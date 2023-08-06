«Челси» интересуется хавбеком «Лидса» и сборной США Адамсом. Отступные – 20 млн фунтов

Теги Челси сборная США по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы Лидс чемпионшип Тайлер Адамс Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» интересен полузащитник сборной США Тайлер Аламс.

Лондонский клуб связался с представителями 24-летнего футболиста, чтобы узнать условия возможного сотрудничества, сообщает Фабрицио Романо. 

После вылета «Лидса» из АПЛ «Челси» может активировать пункт об отступных в размере 20 миллионов фунтов за хавбека. 

«Синие» по-прежнему сосредоточены на подписании Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Возможный трансфер Адамса не связан с этой ситуацией.

В сезоне АПЛ-2022/23 Тайлер провел 24 матча. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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6 комментариев

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хорошо себя показал на чм, да и еще капитаном
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В это время Вест Хэм покупает Альвареса за 30, который будет также хорош, как Палинья, Родри итп. Тем более можно было договориться с Аяксом на Зиеш с доплатой на Альвареса, но Челси любит переплачивать за неликвид из Брайтона
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Норм бюджетный вариант Челси, только вот он из-за травмы предсезонку пропустил всю. Нужен ли Фофана 2.0?
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с Пулишичем уже обламались разок, теперь второй америкос на подходе
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с одним американцем уже не получилось, сейчас за Милан гоняет
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Ответ CONOR McGregor
с Пулишичем уже обламались разок, теперь второй америкос на подходе
То есть если у одного игрока не получилось заиграть в клубе из-за индивидуальных травм, то теперь каждый американский футболист провалится должен? Интересно.
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