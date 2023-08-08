У Макарова несерьезная травма. Барриоса вряд ли отстранят больше чем на 3 матча («СЭ»)

Денис Макаров избежал серьезной травмы.

По данным «Спорт-Экспресса», сегодняшнее обследование не выявило у футболиста « » серьезного повреждения после фола в воскресном матче, за который колумбиец был удален.

Макаров во вторник провел тренировку, не исключено его участие в кубковой встрече с «Краснодаром» 9 августа.

КДК РФС, таким образом, вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше чем на три матча, что грозило бы колумбийцу в случае травмы .

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