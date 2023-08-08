Абаскаль о 5:4 с «Пари НН»: «Спартак» поплатился за неопытность игроков. После 30 минут подумали, что уже все сделано»
Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Пари НН».
Встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России прошла в Москве и завершилась 5:4 в пользу «Спартака». После первого тайма красно‑белые вели 3:1.
– Довольны ли вы победой с учетом того, что вы пропустили четыре мяча?
– Доволен, потому что «Спартак» продлил серию и достиг 15 матчей без поражений на домашнем стадионе. Это очень важно. Игроки и болельщики чувствовали страсть, поэтому сегодня мы довольны.
В любом случае каждое действие рождает какую‑то реакцию. Если есть ошибка, то должна последовать реакция, и сегодня она была правильной.
Мы поплатились за неопытность футболистов. У нас молодая команда. Проведя 30 минут очень хорошо, одни из лучших, в силу неопытности подумали, что все сделано. Тем не менее добились командной победы.
– Что произошло в начале второго тайма?
– Нехватка опыта, концентрации, это нам дорогого стоило. Мы пропустили целых три гола, но реакция была фантастическая, и мы добились нужного результата.
– Момент с отмененным голом с психологической точки зрения имел нагрузку на вас?
– Я как тренер нормально пережил момент, как и футболисты. Это бывает в современном футболе, было нарушение правил. Главное, что ребята не остановились и бились до самого конца, оставили себя полностью на поле, – сказал тренер «Спартака».
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При 3:1 болельщики орали «Николаааич, как делаа?!»
При 4:3 он повернулся и показал большой палец вверх.
При 5:4 опять орали «Николаааич, как делааа!!!» :)
С победой!
Ураааа!.....!!!....!!!....!!!....
С другой стороны, реально весело смотреть:)
Оборону в Спартаке никто не мог выстроить никогда😂