Хусаинов о Барриосе: «Если в регламенте 3-6 игр, а решение – бан на один матч, ЭСК дает повод усомниться в справедливости и порядочности»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на дисквалификацию Вильмара Барриоса.

Напомним, полузащитник « » получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. КДК РФС принял решение дисквалифицировать колумбийца на один матч Мир , хотя игроку грозило отстранение на срок от 3 до 6 игр.

«Согласно тому регламенту, который я видел, такое нарушение предусматривает дисквалификацию от 3 до 6 матчей при предоставлении медицинских документов и показаний.

Если в регламенте написано минимум три и максимум шесть игр, а решение – дисквалификация на один матч, то ЭСК дает повод болельщикам других футбольных клубов усомниться в справедливости и порядочности выполнения дисциплинарного кодекса.

сыграет со «Спартаком», и это «правильно» сделано. По сути Вильмар совершил агрессивное и, самое главное, профессиональное действие. Играли бы во дворе – Макаров ушел бы живым, но уже не на своих ногах», – сказал .

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