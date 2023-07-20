«Эвертон» близок к тому, чтобы арендовать Данджуму. Вингером «Вильярреала» интересовался «Милан»

Арно Данджума может вернуться в АПЛ.

В подписании 26-летнего вингера заинтересован «Эвертон». Ливерпульский клуб близок к тому, чтобы арендовать игрока « », сообщает Daily Mail.

«Ириски» также проявляют интерес к Эль-Билалю Туре из «Альмерии», Брайану Бробби из «Аякса» и Деньяну Ньонто из «Лидса». Переговоры по этим игрокам находятся на ранней стадии.

Отмечается, что « » хотел арендовать еще зимой, но игрок передумал переходить в этот клуб после увольнения Фэнка Лэмпарда и присоединился к «Тоттенхэму».

Ранее сообщалось, что интерес к Арно проявляет « ». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.