Шнякин оценил комментаторов «Матч ТВ» на 6 из 10: «Я – окей, говном был, говном остался. Но есть люди, которые прибавили, очевиден прогресс Минина»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выставил оценку себе и коллегам за работу.
Шнякин стал гостем шоу Sports.ru «Нет темы».
– Как оценишь работу комментаторов «Матч ТВ» по 10-бальной шкале?
– Пусть будет 6. Меня удивляет, что на «Кинопоиске» оценка 6-7 считается хорошим кино, а когда ставлю на «Иви» 6, мне пишут: «Жаль, что кино вам не понравилось». Почему не понравилось? Хорошая же оценка!
На «Матч ТВ» комментаторы по-разному работают. Есть люди, которые прибавили. Очевиден прогресс Стаса Минина. Я – окей, говном был, говном остался. Да, есть ребята, которые немного заступорились в поиске своего стиля.
Я при желании с радостью с ними бы пообщался. Нет, я не корчу из себя мэтра, но я человек из индустрии, вовлечен в тему, могу какие-то свои замечания сделать. И буду рад, если кто-то мне их скажет. Поэтому всегда отвечаю людям в соцсетях, – сказал Шнякин.
Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»
То есть повышать квалификацию этот человек не хочет, а вот занимать эфирного времени хочет побольше.
К чему вообще это показное кокетство?) Реально считаешь себя говном - вали с канала, иди улицы подметать тогда. К чему это, типа, самоуничижение?
Или Василий настолько всему Матчу поджог пятые точки, что вторую неделю полыхает?)
сейчас на матче есть как хорошие комментаторы (Минин, Неценко, тот же Генич, что бы про него не писали, объективно интересно ведет репортажи), так и унылые (вы и так их знаете).
так и 20 лет назад. На каждого Уткина и Розанова прихоидился Голованов и Твалтвадзе. я уж молчу о том, что Маслаченко многие не любили и хаяли за манеру уходить в воспоминания: это после смерти все внезапно лицемерно стали им восхищаться.
так что все эти нытики, которые бомбят негатив про низкий уровень современных комментаторов, просто хотят срубить плюсы. ну либо по жизни всем недовольные))
Игра на публику и поведение в стиле типичного "pick me boy"
До этого он тож на публику говорил, мол, ой, рад диалогу и открыт критике, пишите мне и выслушаю(особенно когда про обилие шуток-прибауток в эфирах ему говорил), а в итоге рамсил в комментах со всеми и переводил на "приведите мне конкретный эфир и минуту"))
Показуха, в общем