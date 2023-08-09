Шнякин за 2 млн рублей в месяц поехал бы работать в Саудовскую Аравию: «У меня мечта приземленная – купить отцу машину, и я буду счастлив»

Дмитрий Шнякин назвал сумму, за которую согласился бы работать в Саудовской Аравии.

Комментатор « » стал гостем шоу Sports.ru «Нет темы».

– За сколько ты бы переехал в Саудовскую Аравию и комментировал бы только местную лигу?

– Пускай будет два миллиона рублей в месяц. Сойдет?

– Казалось, назовешь сильно больше.

– У меня мечта приземленная – купить отцу машину, с детства мечтал это сделать. У нас с женой есть, теперь хочется, чтобы у отца была новая. Куплю – буду счастлив.

– Еще раз: 2 миллиона рублей в месяц – ты перевозишь всю семью в Саудовскую Аравию?

– А старшей дочке на ее вопросы отвечаю: «Учи арабский». Ладно, это все меркантильные темы, но вопрос вообще клевый, я его даже себе задавал, когда туда поехал Милинкович-Савич (в « » – Sports.ru).

– Так!

– Как мы знаем, он каждое лето и зиму переходил то в «Ювентус», то в «Манчестер Юнайтед». Думаешь: «Господи, да перейди ты уже хоть куда-нибудь».

И вот он перешел, а я задумался: человеку 29-й год идет, расцвет сил, куда угодно иди, выигрывай титулы. Он же ничего не выигрывал, кроме Кубка и Суперкубка Италии. При этом был самым высокооплачиваемым игроком «Лацио», до вычета налогов получал больше 8 миллионов евро.

В общем, всегда зарабатывал много, вырос в спортивной семье, где папа был футболистом, а мама в сборной по баскетболу. Все были спортсменами, явно нормально зарабатывали. Это история не про бразильского мальчика, который жил не пойми где и ел сорняки.

Откуда это? Почему? Зачем? Это ведь даже не история про Витцеля, который обожает авиацию и мечтал о собственной авиакомпании. Там понятно, почему сначала был «Зенит», а потом Китай. Заработал на бизнес – и поехал в приличную европейскую команду.

Но Милинкович-Савич? Видимо, у меня никогда не было больших денег, поэтому и не понимаю, – сказал .

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