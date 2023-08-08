Абаскаль о 5:4 с «Пари НН»: «Спартак» поплатился за неопытность игроков. После 30 минут подумали, что уже все сделано»

Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Пари НН».

Встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России прошла в Москве и завершилась 5:4 в пользу «Спартака». После первого тайма красно‑белые вели 3:1.

– Довольны ли вы победой с учетом того, что вы пропустили четыре мяча?

– Доволен, потому что «Спартак» продлил серию и достиг 15 матчей без поражений на домашнем стадионе. Это очень важно. Игроки и болельщики чувствовали страсть, поэтому сегодня мы довольны.

В любом случае каждое действие рождает какую‑то реакцию. Если есть ошибка, то должна последовать реакция, и сегодня она была правильной.

Мы поплатились за неопытность футболистов. У нас молодая команда. Проведя 30 минут очень хорошо, одни из лучших, в силу неопытности подумали, что все сделано. Тем не менее добились командной победы.

– Что произошло в начале второго тайма?

– Нехватка опыта, концентрации, это нам дорогого стоило. Мы пропустили целых три гола, но реакция была фантастическая, и мы добились нужного результата.

– Момент с отмененным голом с психологической точки зрения имел нагрузку на вас?

– Я как тренер нормально пережил момент, как и футболисты. Это бывает в современном футболе, было нарушение правил. Главное, что ребята не остановились и бились до самого конца, оставили себя полностью на поле, – сказал тренер «Спартака».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER