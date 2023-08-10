«Челси» может предложить «Брайтону» 90+10 млн фунтов за Кайседо. «Синие» уверены, что подпишут его

«Челси» близок к подписанию Мойсеса Кайседо.

«Синие» добились прогресса в переговорах о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает журналист Низаар Кинселла.

В среду лондонский клуб провел новый раунд переговоров с «Брайтоном». Стороны обсудили структуру выплат за переход хавбека. «Челси» может предложить 90 миллионов фунтов в виде фиксированной суммы и еще 10 миллионов в виде бонусов. Лондонцы все больше уверены, что смогут оформить трансфер.

Кайседо уже согласовал условия личного контракта с « » и пропустил тренировку « » на этой неделе в попытке добиться заключения сделки.

Также «Челси» предложил 48 миллионов фунтов за полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел 37 матчей. Подробную статистику эквадорца можно найти здесь.

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