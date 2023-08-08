Абаскаль о 5:4 с «Пари НН»: «Спартак» поплатился за неопытность игроков. После 30 минут подумали, что уже все сделано»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Пари НН Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Пари НН».

Встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России прошла в Москве и завершилась 5:4 в пользу «Спартака». После первого тайма красно‑белые вели 3:1.

– Довольны ли вы победой с учетом того, что вы пропустили четыре мяча?

– Доволен, потому что «Спартак» продлил серию и достиг 15 матчей без поражений на домашнем стадионе. Это очень важно. Игроки и болельщики чувствовали страсть, поэтому сегодня мы довольны.

В любом случае каждое действие рождает какую‑то реакцию. Если есть ошибка, то должна последовать реакция, и сегодня она была правильной.

Мы поплатились за неопытность футболистов. У нас молодая команда. Проведя 30 минут очень хорошо, одни из лучших, в силу неопытности подумали, что все сделано. Тем не менее добились командной победы.

– Что произошло в начале второго тайма?

– Нехватка опыта, концентрации, это нам дорогого стоило. Мы пропустили целых три гола, но реакция была фантастическая, и мы добились нужного результата.

– Момент с отмененным голом с психологической точки зрения имел нагрузку на вас?

– Я как тренер нормально пережил момент, как и футболисты. Это бывает в современном футболе, было нарушение правил. Главное, что ребята не остановились и бились до самого конца, оставили себя полностью на поле, – сказал тренер «Спартака».

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58 комментариев

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Marat82
Разница с предыдущими сезонами в том, что лично у меня есть какая-то уверенность, что уступая в счёте, команда всё равно дожмëт соперника. Надеюсь не временная уверенность.
+64
-1
+63
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Никита Самарин
Это было очень круто 🔥🔥🔥, побольше бы таких ярких матчей! Лавка у Спартака 💣, ждём продолжение победной серии в следующих матчах.
+49
0
+49
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Ебздрогыч
Когда ты вел 3:1, и игра давалась, после перерыва получить оплеуху в 2 мяча, проявить характер и быстро снова выйти вперед, потом за минуту гол отменяют и ты опять проигрываешь - очень легко психологически надломиться. Но то, что этого не произошло, что всей командой побежали вперед, сравняли и добили - это и есть характер! И основных игроков, и тех кто на подмене, и тренера. Рыжий, продолжай! Но что-то надо надо делать с защитой.
+45
-2
+43
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Ganibale
Ответ Marat82
Разница с предыдущими сезонами в том, что лично у меня есть какая-то уверенность, что уступая в счёте, команда всё равно дожмëт соперника. Надеюсь не временная уверенность.
Карреровскими временами отдает, разве нет? Не хочется сглазить.
+29
-1
+28
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aleksejsencov7@gmail.com
Даже Спартак не был так хорош, как штаны Новосельцева 😁
+21
0
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Евгений Кошелек
Пенальти конечно с одной стороны притянут за уши, ну раз Хлусу мяч попадает в руку это смотрят, но если отмотать ещё назад, то Сулейманов толкает его по сути, разве это не нарушение, и не является ли этот эпизод причиной попадания мяча в руку, кто играл в контактные виды спорта поймёт, что и лёгкого толчка достаточно для того, чтобы ты не сыграл, как хотел. Ну пусть тогда и дальше такие ставят, если только всем
+21
-1
+20
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Marat82
Ответ Ganibale
Карреровскими временами отдает, разве нет? Не хочется сглазить.
Ещё как отдаёт, очень нужны победы в Екатеринбурге и с Зенитом, тогда думаю полетит команда, как в тот сезон.
+20
-2
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Марсель Хабибуллин
Ответ Евгений Кошелек
Пенальти конечно с одной стороны притянут за уши, ну раз Хлусу мяч попадает в руку это смотрят, но если отмотать ещё назад, то Сулейманов толкает его по сути, разве это не нарушение, и не является ли этот эпизод причиной попадания мяча в руку, кто играл в контактные виды спорта поймёт, что и лёгкого толчка достаточно для того, чтобы ты не сыграл, как хотел. Ну пусть тогда и дальше такие ставят, если только всем
Я тут тоже об этом весь вечер говорю.
+12
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Марсель Хабибуллин
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Даже Спартак не был так хорош, как штаны Новосельцева 😁
Тоже поорал с них. Модник блин, ахахах)
+10
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sab0tage
Сидели на стадионе прямо за Юраном, на А5.

