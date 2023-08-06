«Челси» интересуется хавбеком «Лидса» и сборной США Адамсом. Отступные – 20 млн фунтов

«Челси» интересен полузащитник сборной США Тайлер Аламс.

Лондонский клуб связался с представителями 24-летнего футболиста, чтобы узнать условия возможного сотрудничества, сообщает Фабрицио Романо.

После вылета « » из АПЛ « » может активировать пункт об отступных в размере 20 миллионов фунтов за хавбека.

«Синие» по-прежнему сосредоточены на подписании из « ». Возможный трансфер не связан с этой ситуацией.

В сезоне АПЛ-2022/23 Тайлер провел 24 матча. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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