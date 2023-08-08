Глава РПЛ Алаев ответил Абаскалю о подготовке «Спартака»: «Дополнительно поработал бы над действиями в обороне»

Президент РПЛ оценил подготовку «Спартака» к игре против «Пари НН».

Перед матчем тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе РПЛ Александру Алаеву, и упомянул календарь.

– Как прошла подготовка к матчу?

– Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне, – сказал Александр Алаев.

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