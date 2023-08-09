Шнякин за 2 млн рублей в месяц поехал бы работать в Саудовскую Аравию: «У меня мечта приземленная – купить отцу машину, и я буду счастлив»

Теги премьер-лига Россия телевидение высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Дмитрий Шнякин Сергей Милинкович-Савич Матч ТВ деньги Футбол

Дмитрий Шнякин назвал сумму, за которую согласился бы работать в Саудовской Аравии.

Комментатор «Матч ТВ» стал гостем шоу Sports.ru «Нет темы».

– За сколько ты бы переехал в Саудовскую Аравию и комментировал бы только местную лигу?

– Пускай будет два миллиона рублей в месяц. Сойдет?

– Казалось, назовешь сильно больше.

– У меня мечта приземленная – купить отцу машину, с детства мечтал это сделать. У нас с женой есть, теперь хочется, чтобы у отца была новая. Куплю – буду счастлив.

– Еще раз: 2 миллиона рублей в месяц – ты перевозишь всю семью в Саудовскую Аравию?

– А старшей дочке на ее вопросы отвечаю: «Учи арабский». Ладно, это все меркантильные темы, но вопрос вообще клевый, я его даже себе задавал, когда туда поехал Милинкович-Савич (в «Аль-Хилаль» – Sports.ru).

– Так!

– Как мы знаем, он каждое лето и зиму переходил то в «Ювентус», то в «Манчестер Юнайтед». Думаешь: «Господи, да перейди ты уже хоть куда-нибудь».

И вот он перешел, а я задумался: человеку 29-й год идет, расцвет сил, куда угодно иди, выигрывай титулы. Он же ничего не выигрывал, кроме Кубка и Суперкубка Италии. При этом был самым высокооплачиваемым игроком «Лацио», до вычета налогов получал больше 8 миллионов евро.

В общем, всегда зарабатывал много, вырос в спортивной семье, где папа был футболистом, а мама в сборной по баскетболу. Все были спортсменами, явно нормально зарабатывали. Это история не про бразильского мальчика, который жил не пойми где и ел сорняки.

Откуда это? Почему? Зачем? Это ведь даже не история про Витцеля, который обожает авиацию и мечтал о собственной авиакомпании. Там понятно, почему сначала был «Зенит», а потом Китай. Заработал на бизнес – и поехал в приличную европейскую команду.

Но Милинкович-Савич? Видимо, у меня никогда не было больших денег, поэтому и не понимаю, – сказал Шнякин.

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

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62 комментария

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Bashibuzuck
Че прибедняется то? Деньги на машину для отца у него точно есть
+96
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+75
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Очки Дани Алвеса
Ответ Bashibuzuck
Че прибедняется то? Деньги на машину для отца у него точно есть
Ну откуда тебе знать? Может, у него в семье ипотеки? Может, какие-то траты обязательного характера, которые он нигде не пиарил?
Может, какую особую машину хочет.
+65
-12
+53
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Egor Aleksandrovich
с работой на федеральном ТВ, с участием в куче шоу при содействии буков, которые хорошо платят - и до сих пор на машину не заработал отцу? выглядит так, как будто он хочет прикрыться благой целью, для масс.

п.с.
нашел такую статью, где Городницкий, якобы, раскрывает ЗП комментаторов с матча.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3079455.html
"Почти столько же у Дмитрия Шнякина – 490 тысяч"
верить этому инсайду или нет - дело ваше, но сам факт, что там далеко не условные 200к в месяц в мск это очевидно.
+49
-2
+47
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Egor Aleksandrovich
– Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
– Какая мечта?
– Ну, о чём ты мечтаешь в жизни?..
– У меня мечта пальто купить.
– Ну, что это за мечта?..
– Зима на носу, а мне ходить не в чем… Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу…
– Тебе, что, родители пальто купить не могут?
– А, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не даёт… Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек, в этом нет никаких сомнений… Чего с этим поделаешь…
– Ну, встань.
– Зачем?
– Ну, встань, тебе говорят… На, носи на здоровье.
– Ты, что, сдурел? А ты?
– Мне всё равно в армию скоро. Носи и мечтай о чём-нибудь великом.
+36
-2
+34
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onegin2007
Шнякин - комментатор нездорового человека.
+26
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Рома Политов
Ответ Bashibuzuck
Че прибедняется то? Деньги на машину для отца у него точно есть
Если речь идёт не об отечественном автопроме и не о китайцах, то надо лямов 5 вывалить за приличный автомобиль
+23
-3
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Ебздрогыч
Чтобы саудовцы тоже кайфанули от блестящих репортажей Шнякина? Они ему скорее дадут денег чтобы он к ним не ехал
+21
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Juninho P.
дай бог здоровья и удачи всем ,кто заботится о родителях
+18
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Фут.Боль
Ответ Kanan Jarrus
какое это отношение имеет в футболу?
Не засоряйте ветки нашего универсального сайта такими вопросами. Кстати, продам кроссовер 2017г.,не бит не крашен, естественно.
+15
-1
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Сергей Никитченков
у них зп 500+......мечта купить авто бате?
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Назар Игорь
Зарплата ведущих комментаторов Матч ТВ до 700 - 800 тыс. рублей.
+7
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Artem Ka
Ответ Илья Сутурин
Что касается киа сорента за 5 млн это вообще бред, японскую машину за 5 миллионов можно взять без пробега по России в разы лучше этого экземпляра!
С рулем в бардачке?))
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Kanan Jarrus
какое это отношение имеет в футболу?
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Marcus-light
Ответ Egor Aleksandrovich
с работой на федеральном ТВ, с участием в куче шоу при содействии буков, которые хорошо платят - и до сих пор на машину не заработал отцу? выглядит так, как будто он хочет прикрыться благой целью, для масс. п.с. нашел такую статью, где Городницкий, якобы, раскрывает ЗП комментаторов с матча. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3079455.html "Почти столько же у Дмитрия Шнякина – 490 тысяч" верить этому инсайду или нет - дело ваше, но сам факт, что там далеко не условные 200к в месяц в мск это очевидно.
Ну 490 то в месяц в Москве с семьёй - это в лучшем случае 300 в остатке. Новая машина, даже если Лада - это пять месяцев отдавания зп папе. Если нормальная машина - весь год. Не то, что взрослый человек может позволить
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WelcomeBackPURE
Такая шняка там не нужна
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Александр Гороховик
Ответ Egor Aleksandrovich
– Слушай, Базин, у тебя есть мечта? – Какая мечта? – Ну, о чём ты мечтаешь в жизни?.. – У меня мечта пальто купить. – Ну, что это за мечта?.. – Зима на носу, а мне ходить не в чем… Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу… – Тебе, что, родители пальто купить не могут? – А, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не даёт… Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек, в этом нет никаких сомнений… Чего с этим поделаешь… – Ну, встань. – Зачем? – Ну, встань, тебе говорят… На, носи на здоровье. – Ты, что, сдурел? А ты? – Мне всё равно в армию скоро. Носи и мечтай о чём-нибудь великом.
Бери девчонок, дуй в кино!
+4
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fussballer
Ответ Egor Aleksandrovich
– Слушай, Базин, у тебя есть мечта? – Какая мечта? – Ну, о чём ты мечтаешь в жизни?.. – У меня мечта пальто купить. – Ну, что это за мечта?.. – Зима на носу, а мне ходить не в чем… Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу… – Тебе, что, родители пальто купить не могут? – А, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не даёт… Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек, в этом нет никаких сомнений… Чего с этим поделаешь… – Ну, встань. – Зачем? – Ну, встань, тебе говорят… На, носи на здоровье. – Ты, что, сдурел? А ты? – Мне всё равно в армию скоро. Носи и мечтай о чём-нибудь великом.
Тонкий намёк, что такие деньги можно заработать, работая курьером?)
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Михаил Лубянский
Я б тоже отцу машину купил, но не кому уже покупать, хорошая мечта у него
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Ansu Fati
Ответ Ебздрогыч
Чтобы саудовцы тоже кайфанули от блестящих репортажей Шнякина? Они ему скорее дадут денег чтобы он к ним не ехал
Да у арабов главное погромче орать «Хабибиии» после гола)) туда и Чердака возьмут
+4
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Александр Федоров
Лайфхак от населения России комментатору государственного канала: берешь Гранту в кредит на семь лет без первоначального взноса. И никуда не надо ехать. Правда вряд ли отец будет очень рад...
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fussballer
2 миллиона в месяц - слишком приземлённо.
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Никита Аксанов
Зачем это в главные новости пихать? Кому интересен Шнякин, могут подписаться на него в Инстаграме. В разделе «футбол» хочется читать про футбол. Столько информационного мусора. Фильтр по тегам исправил бы ситуацию, но тогда никто не будет читать про Шнякина, медиафутбол, Зарему и так далее. Это же просто комментатор, причём средний и непримечательный. 🤦🏻‍♂️
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Рома Политов
Ответ Илья Сутурин
лямов 5 ты серьёзно? для отца в возрасте? за 5 не приличную, а отличную машину можно купить! Зачем отцу в возрасте допустим БМВ или мерседес? Пропадать в сервисах? за 2 ляма вполне хорошую, приличную можно взять! не 2023 года конечно, но допустим 2018 года почему нет?
Во первых не все хотят ездить или дарить б/у авто. А условная киа сорента в нормальной комплектации стоит как раз 5 лямов
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Оливер Кан удаляет Роберту
На каком языке он там комментировать собрался?
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Уся Ваткин
Дарю лайфхак: контракт с минобороны, командировка на сво и спустя какое-то время старший шнягин за рулём лады гранты
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