че?
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Непонятно, откуда в АПЛ берутся такие суммы. Безумие какое-то
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Aggrrist
Ответ Профессор из Кобхэма
Там пишут, что Ливерпуль перебил бид Челси за Кайседо, а Челси перебил бид Ливерпуля за Лавию в ответ. Ох зря скаузеры затеяли это все, если Челси пойдет на принцип то просто перебьют оба предложения и заберут обоих. Надеюсь Боули так и сделает, Челси все равно нужны игроки в центр, почему бы не оставить скаузеров без опорки.
Кайседо, Энцо, Лавиа - мечта Симеоне.
+4
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Ilia Maksiokov
Ответ Сергей Иванов
Игрок типажа Кайседо такому Челси нужен как воздух, но камон, СТО МИЛЛИОНОВ. СТО. Пацану всего 20 лет, и он провёл один реально сильный сезон. Неужели ни в одном чемпионате нет аналогов за вдвое меньшие деньги, пусть с потерей качества, но поопытнее, да подешевле?
Канте
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*MVP*
Ответ Профессор из Кобхэма
Когда Лестер выиграл АПЛ все гадали перейдут куда-то Варди, Дринквотер и Марез или нет. А Челси по тихому забрал Канте за смешных 35 миллионов. В итоге Канте сразу затащил Челси к чемпионству, хотя за год до этого Челси финишировал 10. Потом взял кубки и ЛЧ, и везде был главным игроком. Ну, а со сборной взял ЧМ. Макелеле, Ессьен, Канте, сейчас вот Кайседо - такие дикие псы и выигрывают титулы. Нет элитной опорки - нет элитной команды.
это все почти правда, но какой же бред писать, что Канте затащил Челси к чемпионству. та команда была имени Конте, и тащили ее помимо Канте Коста, Азар, Матич, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Аспи, Куртуа.
+2
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Mihail0910
Ответ ман сити фейк
Конечно но не за такие деньг
С тобой снова забыли обсудить финансовые вопросы.
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ман сити фейк
Ответ Bashibuzuck
Хороший игрок
Конечно но не за такие деньг
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АРТУР АЛИЕВ
Такое ощущение, что самые жадные американцы, покупавшие клубы АПЛ, достались Ливерпулю
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Разрыв Пуканов
Имхо, сильно переплатят, если возьмут. Красная цена 50 со всеми авансами. Праймовый Канте на порядок сильнее. Тот же Камавинга в Реал за 30 брали, а он перфомансы похлеще выдавал
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Бухгалтер2021
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такие как брайтон ломают рынок
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*MVP*
Ответ Профессор из Кобхэма
Да, но игроком сезона в Англии стал Канте. Без него Челси не взял бы тот титул, как и не взял бы второе ЛЧ. Это не бред, а факт. Канте без травм делал разницу на поле. С ним и без - это были буквально две разные команды.
так я не спорю, но тащил не один он. убери Азара или Косту, тоже бы не взяли то чемпионство.
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Evgen_Hazard
Ответ Профессор из Кобхэма
Когда Лестер выиграл АПЛ все гадали перейдут куда-то Варди, Дринквотер и Марез или нет. А Челси по тихому забрал Канте за смешных 35 миллионов. В итоге Канте сразу затащил Челси к чемпионству, хотя за год до этого Челси финишировал 10. Потом взял кубки и ЛЧ, и везде был главным игроком. Ну, а со сборной взял ЧМ. Макелеле, Ессьен, Канте, сейчас вот Кайседо - такие дикие псы и выигрывают титулы. Нет элитной опорки - нет элитной команды.
Так пишешь про 10 место, словно это нормальное явление для них, а титул нечто невероятное.
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Aibek Mak
С первого матча было видно что это игрок экстра класса на долгие годы. Мне были непонятны некоторые трансферы синих до этого, но с Кайседо как и с Энцо я думаю они сорвут джекпот.
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Никита Самарин
Брайтон просто мастер класс даёт по выбиванию более щедрого предложения 🔝.
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Мансур Мадаев
Ответ Профессор из Кобхэма
Там пишут, что Ливерпуль перебил бид Челси за Кайседо, а Челси перебил бид Ливерпуля за Лавию в ответ. Ох зря скаузеры затеяли это все, если Челси пойдет на принцип то просто перебьют оба предложения и заберут обоих. Надеюсь Боули так и сделает, Челси все равно нужны игроки в центр, почему бы не оставить скаузеров без опорки.
потом Ливерпуль в очной встрече всё равно накажет Челси)
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Stewart D.
Ответ Sergey Kuznetsov
А как же быть с местами в раздевалке? опять Мудрика в коридоре заставите переодеваться?)) Что то я не видел инфы, чтобы ЛФК кидал оффер по Кайседо, есть актуальные пруфы?
да в твиттере уже начался сущий кошмар. Там актуальные пруфы
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Sergey Kuznetsov
Ответ Stewart D.
да в твиттере уже начался сущий кошмар. Там актуальные пруфы
ах в твиттере...
если это не твиттер Романо, Ди Марцио итп, то инфа мусор
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alexus-1990
📶The Telegraph: «Ливерпуль» перебил предложение «Челси» по Мойзесу Кайседо, что также помогло бы объяснить предложение «синих» по Ромео Лавия.
как то так
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Муслим Курбанов
Ответ Pedri
Боуэли должен купить Брайтона а не Челси с Боули купили кукурелья за 65лям даже трена купили потер 25лям санчнс 25лям если купить кайседо за 90 лям🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
можно перевод
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Максим Козлов
Ответ 7gbvr8rj2c
Ххахпхппххпхпхпхп боули ещё одного плохого футболистика купит за 100 миллионов хппхпхахпхахаххах его уровень фнл-2 а не челси )
Хоть одну игру Брайтона с участием Кайседо видели? Не так уж Кайседо и плох. Да, переплата, конечно, дикая за игрока, который показывает хорошую игру только сезон. Но пока и талант есть, и игра есть, тем более в АПЛ же и останется
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