Абаскаль перед матчем Кубка: «Про подготовку команды спросите у Алаева. «Пари НН» будет играть в РПЛ в понедельник, «Спартак» – в пятницу»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль критически высказался на тему календаря.

Тренер «Спартака» сделал это перед игрой с «Пари НН» в Фонбет Кубке России. Уже в пятницу красно‑белые сыграют с «Уралом» в Мир РПЛ, «Пари НН» свою игру проведет 14 августа, когда примет «Ахмат».

«По поводу подготовки лучше спросить у [главы РПЛ] Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу.

Не можем быть довольны, что пропускаем голы, но мы будем исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх. Важен баланс. У нас есть победы, но это ничего не гарантирует. Нужно идти вперед и не быть слишком самоуверенными, – сказал Абаскаль.

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41 комментарий

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Дядя ТУРА
чё за бред реально так ставить матчи
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Сергей Сергеевич
Ответ Дядя ТУРА
чё за бред реально так ставить матчи
Все так. Спартак играл в субботу, играет во вторник и затем в пятницу. За 7 дней три матча. А потом перерыв в 9 дней до следующего. Как такое можно было составить?
+119
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Ильдар Фарукшин
Рыжий прав, как всегда ❤️❤️❤️❤️
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Ебздрогыч
Прикольно, он знает Алаева!
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Burel
Ответ Дядя ТУРА
чё за бред реально так ставить матчи
дюков и миллер почуюли неладное и уже врубили админресурс
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+25
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Тайосич
Так это типичная дюковщина. В креслах сидят непрофессионалы и дилетанты, призванные не развивать российский футбол, а сохранять гегемонию Зенита.
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evgshk
Ответ Schicotus4
За то перед Зенитом расчистили аж неделю отдых
Вот в том-то и дело. Зачем рвать темп таким расписанием? Да и перед зенитом зачем неделя - хватило бы и 5 дней.
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Иван Иванов
Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Но не на второй же день... Такое впечатление, что ГазпромЛига включает ресурс, чтоб остановить Спартак. Вот честно, иначе у меня нет обьяснений
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абсолютно справедливый гнев на календарь, сыграть 3 матча за 8 дней, а потом сыграть следующий на 9...
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Николай Повалюхин
После победы восстановление лучше проходит на гормонах радости.)
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Атакующий Юран
За 27 лет, что болею за Спартак, можно сказать: такой Спартак чем чаще играет, тем лучше🔥
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alexpashc1982@gmail.com
норм,основные силы на Урал,тут бесполезно спрашивать
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Спартак Уокер
Полностью согласен с Гильермо матчи играются слишком часто
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iiildario
Ответ Тайосич
Так это типичная дюковщина. В креслах сидят непрофессионалы и дилетанты, призванные не развивать российский футбол, а сохранять гегемонию Зенита.
А зайти на ветку, где обсуждают возможную дисквалификацию Бариоса, так там заплюсованы комментарии, что если б это не Зенит был, то и желтую бы не дали, а тут московские админ-ресурс врубили (ну вы поняли посыл). Сюр какой-то
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Schicotus4
За то перед Зенитом расчистили аж неделю отдых
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Ренат Довлятчин
Ответ Иван Иванов
Но не на второй же день... Такое впечатление, что ГазпромЛига включает ресурс, чтоб остановить Спартак. Вот честно, иначе у меня нет обьяснений
так и спартак не на второй день играть будет. так же на третий. завтра среда, если что
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Mike Maraev
Ответ Oleg Pepel
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Гостями ты считаешь игру против ЦСКА в Москве?
И если брать тот же отрезок с 5 по 12 число, у локо на один день больше и 2 игры из 3 в Москве
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murzzzzzilka
Ответ Сергей Сергеевич
Все так. Спартак играл в субботу, играет во вторник и затем в пятницу. За 7 дней три матча. А потом перерыв в 9 дней до следующего. Как такое можно было составить?
Составителей календаря, блин, гнать тряпками до Иркутска. Вот нафига играть 3 раза за 7 дней, чтоб потом полторы недели не играть…??!
Тут даже женская логика теряется в догадках…
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Миха Попов
Ответ Сергей Сергеевич
Все так. Спартак играл в субботу, играет во вторник и затем в пятницу. За 7 дней три матча. А потом перерыв в 9 дней до следующего. Как такое можно было составить?
И нам ещё отказали в переносе!
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Eugene88
Ответ Ольга Шмидт
У ЦСКА на старте было три подряд выезда в Екб, Оренбург и Грозный - вообще ни одного домашнего
Они же не за одну неделю были сыграны
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alexmixer9
С одной стороны справедливо, с другой клубы рпл в целом не могут жаловаться на календарь без евро кубков и без сборной
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bamboocha01
Ответ Schicotus4
За то перед Зенитом расчистили аж неделю отдых
И это очень плохо, 9 дней без матчей это риск травм, это потеря формы
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Eugene88
Ответ Кино Музыка
Три дня до пятницы, о чем он?
3 матча за 6 дней, 2 из которых выездные. Покажи ка у кого еще такой календарь
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murzzzzzilka
Ответ валя_стакан
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Не было бы вопросов, если бы был цейтнот. Но потом полторы недели перерыв!!!
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Иван Гульмеш
Ответ Иван Иванов
Но не на второй же день... Такое впечатление, что ГазпромЛига включает ресурс, чтоб остановить Спартак. Вот честно, иначе у меня нет обьяснений
Как ты с такими опилками в голове живешь?
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