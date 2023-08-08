Шнякин – Стрепетову: «Работа комментатора и в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей. «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы»
Дмитрий Шнякин ответил на критику Алексея Стрепетова.
Напомним, после матча между «Зенитом» и «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ бывший игрок петербуржцев Стрепетов сказал: «Матч ТВ», присылайте нейтральных комментаторов. Все игры «Зенита» ведутся с большой симпатией к соперникам. Особенно Шнякин!»
«Ваууу. Алексей Александрович, работа комментатора заключается в числе прочего в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей.
Если вы думаете, что «Зенит» играл здорово (кстати, отрезками доминировал, о чем тоже было сказано в репортаже), то можно обратиться к фактам. ТРИ ЗАМЕНЫ в перерыве – это признак чего? Не мне это объяснять вам, футбольному человеку и тренеру.
Если приходится выпускать растренированную звезду – это что? Если приходится многократно менять схемы – это что? Если чемпион за ТРИ тура (не за матч) набирает худший в лиге показатель ожидаемых голов (1,9) – это что? Хорошая игра? Нет, «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы. В том числе об этом говорил и Андрей Аршавин в студии после игры.
Да, «Зенит» отыгрался в конце и классом поддавил. Тем неожиданнее и драматичнее был классный гол «Динамо» в концовке – отсюда и эмоции. Ни один комментатор в мире не будет в такой ситуации помалкивать и грустно разводить руками. Если только он не болельщик пострадавшего клуба. Так что эмоция была искренней.
И да. Вы уж там определитесь, за кого я «болею». «За Спартак» или «за московские клубы». Их там много, Алексей Александрович. И мне, если что, ближе остальных страдающее «Торпедо».
P.S. А заодно подскажите, почему у вас не было претензий в тех многократных ситуациях, когда я комментировал игры «Зенита» (в том числе против москвичей), но у петербуржцев получался сильный футбол», – написал Шнякин.
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Такие таланты пропадают...
Осознанно смотрю футбол с 2002 года и не помню таких персонажей, кроме, как на матч ТВ не встречал более нигде.
Мне очень хотелось, чтобы такие комментаторы как Журавель, Черданцев и Шнякин не комментировали матчи с участием Краснодара. Они использует телеканал для продвижения своих убеждений.