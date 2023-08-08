Абаскаль перед матчем Кубка: «Про подготовку команды спросите у Алаева. «Пари НН» будет играть в РПЛ в понедельник, «Спартак» – в пятницу»

Гильермо Абаскаль критически высказался на тему календаря.

Тренер « » сделал это перед игрой с « » в Фонбет Кубке России. Уже в пятницу красно‑белые сыграют с «Уралом» в Мир , «Пари НН» свою игру проведет 14 августа, когда примет «Ахмат».

«По поводу подготовки лучше спросить у [главы РПЛ] Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу.

Не можем быть довольны, что пропускаем голы, но мы будем исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх. Важен баланс. У нас есть победы, но это ничего не гарантирует. Нужно идти вперед и не быть слишком самоуверенными, – сказал .

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER