«Челси» может предложить «Брайтону» 90+10 млн фунтов за Кайседо. «Синие» уверены, что подпишут его
«Челси» близок к подписанию Мойсеса Кайседо.
«Синие» добились прогресса в переговорах о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает журналист Низаар Кинселла.
В среду лондонский клуб провел новый раунд переговоров с «Брайтоном». Стороны обсудили структуру выплат за переход хавбека. «Челси» может предложить 90 миллионов фунтов в виде фиксированной суммы и еще 10 миллионов в виде бонусов. Лондонцы все больше уверены, что смогут оформить трансфер.
Кайседо уже согласовал условия личного контракта с «Челси» и пропустил тренировку «Брайтона» на этой неделе в попытке добиться заключения сделки.
Также «Челси» предложил 48 миллионов фунтов за полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел 37 матчей. Подробную статистику эквадорца можно найти здесь.
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В итоге Канте сразу затащил Челси к чемпионству, хотя за год до этого Челси финишировал 10. Потом взял кубки и ЛЧ, и везде был главным игроком. Ну, а со сборной взял ЧМ.
Макелеле, Ессьен, Канте, сейчас вот Кайседо - такие дикие псы и выигрывают титулы.
Нет элитной опорки - нет элитной команды.
Пацану всего 20 лет, и он провёл один реально сильный сезон. Неужели ни в одном чемпионате нет аналогов за вдвое меньшие деньги, пусть с потерей качества, но поопытнее, да подешевле?
Ох зря скаузеры затеяли это все, если Челси пойдет на принцип то просто перебьют оба предложения и заберут обоих.
Надеюсь Боули так и сделает, Челси все равно нужны игроки в центр, почему бы не оставить скаузеров без опорки.
Это не бред, а факт.
Канте без травм делал разницу на поле. С ним и без - это были буквально две разные команды.
если это не твиттер Романо, Ди Марцио итп, то инфа мусор
как то так