«Челси» интересуется хавбеком «Лидса» и сборной США Адамсом. Отступные – 20 млн фунтов
«Челси» интересен полузащитник сборной США Тайлер Аламс.
Лондонский клуб связался с представителями 24-летнего футболиста, чтобы узнать условия возможного сотрудничества, сообщает Фабрицио Романо.
После вылета «Лидса» из АПЛ «Челси» может активировать пункт об отступных в размере 20 миллионов фунтов за хавбека.
«Синие» по-прежнему сосредоточены на подписании Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Возможный трансфер Адамса не связан с этой ситуацией.
В сезоне АПЛ-2022/23 Тайлер провел 24 матча. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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