«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть красную Барриоса, неудаление Макарова и неназначенный пенальти в матче с «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Амелин Вильмар Барриос Денис Макаров Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо».

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счетом 2:3 в 3-м туре Мир РПЛ.

Сине-бело-голубые попросили ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти на 9-й минуте игры, отсутствие второй желтой карточки полузащитнику Денису Макарову на 49-й минуте встречи и удаление полузащитника Вильмара Барриоса на 93-й минуте. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. 

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Алексея Амелина. 

«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

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14 комментариев

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Нет, ну по удалению Барриоса вопросов быть не может, разве что по длительности дисквы.
Марков? Ну, возможно была вторая жёлтая.

Но вывод один: уверен, что никаких заговоров нет. Ни против Зенита, ни против Спартака, ни против Локомотива, ни против других команд. Просто судейство у нас очень низкое по уровню. А "разбор полётов" крайне противоречивый и во многом непоследовательный.
Вот и все "заговоры".
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С удалением барриоса сложно спорить
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А липовую первую карточку Макарову попросили рассмотреть? Где человек просто ноги подогнул и упал, как только Макар подбежал к нему.
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Ответ Дмитрий Никифоров
зачем одно и тоже постить спустя час
Ну здесь два пункта добавилось,через час выясниться не под теми номерами играли и т. д.
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зачем одно и тоже постить спустя час
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Интересно будет решение ЭСК почитать, понять, так сказать, как жить будет чемпионат в этом сезоне.
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Бариоса 100% удаление, но по факту Макарована поле не должно было быть, а пока такой старт только на руку всему чемпионату, интересней будет
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эск ещё ничего не предпринял, а спартачи уже ныть пришли самые первые
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Похоже, нытьё будет визитной карточкой Зенита в этом сезоне
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Зенит просит красную карточку отменить и вручить Барриосу Орден Дружбы народов..)
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Барриоса надо дисквалифицировать матчей на пять, не меньше, а то он в следующий раз кому-нибудь ногу сломает...
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Красная Вильмара это заслуженно а вот то что Макаров остался безнаказанным это странно.
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