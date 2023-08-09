Шнякин за 2 млн рублей в месяц поехал бы работать в Саудовскую Аравию: «У меня мечта приземленная – купить отцу машину, и я буду счастлив»
Дмитрий Шнякин назвал сумму, за которую согласился бы работать в Саудовской Аравии.
Комментатор «Матч ТВ» стал гостем шоу Sports.ru «Нет темы».
– За сколько ты бы переехал в Саудовскую Аравию и комментировал бы только местную лигу?
– Пускай будет два миллиона рублей в месяц. Сойдет?
– Казалось, назовешь сильно больше.
– У меня мечта приземленная – купить отцу машину, с детства мечтал это сделать. У нас с женой есть, теперь хочется, чтобы у отца была новая. Куплю – буду счастлив.
– Еще раз: 2 миллиона рублей в месяц – ты перевозишь всю семью в Саудовскую Аравию?
– А старшей дочке на ее вопросы отвечаю: «Учи арабский». Ладно, это все меркантильные темы, но вопрос вообще клевый, я его даже себе задавал, когда туда поехал Милинкович-Савич (в «Аль-Хилаль» – Sports.ru).
– Так!
– Как мы знаем, он каждое лето и зиму переходил то в «Ювентус», то в «Манчестер Юнайтед». Думаешь: «Господи, да перейди ты уже хоть куда-нибудь».
И вот он перешел, а я задумался: человеку 29-й год идет, расцвет сил, куда угодно иди, выигрывай титулы. Он же ничего не выигрывал, кроме Кубка и Суперкубка Италии. При этом был самым высокооплачиваемым игроком «Лацио», до вычета налогов получал больше 8 миллионов евро.
В общем, всегда зарабатывал много, вырос в спортивной семье, где папа был футболистом, а мама в сборной по баскетболу. Все были спортсменами, явно нормально зарабатывали. Это история не про бразильского мальчика, который жил не пойми где и ел сорняки.
Откуда это? Почему? Зачем? Это ведь даже не история про Витцеля, который обожает авиацию и мечтал о собственной авиакомпании. Там понятно, почему сначала был «Зенит», а потом Китай. Заработал на бизнес – и поехал в приличную европейскую команду.
Но Милинкович-Савич? Видимо, у меня никогда не было больших денег, поэтому и не понимаю, – сказал Шнякин.
Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»
Может, какую особую машину хочет.
п.с.
нашел такую статью, где Городницкий, якобы, раскрывает ЗП комментаторов с матча.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3079455.html
"Почти столько же у Дмитрия Шнякина – 490 тысяч"
верить этому инсайду или нет - дело ваше, но сам факт, что там далеко не условные 200к в месяц в мск это очевидно.
– Какая мечта?
– Ну, о чём ты мечтаешь в жизни?..
– У меня мечта пальто купить.
– Ну, что это за мечта?..
– Зима на носу, а мне ходить не в чем… Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу…
– Тебе, что, родители пальто купить не могут?
– А, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не даёт… Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек, в этом нет никаких сомнений… Чего с этим поделаешь…
– Ну, встань.
– Зачем?
– Ну, встань, тебе говорят… На, носи на здоровье.
– Ты, что, сдурел? А ты?
– Мне всё равно в армию скоро. Носи и мечтай о чём-нибудь великом.