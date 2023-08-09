Хусаинов о Барриосе: «Если в регламенте 3-6 игр, а решение – бан на один матч, ЭСК дает повод усомниться в справедливости и порядочности»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва Сергей Хусаинов Вильмар Барриос Денис Макаров ЭСК РФС Футбол

Бывший арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на дисквалификацию Вильмара Барриоса.

Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. КДК РФС принял решение дисквалифицировать колумбийца на один матч Мир РПЛ, хотя игроку грозило отстранение на срок от 3 до 6 игр

«Согласно тому регламенту, который я видел, такое нарушение предусматривает дисквалификацию от 3 до 6 матчей при предоставлении медицинских документов и показаний.

Если в регламенте написано минимум три и максимум шесть игр, а решение – дисквалификация на один матч, то ЭСК дает повод болельщикам других футбольных клубов усомниться в справедливости и порядочности выполнения дисциплинарного кодекса.

Барриос сыграет со «Спартаком», и это «правильно» сделано. По сути Вильмар совершил агрессивное и, самое главное, профессиональное действие. Играли бы во дворе – Макаров ушел бы живым, но уже не на своих ногах», – сказал Хусаинов

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164 комментария

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Пикачу82
Ответ Nogoi89
Комментарий скрыт
Сколько уже можно всех за дураков держать? Самим то приятно этот цирк устраивать а потом искать оправдания? Все же все понимают. Тошнит уже от вашей команды
+78
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+59
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Tydeus
Он прикалывается или нет? В обосновании сегодняшнего заседания: Динамо не предоставило медицинскую карту, с Макаровым несерьёзная травма, поэтому…
Хусаинов: всё равно настаивает на медицинских документах.
Вот есть персонажи, что всё комментируют, имитируя экспертность, даже не удосужившись мотивировки читать
+71
-30
+41
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Сергей48
Правила нужно соблюдать!
+35
-5
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Spartakus1984
Ответ Nogoi89
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ну лишат зенит купленных титулов,проведя расследование, когда власть сменится,что можно сказать.
+45
-21
+24
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Garikus89
Ну хоть бы сказал, какой регламент читал, какую статью, чтобы посмотреть можно было. А то мало ли что он там где вычитал)
+21
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+18
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Bartez1986
Дали и дали. Пусть в этом матче сыграют оптимальные составы. Тем интереснее будет смотреть
+17
-1
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Удар Кержакова
Так сам Хусаинов и ответил на свой вопрос. При предоставлении справок о травме игрока. Макаров же в порядке и готовится к матчу.
+18
-3
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igls54
Если по-справедливости, Макарова самого к тому моменту уже не должно было быть на поле
+34
-21
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Архитектор Мендисабаль
Как болельщики других клубов усомнились в порядочности и честности КДК, когда пакистанец был удален за КК против Малкома только на одну игру? Или это другое, хусаин?
+27
-14
+13
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Nogoi89
Ответ Пикачу82
Не ну вот реально почему? Прямая красная это минимум 2 игры! Здесь с нанесением травмы! Ну зачем делать дураков то из всех? Скажите что надо чтоб он играл со Спартаком, так сверху сказали. И все будет всем понятно.
На 2 минимум? Вы это на глаз прикинули?)))
+17
-6
+11
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Groznyi2024
Ответ Tydeus
Он прикалывается или нет? В обосновании сегодняшнего заседания: Динамо не предоставило медицинскую карту, с Макаровым несерьёзная травма, поэтому… Хусаинов: всё равно настаивает на медицинских документах. Вот есть персонажи, что всё комментируют, имитируя экспертность, даже не удосужившись мотивировки читать
Что ты хочешь от спартаковца Хусаинова? Не зря ж все болелы России называют "золотые" годы Спартака хусаиновщиной
+32
-22
+10
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List
Ответ Garikus89
Ну хоть бы сказал, какой регламент читал, какую статью, чтобы посмотреть можно было. А то мало ли что он там где вычитал)
Статью в спартак-экспрессе он прочитал
+15
-5
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Senchas
Ответ Пикачу82
Не ну вот реально почему? Прямая красная это минимум 2 игры! Здесь с нанесением травмы! Ну зачем делать дураков то из всех? Скажите что надо чтоб он играл со Спартаком, так сверху сказали. И все будет всем понятно.
у Макарова нет травмы, выдумщик, хватит народ в заблуждение вводить
+10
-1
+9
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Senchas
Ответ Пикачу82
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что по дуарте скажешь?
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Дмитрий9779
На КДК были представители Динамо,сказали,что Макаров готовится к сегодняшней игре и нет причино следственной связи его травмы с фолом Барриоса,о каких 3-6 матчах речь?Совсем бледно-розовые берега попутали.
+10
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Александр Жердин
Обалдеть, вещает о справедливости человек, которого УЕФА отстранила от международного матча за пьяный дебош.Человек, который сам признался, что судил в пользу Спартака? "Нас воры учат честности, а благородству - подлецы."(С)
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Дмитрий9779
Ответ RWMen
То есть при таком же контакте Макаров получает травму и сразу от 3 до 6? Офигенная логика.
Это не логика это правила,да,была бы травма у Макарова были бы ваши3-6 матчей дисквалификации,но для 4-6 должен быть умысел ещё,это же все расписано и в свободном доступе.
+6
-1
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Пикачу82
Не ну вот реально почему? Прямая красная это минимум 2 игры! Здесь с нанесением травмы! Ну зачем делать дураков то из всех? Скажите что надо чтоб он играл со Спартаком, так сверху сказали. И все будет всем понятно.
+30
-25
+5
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gustavo1097
Ответ igls54
Если по-справедливости, Макарова самого к тому моменту уже не должно было быть на поле
Но об этом нигде ни слова 🤫
+12
-8
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Karel
Ответ Vićtor Diaź
Было бы странно, если бы Хусаинов поддержал это решение) Естественно, он недоволен Уж он бы такого точно не допустил, если вы понимаете о чём я
Возможно, Хусаинов не тот регламент видел. Возможно, у КДК был регламент, что за такое нарушение 1 матч - это максимум. Может ведь такое быть..
Зенит вообще был возмущен и подал на отмену КК.
Если ты понимаешь, о чём я.
+6
-2
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Петроград
То есть то, что в регламенте написано "ДО 3 матчей" никого не волнует?
+3
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Caerly
Хусаинову слабо открыть Регламент?)
+4
-1
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Александр Беляков
Ответ Bartez1986
Дали и дали. Пусть в этом матче сыграют оптимальные составы. Тем интереснее будет смотреть
Респект за адекватное мнение , мужик!
+3
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Пикачу82
Ответ freeman123
Дуарте, вспомни и успокойся
Во первых сейчас речь о Дуарте? Во вторых его под Зенит тащили? Вспомни неделю назад Сперцяна! Прямая красная, соперник продолжил игру, он извинился и все признал и..... Держи 2 игры. А здесь Зенит - Спартак? Ну конечно надо Барриоса подтянуть чтоб играл! Кому ты эти сказки рассказываешь?
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юра георгиевский
Ответ Удар Кержакова
Да в Спартаке все такие. Ни правила не знают ни регламента.
Они не хотят знать регламента, футбольных правил, правил ФИФА. Это же спартачовцы, разве вы не знаете ... ?! Они такие.
+2
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