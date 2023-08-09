Шнякин оценил комментаторов «Матч ТВ» на 6 из 10: «Я – окей, говном был, говном остался. Но есть люди, которые прибавили, очевиден прогресс Минина»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru соцсети Дмитрий Шнякин Матч ТВ брань Станислав Минин Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выставил оценку себе и коллегам за работу.

Шнякин стал гостем шоу Sports.ru «Нет темы».

– Как оценишь работу комментаторов «Матч ТВ» по 10-бальной шкале?

– Пусть будет 6. Меня удивляет, что на «Кинопоиске» оценка 6-7 считается хорошим кино, а когда ставлю на «Иви» 6, мне пишут: «Жаль, что кино вам не понравилось». Почему не понравилось? Хорошая же оценка!

На «Матч ТВ» комментаторы по-разному работают. Есть люди, которые прибавили. Очевиден прогресс Стаса Минина. Я – окей, говном был, говном остался. Да, есть ребята, которые немного заступорились в поиске своего стиля.

Я при желании с радостью с ними бы пообщался. Нет, я не корчу из себя мэтра, но я человек из индустрии, вовлечен в тему, могу какие-то свои замечания сделать. И буду рад, если кто-то мне их скажет. Поэтому всегда отвечаю людям в соцсетях, – сказал Шнякин.

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

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108 комментариев

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Тюменский медвежонок
Ответ Ovi174
Ну хоть Шнякин свою комментаторскую работу по достоинству оценил! Губеру и Чердаку такого критического мышления не хватает....
это игра на публику, поверьте он не считает себя "гамном", у Шнякина поведение 15-летнего подростка, дети тоже матери часто в отместку говорят "да мама я плохой". Шнякин никогда не воспринимает критику, поэтому и не меняется и не развивается
+162
-7
+155
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Ovi174
Ну хоть Шнякин свою комментаторскую работу по достоинству оценил! Губеру и Чердаку такого критического мышления не хватает....
+128
-13
+115
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Aleksey Yashin
Т.е. Шнякин даже не Тоттенхэм
+67
-7
+60
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Владддд
Стас всегда был хорошим комментом. И тут шнякин шляпу написал, а насчет говна, так это он еще льстит себе.
+41
-5
+36
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Поникший Руй
Ответ Ovi174
Ну хоть Шнякин свою комментаторскую работу по достоинству оценил! Губеру и Чердаку такого критического мышления не хватает....
Это классический защитный механизм, назвать себя посредственностью, чтобы остальные не накидывали
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+29
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Streetbor
Шнякин комментатор с 18 лет, а сейчас ему 36, но как был посредственностью так и остался. Полжизни в деле, а прогресса не видно. Может это просто не твоё. Московский из той же оперы, это вообще худший с отрывов, лучше бы на Кипре оставался.
+31
-4
+27
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Британский шпион
Минин и правда хорош, получил удовольствие от него на ЧМ и при его комментировании последних стадий ЛЕ, есть что-то олдскульное, весь в игре и увлечен ей, инфомусора в духе пересказов интервью и обмусоливания околофутбольных моментов по минимуму. Хотя на самом деле и Шнякин тоже временами выдает хорошие матчи, часто просто сносит куда-то не туда.
+24
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+20
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korysh
Шнякин надеется, что кто-то скажет ему, что он не говно. Но таких не найдется, кроме своих же коллег с Матча может. Но о каком уровне можно говорить, когда там главный комментатор это Черданцев
+19
-2
+17
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Trash Talking
Зная свой уровень, зачем Шнякин пытал людей своим охрипшим голосом на ЧМ, да еще и в самых важных матчах?
То есть повышать квалификацию этот человек не хочет, а вот занимать эфирного времени хочет побольше.
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oddnoise
Ответ Nerazzurri-88
Такие себе аргументы. Почему "инфомусор"?? То есть надо чисто радиокомментатором быть? Пас, удар, свисток? Это же скукотища, я и сам вижу это на поле, мне не надо это озвучивать. А Минин реально крут. Шнякин никакой. Не бесит и спасибо. Бесит только геничь.
Тут дело вкуса. Английские комментаторы именно работают в режиме "пас, удар, свисток" и фамилии называют. Подолгу молчать могут. Дают игре дышать и не заполняют эфир собой. Мне такое в кайф.
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ponso
Завысил где-то на 6 баллов.
+10
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as009595@icloud.com
Не устану повторять Шнякина максимум ведущего утренних новостей, на комментатора вообще не тянет, очень скудный арсенал для этого
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Kanonir152
Говно - это Журавель. Шнякина я бы чуть приподнял над говном) но совсем чуть-чуть.
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pichot
>Я – окей, говном был, говном остался.

