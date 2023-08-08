«Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона
«Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля вырвала победу у «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России.
До этого были 3 победы в Мир РПЛ (над «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином») и еще одна в Кубке (над «Краснодаром»).
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А вот не кайфовать и не восхищаться этим Спартаком (ну если, конечно, играют не против твоей команды) действительно крайне сложно
Впервые за полтора года отстранения реально пожалел, что России нет в еврокубках, очень захотелось этот Спартак там увидеть. Прикурить дали бы многим
Краснодар
Крылья Советов
Урал
ЦСКА
Динамо
Зенит
Локомотив
Ростов
Ахмат
Сочи
Балтика
Рубин
Оренбург
Пари НН
Факел
Ну, как правило отметили в предыдущих постах - никакая другая команда не даст столько эмоций.
Из уверенной победы в катастрофу, после чего героическое спасение на 90.
Почти как фильм. Где ещё в российском футболе такое увидешь?
Давно таких эмоций не было.