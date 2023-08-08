«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть красную Барриоса, неудаление Макарова и неназначенный пенальти в матче с «Динамо»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо».

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счетом 2:3 в 3-м туре Мир .

Сине-бело-голубые попросили ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти на 9-й минуте игры, отсутствие второй желтой карточки полузащитнику на 49-й минуте встречи и удаление полузащитника на 93-й минуте. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Алексея Амелина.

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