К чему вообще это показное кокетство?) Реально считаешь себя говном - вали с канала, иди улицы подметать тогда. К чему это, типа, самоуничижение?
Или Василий настолько всему Матчу поджог пятые точки, что вторую неделю полыхает?)
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Тюменский медвежонок
Ответ Master Slova
Это не правда, во время ЧМ он знатно хейтеров разматывал в комментах на спортс ру, может и щас придет, кто знает
"разматывал" в каком плане? приходил и оправдывался постоянно? это нынче называется "разматывать"? разматывать нужно во время эфира и комментирования, меняясь и становясь интересным, а так Шнякин по прежнему остается бездарным комментатором и никакие "комментарии в интернете" не сделают его лучше. Вообще я бы на его месте в первую очередь записался к психологу, с проблемой "как перестать быть 15-летним ребенком в 36 лет"
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elkipalki
Да какие там 6 баллов, 3 максимум. И это только за то, что Орлова убрали) К вам Карпин ходил комментировать, его люди признавали лучшим комментатором матч тв. На сайте канала же рейтинг был. Слуцкий комментировал отлично. Чувствовалось, что они разбираются в футболе. Сейчас ваши комментаторы совершенно не разбираются в футболе, несут вечно какую-то чушь, занимаются самолюбованием(отправьте Нагучева в дурку, у него проблемы явные) , до кучи банально речь не поставлена. Почему Уткина любят? Почему прощают какие-то его выходки? Да потому что он профессионал, он мастер слова, он журналист. Его приятно слушать. У вас на матче таких прост нет, ощущение, что людиюей с улицы собрали.
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Peter Parker
Ну, допустим, на фоне остальных Минин принимается. За это можно дать 1 балл, откуда Шнякин взял еще пять?
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Анатолий Дмитриевич
да всегда так было, просто у людей память короткая.

сейчас на матче есть как хорошие комментаторы (Минин, Неценко, тот же Генич, что бы про него не писали, объективно интересно ведет репортажи), так и унылые (вы и так их знаете).

так и 20 лет назад. На каждого Уткина и Розанова прихоидился Голованов и Твалтвадзе. я уж молчу о том, что Маслаченко многие не любили и хаяли за манеру уходить в воспоминания: это после смерти все внезапно лицемерно стали им восхищаться.

так что все эти нытики, которые бомбят негатив про низкий уровень современных комментаторов, просто хотят срубить плюсы. ну либо по жизни всем недовольные))
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King_X
Ответ Тюменский медвежонок
это игра на публику, поверьте он не считает себя "гамном", у Шнякина поведение 15-летнего подростка, дети тоже матери часто в отместку говорят "да мама я плохой". Шнякин никогда не воспринимает критику, поэтому и не меняется и не развивается
+++
Игра на публику и поведение в стиле типичного "pick me boy"

До этого он тож на публику говорил, мол, ой, рад диалогу и открыт критике, пишите мне и выслушаю(особенно когда про обилие шуток-прибауток в эфирах ему говорил), а в итоге рамсил в комментах со всеми и переводил на "приведите мне конкретный эфир и минуту"))

Показуха, в общем
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maksim shavkun
Ответ Jazzzz
Билли Бин: «Вот здесь расположены хорошие коментаторы. Вася Уткин, например, Елагин, Стогниенко. Потом идет 10 метров Шнякина. И только под ним, еще ниже, находится Черданцев.»
Уткин который во время матча засыпал стоит рядом с Елагиным ?😂
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Nerazzurri-88
Ответ Британский шпион
Минин и правда хорош, получил удовольствие от него на ЧМ и при его комментировании последних стадий ЛЕ, есть что-то олдскульное, весь в игре и увлечен ей, инфомусора в духе пересказов интервью и обмусоливания околофутбольных моментов по минимуму. Хотя на самом деле и Шнякин тоже временами выдает хорошие матчи, часто просто сносит куда-то не туда.
Такие себе аргументы. Почему "инфомусор"?? То есть надо чисто радиокомментатором быть? Пас, удар, свисток? Это же скукотища, я и сам вижу это на поле, мне не надо это озвучивать. А Минин реально крут. Шнякин никакой. Не бесит и спасибо. Бесит только геничь.
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Каба
Стиль они ищут, посмотрите-ка на них! Футбол комментировать нужно, а не стиль искать! Поэтому порой и невозможно становится смотреть игру пока кто-то там ищет свой образ.
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Slavnov
Вы всего лишь комментаторы,какой прогресс,в чем?рассказать то,что видишь,слишком раздута эта тема,вообще по барабану,кто там комментирует
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Tintobrass
Ответ Aleksey Yashin
Т.е. Шнякин даже не Тоттенхэм
вспомнился Губер с датским вратарём)
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Oleg Olegov
Ну тут легко, Черданцев 10/10, остальные двойки.
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