Шнякин оценил комментаторов «Матч ТВ» на 6 из 10: «Я – окей, говном был, говном остался. Но есть люди, которые прибавили, очевиден прогресс Минина»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выставил оценку себе и коллегам за работу.

Шнякин стал гостем шоу Sports.ru «Нет темы».

– Как оценишь работу комментаторов «Матч ТВ» по 10-бальной шкале?

– Пусть будет 6. Меня удивляет, что на «Кинопоиске» оценка 6-7 считается хорошим кино, а когда ставлю на «Иви» 6, мне пишут: «Жаль, что кино вам не понравилось». Почему не понравилось? Хорошая же оценка!

На «Матч ТВ» комментаторы по-разному работают. Есть люди, которые прибавили. Очевиден прогресс Стаса Минина. Я – окей, говном был, говном остался. Да, есть ребята, которые немного заступорились в поиске своего стиля.

Я при желании с радостью с ними бы пообщался. Нет, я не корчу из себя мэтра, но я человек из индустрии, вовлечен в тему, могу какие-то свои замечания сделать. И буду рад, если кто-то мне их скажет. Поэтому всегда отвечаю людям в соцсетях, – сказал Шнякин.

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»