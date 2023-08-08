Шнякин – Стрепетову: «Работа комментатора и в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей. «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Алексей Стрепетов Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин ответил на критику Алексея Стрепетова.

Напомним, после матча между «Зенитом» и «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ бывший игрок петербуржцев Стрепетов сказал: «Матч ТВ», присылайте нейтральных комментаторов. Все игры «Зенита» ведутся с большой симпатией к соперникам. Особенно Шнякин!»

«Ваууу. Алексей Александрович, работа комментатора заключается в числе прочего в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей.

Если вы думаете, что «Зенит» играл здорово (кстати, отрезками доминировал, о чем тоже было сказано в репортаже), то можно обратиться к фактам. ТРИ ЗАМЕНЫ в перерыве – это признак чего? Не мне это объяснять вам, футбольному человеку и тренеру.

Если приходится выпускать растренированную звезду – это что? Если приходится многократно менять схемы – это что? Если чемпион за ТРИ тура (не за матч) набирает худший в лиге показатель ожидаемых голов (1,9) – это что? Хорошая игра? Нет, «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы. В том числе об этом говорил и Андрей Аршавин в студии после игры.

Да, «Зенит» отыгрался в конце и классом поддавил. Тем неожиданнее и драматичнее был классный гол «Динамо» в концовке – отсюда и эмоции. Ни один комментатор в мире не будет в такой ситуации помалкивать и грустно разводить руками. Если только он не болельщик пострадавшего клуба. Так что эмоция была искренней.

И да. Вы уж там определитесь, за кого я «болею». «За Спартак» или «за московские клубы». Их там много, Алексей Александрович. И мне, если что, ближе остальных страдающее «Торпедо».

P.S. А заодно подскажите, почему у вас не было претензий в тех многократных ситуациях, когда я комментировал игры «Зенита» (в том числе против москвичей), но у петербуржцев получался сильный футбол», – написал Шнякин.

