Глава РПЛ Алаев ответил Абаскалю о подготовке «Спартака»: «Дополнительно поработал бы над действиями в обороне»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Организация РПЛ Александр Алаев Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Президент РПЛ оценил подготовку «Спартака» к игре против «Пари НН».

Перед матчем тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе РПЛ Александру Алаеву, и упомянул календарь.

– Как прошла подготовка к матчу?

– Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне, – сказал Александр Алаев.

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56 комментариев

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Eugene88
Слабая попытка отшутиться и перевести стрелки
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-9
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Ебздрогыч
Хуже, чем Спартак играет в обороне, только РПЛ делает календарь - 3 игры за 9 дней и потом 9 дней бамбук курить
+100
-11
+89
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Евгений Смирнов
Чел пытается острить, но по факту с календарём он обделался.
А вот случайно или так задумано - вопрос открытый
+77
-4
+73
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Pelerin
Если официальное лицо вместо серьëзных объяснений, почему случилась такая странная ситуация с календарëм, строит из себя петросяна... то видимо он и есть клоун )
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Spartakus1984
Подстилку газпромовскую гнать с должности
+31
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Никита Самарин
Над календарём поработай...
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Peter Parker
Ответ Eugene88
Слабая попытка отшутиться и перевести стрелки
Как известно: интервью давать, не календари ворочать
+19
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Eugene88
Ответ Ебздрогыч
Хуже, чем Спартак играет в обороне, только РПЛ делает календарь - 3 игры за 9 дней и потом 9 дней бамбук курить
Где ты 9 насчитал? Суббота-вторник-пятница
+21
-4
+17
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Caniball
Я так и не понял, в чем необходимость ставить матч Спартака на пятницу после игры во вторник, а потом через 9 дней.
Почему не суббота, воскресенье или понедельник?!
Почему именно пятница?!
+16
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Gremlin
Ответ Никита Самарин
Над календарём поработай...
Он уже поработал
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</c/>
по-доброму ответил, но календарь мягко говоря вызывает вопросы, при чём ежегодно...
+11
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Марсель Хабибуллин
Ответ Ебздрогыч
Хуже, чем Спартак играет в обороне, только РПЛ делает календарь - 3 игры за 9 дней и потом 9 дней бамбук курить
За 6 дней 3 игры. Об этом Абаскаль ещё неделю назад говорил.
+10
-1
+9
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Марсель Хабибуллин
Алаев - ручной клоун.
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mitos
Черт бесхвостый! Не понимаешь что у тебя календарь кривой?
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Александр Мызников
Ответ Gremlin
Он уже поработал
Лучше бы так не работал
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Злобный Конь
Алаеву стоит поработать над защитой. Нынешний строй не навсегда.
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Caniball
Ты бы лучше над календарем поработал.
+7
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Sajres_Smit
Ответ Caniball
Я так и не понял, в чем необходимость ставить матч Спартака на пятницу после игры во вторник, а потом через 9 дней. Почему не суббота, воскресенье или понедельник?! Почему именно пятница?!
Потому что в Екате будет универсиада. Начнется она 18 или 19 августа, НО, местное МВД даже за неделю до старта этой недоуниврсиады запретило проводить массовые мероприятия в городе. И по календарю осталась только пятница. Вопрос почему не поменяли кругами или почему вообще так календарь составили задавайте Петросяну. Ой, Алаеву.
+4
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kutavlik
Клоун внеочередной!!!!
+6
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superbro
🤡🤡🤡
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Caniball
Ответ mnogokotin3
потому что кому то надо играть в пятницу
Для чего?! 2 недели назад, когда был кубок игр в пятницу не было, к примеру.
Игр в пятницу не будет и после 3его тура в кубке.
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Евгений Семенченко
Ответ Хамыч
3 матча за 6 дней , потом 9 дней до следующего матча .....Алаев ты пьян был когда календарь составляли что ли ...
он за календарём другой команды наблюдал...
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Красная стрела
Считает, что сострил. А по факту, начудили с календарем и не может признать, что не смог выполнить свои функции. Команды могут играть, как считают нужным. А вот организаторы на такие лажи не имеют права.
+3
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Марсель Хабибуллин
Ответ Eugene88
Где ты 9 насчитал? Суббота-вторник-пятница
После матча с Уралом у Спартака 9 дней выходных.
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Хамыч
3 матча за 6 дней , потом 9 дней до следующего матча .....Алаев ты пьян был когда календарь составляли что ли ...
+4
-1
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