«Эвертон» близок к тому, чтобы арендовать Данджуму. Вингером «Вильярреала» интересовался «Милан»
Арно Данджума может вернуться в АПЛ.
В подписании 26-летнего вингера заинтересован «Эвертон». Ливерпульский клуб близок к тому, чтобы арендовать игрока «Вильярреала», сообщает Daily Mail.
«Ириски» также проявляют интерес к Эль-Билалю Туре из «Альмерии», Брайану Бробби из «Аякса» и Деньяну Ньонто из «Лидса». Переговоры по этим игрокам находятся на ранней стадии.
Отмечается, что «Эвертон» хотел арендовать Данджуму еще зимой, но игрок передумал переходить в этот клуб после увольнения Фэнка Лэмпарда и присоединился к «Тоттенхэму».
Ранее сообщалось, что интерес к Арно проявляет «Милан». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» начали работу над трансфером вингера «Вильярреала». Речь идет об аренде.