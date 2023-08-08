«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть красную Барриоса, неудаление Макарова и неназначенный пенальти в матче с «Динамо»
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо».
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счетом 2:3 в 3-м туре Мир РПЛ.
Сине-бело-голубые попросили ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти на 9-й минуте игры, отсутствие второй желтой карточки полузащитнику Денису Макарову на 49-й минуте встречи и удаление полузащитника Вильмара Барриоса на 93-й минуте. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Алексея Амелина.
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Марков? Ну, возможно была вторая жёлтая.
Но вывод один: уверен, что никаких заговоров нет. Ни против Зенита, ни против Спартака, ни против Локомотива, ни против других команд. Просто судейство у нас очень низкое по уровню. А "разбор полётов" крайне противоречивый и во многом непоследовательный.
Вот и все "заговоры".