При 3:1 болельщики орали «Николаааич, как делаа?!»

При 4:3 он повернулся и показал большой палец вверх.

При 5:4 опять орали «Николаааич, как делааа!!!» :)
+10
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alexpashc1982@gmail.com
не в тему конечно,но почему обсуждают все руку,а не обсуждают небольшой толчок в спину Хлусевича?может это и изменило координацию игрока
+9
0
+9
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ken2ki
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Даже Спартак не был так хорош, как штаны Новосельцева 😁
Малиновый пиджак, черные шаровары, рыжее барбер на лице, тупо хищник. Даже мой батя в 70+ заценил прикид
+9
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Mihail0910
С приходом Абаскаля в игре Спартака появился азарт и страсть. Просто нон-стопом бегут всей командой 90 минут в атаку. Да, всегда чревато пропущенными мячами в концовке, но дико круто и интересно.
+9
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Марсель Хабибуллин
Ответ alexpashc1982@gmail.com
не в тему конечно,но почему обсуждают все руку,а не обсуждают небольшой толчок в спину Хлусевича?может это и изменило координацию игрока
Причём обрати внимание, Сулейманов даже не пытался выпрыгивать и бороться за мяч, а просто слегка толкнул выпрыгивающего Хлусевича. Судья просто 0.
+5
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murzzzzzilka
Ответ Марсель Хабибуллин
Я тут тоже об этом весь вечер говорю.
Талалаев на матче об этом же говорит.
+4
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Direct free kick
Очередная победа!
+4
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Спартак Чемпион
Ответ Ganibale
Карреровскими временами отдает, разве нет? Не хочется сглазить.
100%
+4
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Sajres_Smit
Ответ Marat82
Разница с предыдущими сезонами в том, что лично у меня есть какая-то уверенность, что уступая в счёте, команда всё равно дожмëт соперника. Надеюсь не временная уверенность.
Так Спартак уже второй сезон самая волевая команда лиги с огроменным отрывом. И вот снова демонстрирует это качество.
+4
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Pakegi
Красно-белые, живы?
С победой!
Ураааа!.....!!!....!!!....!!!....
+4
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Данко Лазович
Ответ Ебздрогыч
Когда ты вел 3:1, и игра давалась, после перерыва получить оплеуху в 2 мяча, проявить характер и быстро снова выйти вперед, потом за минуту гол отменяют и ты опять проигрываешь - очень легко психологически надломиться. Но то, что этого не произошло, что всей командой побежали вперед, сравняли и добили - это и есть характер! И основных игроков, и тех кто на подмене, и тренера. Рыжий, продолжай! Но что-то надо надо делать с защитой.
с такой защитой конечно команда посерьезнее просто столько не пропустит.
С другой стороны, реально весело смотреть:)
+3
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murzzzzzilka
Ответ Красная стрела
Платим за то, что в обороне игру не можешь построить. Как и у основы. Ну а так, красавчик, Рыжий😁Спасибо за эмоции!
Ну, не бухтите!
Оборону в Спартаке никто не мог выстроить никогда😂
+2
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murzzzzzilka
Ответ Ganibale
Карреровскими временами отдает, разве нет? Не хочется сглазить.
С языка сорвали.
+2
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Марсель Хабибуллин
Тоже поорал с них. Модник блин, ахахах)
полный фэшн)))
+2
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murzzzzzilka
Я опытная болельщица, но я тоже думала, что уже все сделано:) ибо ничто не предвещало😂
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murzzzzzilka
Ответ Groznyi2024
20 августа карета на домашнем стадионе превратится в тыкву
Как там, после оплеухи от Динамо? Тоскливо?
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