«Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля вырвала победу у «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России.

До этого были 3 победы в Мир РПЛ (над «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином») и еще одна в Кубке (над «Краснодаром»).

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