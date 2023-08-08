Глава РПЛ Алаев ответил Абаскалю о подготовке «Спартака»: «Дополнительно поработал бы над действиями в обороне»
Президент РПЛ оценил подготовку «Спартака» к игре против «Пари НН».
Перед матчем тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе РПЛ Александру Алаеву, и упомянул календарь.
– Как прошла подготовка к матчу?
– Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне, – сказал Александр Алаев.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
А вот случайно или так задумано - вопрос открытый
Почему не суббота, воскресенье или понедельник?!
Почему именно пятница?!
Игр в пятницу не будет и после 3его тура в кубке.