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33 комментария

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Комментаторы стали забываться, что их работа- комментировать происходящее на поле, а не высказывать свои оценочные суждения
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Бывший игрок команды выразил свое,возможно и ошибочное, суждение.Не более того. Шмякин в ответ разразился подробной тирадой. Не отказал себе в удовольствии лишний раз по-пиариться.
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Чё так затряслись то? Это же не представитель клуба. Ну а Шнякин всегда восторженно визжит, когда Зениту забивают. Не он один.
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ШняГин он какой-то
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Я думал, Димасика разорвёт в прямом эфире.
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Ответ Swimming guru
Комментаторы стали забываться, что их работа- комментировать происходящее на поле, а не высказывать свои оценочные суждения
Наши комментаторы возомнили себя футбольными аналитиками.
Такие таланты пропадают...
Осознанно смотрю футбол с 2002 года и не помню таких персонажей, кроме, как на матч ТВ не встречал более нигде.
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да эти комментаторы на матч собраны по похожим принципам, хотя матч тв проект от газа. но расскажу принципы, они любят спартак, болеют против зенита, так же болеют за Месси, болеют против Роналду. помню как шнякин пеной во рту болел за месси и приэтом показывал как ненавидит Роналду. идет матч псж против кого то, а он вспоминает какие это неудачи Рона. Рон не имеет никакого отношения к матчу а он говорит про других игроков. а не говорит про игроков на поле.
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Ответ Тиджани Бабангида
Бывший игрок команды выразил свое,возможно и ошибочное, суждение.Не более того. Шмякин в ответ разразился подробной тирадой. Не отказал себе в удовольствии лишний раз по-пиариться.
Странно, что в конце не написал, про телеграмм канал , с приглашением залететь в комментарии😀
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Шнякин чтобы комментировать надо рассказывать что на поле а не вспоминать истории из своей жизни
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Зенит с медиа Газпром и каналом Матч тв создал для себя тепличные условия, в которых им комфортно, где нет критики, и только хвалебные оды. А тут немного эмоций в центральном матче тура от одного комментатора и всё, повылазили, все нас не любят, аааааа, против нас предвзяты ааааа, слишком громко восхищаются соперником ааааа
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Ответ Swimming guru
Комментаторы стали забываться, что их работа- комментировать происходящее на поле, а не высказывать свои оценочные суждения
Комментаторы стали забывать, что их работа - Газпром медиа, а не нормальный спортивный канал.
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Умный и корректный комментатор никогда не будет слать ответки, и тем более «лечить» болельщиков, кем бы они ни были. В данном случае Шнякин лишний раз подтвердил, что он ещё сырой, не обладающий профессиональной культурой и достоинством специалист.
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Хватило бы шнягину смелости сказать что-то подобное про партак? Популярные его быстро бы заклевали.
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Ответ ZarvuR2020
Чё так затряслись то? Это же не представитель клуба. Ну а Шнякин всегда восторженно визжит, когда Зениту забивают. Не он один.
Противно слушать их визги, приходится звук выключать.
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Ответ Spartakus1984
Комментаторы часто облизывали зенит а тут перестали,Питерским не привычно.
Думал сейчас классическими хайпово-мясными комментариями плюсов набрать кидая множество комментариев, но нет, народ не обманешь) Популизм виден сразу)
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С чего это он взял, что Зенит плохо играет? Несмотря на нелучший старт игра вполне приличная.
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У Шнякина пмс? С прошедшего ЧМ не остановить человека, уже со всеми поспорил, причем именно публично. Зачем?)
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Ответ Шухрат Казыев
Вы ошибаетесь. Шнякин на самом деле топит за Спартак. Как он радовался когда Динамо забил гол в ворота Зенита. Мне очень хотелось, чтобы такие комментаторы как Журавель, Черданцев и Шнякин не комментировали матчи с участием Краснодара. Они использует телеканал для продвижения своих убеждений.
Ты не поверишь, голу Динамо радовались миллионы людей по всей стране и дело тут не в Спартаке и Шнякине!
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Ответ Leonid73
Умный и корректный комментатор никогда не будет слать ответки, и тем более «лечить» болельщиков, кем бы они ни были. В данном случае Шнякин лишний раз подтвердил, что он ещё сырой, не обладающий профессиональной культурой и достоинством специалист.
ему 40лет нет еще, конечно сырой
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Ответ Mega• Battman
да эти комментаторы на матч собраны по похожим принципам, хотя матч тв проект от газа. но расскажу принципы, они любят спартак, болеют против зенита, так же болеют за Месси, болеют против Роналду. помню как шнякин пеной во рту болел за месси и приэтом показывал как ненавидит Роналду. идет матч псж против кого то, а он вспоминает какие это неудачи Рона. Рон не имеет никакого отношения к матчу а он говорит про других игроков. а не говорит про игроков на поле.
Кто вообще в принципе может болеть за самовлюбленного нарцисса Роналду?
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Ответ Mega• Battman
да эти комментаторы на матч собраны по похожим принципам, хотя матч тв проект от газа. но расскажу принципы, они любят спартак, болеют против зенита, так же болеют за Месси, болеют против Роналду. помню как шнякин пеной во рту болел за месси и приэтом показывал как ненавидит Роналду. идет матч псж против кого то, а он вспоминает какие это неудачи Рона. Рон не имеет никакого отношения к матчу а он говорит про других игроков. а не говорит про игроков на поле.
Ты, наверное, просто не задумывался, что кринж своим отвратительным поведением и одновременно днищенской игрой на поле отвел от себя симпатии нейтральных болельщиков?
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Ответ ZarvuR2020
Чё так затряслись то? Это же не представитель клуба. Ну а Шнякин всегда восторженно визжит, когда Зениту забивают. Не он один.
Даже Погорелов квакал от удовольствия глядя на Спартак. пока его не уволили ваши боссы)
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Вы ошибаетесь. Шнякин на самом деле топит за Спартак. Как он радовался когда Динамо забил гол в ворота Зенита.
Мне очень хотелось, чтобы такие комментаторы как Журавель, Черданцев и Шнякин не комментировали матчи с участием Краснодара. Они использует телеканал для продвижения своих убеждений.
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Карпин уже всем рассказал про работу комментатора и комментирование плохой игры Зенита)
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