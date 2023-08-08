У Макарова несерьезная травма. Барриоса вряд ли отстранят больше чем на 3 матча («СЭ»)
Денис Макаров избежал серьезной травмы.
По данным «Спорт-Экспресса», сегодняшнее обследование не выявило у футболиста «Динамо» серьезного повреждения после фола Вильмара Барриоса в воскресном матче, за который колумбиец был удален.
Макаров во вторник провел тренировку, не исключено его участие в кубковой встрече с «Краснодаром» 9 августа.
КДК РФС, таким образом, вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше чем на три матча, что грозило бы колумбийцу в случае травмы Макарова.
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Дадут 2 - будут говорить, что Лукойл купил, чтобы со Спартаком НЕ играл.
Но и длительную дискву Барриос не заслужил. Да, чистейшая красная за опасную игру с риском нанесения тяжёлой травмы, но налицо была попытка сыграть в мяч, фол в результате борьбы, без умысла. Как по мне один матч.
Хорошо, что нет серьезной травмы!