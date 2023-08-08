У Макарова несерьезная травма. Барриоса вряд ли отстранят больше чем на 3 матча («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Вильмар Барриос Денис Макаров Спорт-Экспресс Футбол

Денис Макаров избежал серьезной травмы.

По данным «Спорт-Экспресса», сегодняшнее обследование не выявило у футболиста «Динамо» серьезного повреждения после фола Вильмара Барриоса в воскресном матче, за который колумбиец был удален.

Макаров во вторник провел тренировку, не исключено его участие в кубковой встрече с «Краснодаром» 9 августа.

КДК РФС, таким образом, вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше чем на три матча, что грозило бы колумбийцу в случае травмы Макарова.

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27 комментариев

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Caniball
Ответ Fomin525
1 или 2
Дадут 1 - будут говорить, что Газпром купил, чтобы со Спартаком сыграл.
Дадут 2 - будут говорить, что Лукойл купил, чтобы со Спартаком НЕ играл.
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Ruslan-Spartakforever
На 1 матч и 2 условно
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юра георгиевский
Какие «три матча» ... ?! «СЭ» - брехло ещё то, терпеть не могу брехунов дешёвых.
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NikoVinkovic
Странно привязывать удаление к травме. По-моему в правилах явно указано, что "преступна" уже сама возможность нанести тяжёлую травму.

Но и длительную дискву Барриос не заслужил. Да, чистейшая красная за опасную игру с риском нанесения тяжёлой травмы, но налицо была попытка сыграть в мяч, фол в результате борьбы, без умысла. Как по мне один матч.
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Caniball
Здоровье это самое главное.
Хорошо, что нет серьезной травмы!
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Jan Paskel
Ответ Caniball
Дадут 1 - будут говорить, что Газпром купил, чтобы со Спартаком сыграл. Дадут 2 - будут говорить, что Лукойл купил, чтобы со Спартаком НЕ играл.
тогда надо на 1.5
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Fomin525
Ответ Caniball
Дадут 1 - будут говорить, что Газпром купил, чтобы со Спартаком сыграл. Дадут 2 - будут говорить, что Лукойл купил, чтобы со Спартаком НЕ играл.
А если вообще отменят? Значит звонили из администрации?
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3 матча норма!
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Бродяга-симпатяга
Что за бред? Причем тут тяжесть травмы и срок наказания? Бывает после случайных чисто игровых столкновений люди карьеру заканчивают
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юра георгиевский
Барриосу надо сделать устное замечание и он больше не будет этого делать, будет аккуратным.
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юра георгиевский
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3 матча норма!
И наш спартачок надо снять с чемпионата на пять матчей, пусть отдохнуть наши к/б ребята.
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Саша Петров
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3 матча норма!
Для Дуарте в последнем матче с Зенитом, согласен!
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Себастьян Перейра негоциант
Ответ Caniball
Дадут 1 - будут говорить, что Газпром купил, чтобы со Спартаком сыграл. Дадут 2 - будут говорить, что Лукойл купил, чтобы со Спартаком НЕ играл.
Ну так то есть регламент Если травма нескрьезная то 1 матч это минимум,а 3 максимум При определении наказания очень сил но влияет позиция игрока, и был ли умысел. Поскольку уже решено что эпизод игровой и умысла не было,а то Барриосу достаточно искренне принести извинения и будет 1 матч
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Святослав Федорович
Так они же вообще отменить хотят
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ponso
Самая обычная красная, на 1 матч. Иначе за любое удаление автоматом прописывать дискву на 3 игры.
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AlexNaum11
Это хорошо
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ДМ-1чемпион
Ну и хорошо! Здоровья.
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Назар Игорь
И этого достаточно чтобы ещё больше ослабить Зенит отсутствием лучшего опорника РПЛ. И без того игра с начала сезона не задалась, необходимо экстренно разбираться в причинах. Мыслимое ли дело - в игре с Динамо лучшим был вышедший на замену Вендел, который полтора месяца не играл и не тренировался. Семак подраспустил вожжи, результат минус 5 очков, а на горизонте Спартак, Урал, ЦСКА.
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Дмитрий Чадаев
скорейшего выздоровления.
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Rundatgame
Одного матча будет достаточно.
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Fomin525
1 или 2
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