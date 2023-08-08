«Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля вырвала победу у «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России.

До этого были 3 победы в Мир РПЛ (над «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином») и еще одна в Кубке (над «Краснодаром»).

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136 комментариев

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Marat82
Как можно не любить Спартак?
+260
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+221
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6tspey7tb5
Жена сидит рядом и говорит, ты за меня наверно так не волнуешься ))))
+196
-8
+188
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ZECA
Ответ Shuller18
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Если в голове пусто, то да, легко)
+134
-46
+88
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Красная стрела
Вам скучно? Не переживайте. Спартак сыграет со всеми😁
+58
-3
+55
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Marat82
Выигрываем по бразильской системе...))
+44
-1
+43
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Гриша
Я люблю этих психов) Спартак Ван лав
+38
-4
+34
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6tspey7tb5
Ответ Jetro-Gibbs
😂😂😂 такая же фигня)
А дочка ушла на кухню. Услышала мой крик и забежала со словами гол))))
+35
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Александр Олегович
с победой красно- белые братья!!!
+32
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+28
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artpal
Ответ Marat82
Как можно не любить Спартак?
Любовь - чувство интимное, оно испытывается только к своей команде
А вот не кайфовать и не восхищаться этим Спартаком (ну если, конечно, играют не против твоей команды) действительно крайне сложно
+30
-3
+27
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Ебздрогыч
Хейтеры, что с лицом? Это Спартак!
+37
-13
+24
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Captain_Noname
Самая интересная команда России. Горжусь тем, что за Спартак
+28
-6
+22
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Jetro-Gibbs
Ответ 6tspey7tb5
Жена сидит рядом и говорит, ты за меня наверно так не волнуешься ))))
😂😂😂 такая же фигня)
+23
-2
+21
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Health
весело сегодня было)
+20
-3
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Холден Колфилд
Что самое приятное,когда проигрывали,не было абсолютно никакой суеты,а планомерно раскачивали оборону НН,причем без навала и тупых прострелов.Именно комбинации,скорости и разрезающие пасы были у команды.Прекрасный матч.
+19
-3
+16
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artpal
Были 5 лет Зенита, теперь походу нас ждут 5 лет Спартака
Впервые за полтора года отстранения реально пожалел, что России нет в еврокубках, очень захотелось этот Спартак там увидеть. Прикурить дали бы многим
+41
-26
+15
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La Crosse Bobcats
Ответ artpal
Были 5 лет Зенита, теперь походу нас ждут 5 лет Спартака Впервые за полтора года отстранения реально пожалел, что России нет в еврокубках, очень захотелось этот Спартак там увидеть. Прикурить дали бы многим
полностью с вами согласен, если победили такие мощные клубы как Балтика, Оренбург и Пари НН, то думаю всякие Ливерпули с Интерами отлетели бы просто как очередряны.
+14
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+14
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Slavnov
Нижний хорош,все отдали,как бы теперь не упасть в яму и не слить все до зимнего перерыва,там некоторых под руки выводили с поля,интересно будет у них еще такой матч в сезоне,где они будут умирать на поле
+17
-4
+13
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Мобильный Игорь ne tonet
Ответ Marat82
Как можно не любить Спартак?
Если ты болеешь за:
Краснодар
Крылья Советов
Урал
ЦСКА
Динамо
Зенит
Локомотив
Ростов
Ахмат
Сочи
Балтика
Рубин
Оренбург
Пари НН
Факел
+13
-3
+10
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Zinulka
5:4
+10
-1
+9
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myacsess
Ждём радостного интервью Мостового ))
+11
-3
+8
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Лор'темар Терон
Ответ Shuller18
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"Синдзи, не будет бакой !" (с)
Ну, как правило отметили в предыдущих постах - никакая другая команда не даст столько эмоций.
Из уверенной победы в катастрофу, после чего героическое спасение на 90.
Почти как фильм. Где ещё в российском футболе такое увидешь?
Давно таких эмоций не было.
+12
-5
+7
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Spartakus1984
Ответ zozikuk
да против кого он выиграл эти 5 матчей. капец конечно. В пятницу , в Екатеринбурге увидим, что будет , а потом ещё и Зенит. вот тогда и можно будет хоть что-то говорить.
Не страдай сильно ,болельщик зенита. Спартак играл 75 минут вторым составом почти.
+8
-2
+6
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Сергей48
Поздравления Спартаку! Проявил характер в непростой ситуации. Но над обороной поработать придется!?
+7
-1
+6
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Spartakovec navsegda
Ответ Marat82
Выигрываем по бразильской системе...))
Только лицо тренера, когда он уходил, говорило о том, что эту систему не он выбирал на матч))
+5
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+5
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Direct free kick
Главный клуб России!
+14
-9
+5
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