«Эвертон» близок к тому, чтобы арендовать Данджуму. Вингером «Вильярреала» интересовался «Милан»

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Арно Данджума может вернуться в АПЛ.

В подписании 26-летнего вингера заинтересован «Эвертон». Ливерпульский клуб близок к тому, чтобы арендовать игрока «Вильярреала», сообщает Daily Mail.

«Ириски» также проявляют интерес к Эль-Билалю Туре из «Альмерии», Брайану Бробби из «Аякса» и Деньяну Ньонто из «Лидса». Переговоры по этим игрокам находятся на ранней стадии. 

Отмечается, что «Эвертон» хотел арендовать Данджуму еще зимой, но игрок передумал переходить в этот клуб после увольнения Фэнка Лэмпарда и присоединился к «Тоттенхэму».

Ранее сообщалось, что интерес к Арно проявляет «Милан». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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12 комментариев

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Милан 757
Ответ RealJon
Милан уже потратил деньги от продажи Тонали ))) когда продадут еше несколько игроков: Боло Туре, Ориги, Мессиас, Ребич, де Кателере и Адли за 5-10-15 лямов, потом можно будет купить Чуквезе за 30м
У Милана есть деньги помимо продажи Тонали ...
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corazón blanco
Ответ ТТД Бубнова
Хоть бы все срослось у них с Эвертоном, Милану он не нужен
А его в Милан никто и не сватал вроде бы. Писали про Чуквуэзе, который в полном порядке и Милану точно бы пришелся ко двору.
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ТТД Бубнова
Хоть бы все срослось у них с Эвертоном, Милану он не нужен
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Милан 757
Комментарий удален пользователем
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Милан 757
Милану Чуквуэзе надо было подписывать а не Пулишича или этого ноунейма ...
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Juve storia di un grande amore
Этот гений, когда уже все было на мази для аренды в Эвертон, этот "Born to be ready" просто взял и перешёл в Тоттенхэм, где по факту никому почти не понадобился при живом Кейне, Ришарлисоне и т.д.
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REDDEVIL
Данджумастер плохой сезон провел, в Тоттенхэме ни о чем был, хотя играл мало
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Милан 757
Ответ corazón blanco
А его в Милан никто и не сватал вроде бы. Писали про Чуквуэзе, который в полном порядке и Милану точно бы пришелся ко двору.
«Милан» хочет подписать Арно Данджуму.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» начали работу над трансфером вингера «Вильярреала». Речь идет об аренде.
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NuevoCinemaParadiso
Ответ Милан 757
Милану Чуквуэзе надо было подписывать а не Пулишича или этого ноунейма ...
Пишут, что Чуквуезе пока актуален и упор сделают на него ближайший
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Алексей Гусев
Ответ Любезный Коссутий
как пишут, Романо говорил, что Данджума предпочел перейти в Эвертон. либо он очень хочет остаться в АПЛ, либо хз чем надо думать, чтобы предпочесть Милану Эвертон
Может ибо Милан превратился в динамо?
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