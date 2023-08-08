У Нойера возникает дискомфорт, даже когда он бьет по мячу здоровой ногой. Вратарь пропустит 8-10 недель при благоприятном раскладе

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Футбол

Мануэль Нойер пропустит еще 8-10 недель при благоприятном сценарии.

Как пишет Bild, у вратаря «Баварии» возникают проблемы с ударами и передачами в ходе тренировочного процесса.

Несколько недель назад Нойер провел несколько вратарских тренировок на поле. Еще тогда было заметно, что у немца возникают проблемы, особенно при ударах здоровой левой ногой, когда правая ранее травмированная становится опорной.

Кроме того, при определенных прыжках Нойер был осторожным и нерешительным.

Напомним, вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. В конце мая из ноги Нойера хирургическим путем удалили винт, что является последствием травмы.

37-летний Нойер не выходил на поле с первого декабря 2022 года.

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14 комментариев

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Sergej Klassen
Подставил, так подставил. Как себя, так команду
+13
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Прекрасная РФПЛ будущего
Надо проверить, есть ли у него дискомфорт в ноге на лыжах
+5
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Alexey Alexeev
Зачем продали Зоммера ?
+4
-1
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Костя Кот
Ответ DanielCarvalho
Честно говоря на фоне Нойера в Баварии, Зоммер смотрелся ужасно
при том, что Зоммер отличный вратарь
+1
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97 недостаточно
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Докатался на лыжах
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Олег Ринкевич
в общем не быть ему больше вэром-водилой!
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Кокич
Бундеслига — это такой чемпионат, где "Бавария" может победить даже с хромым вратарём в рамке.
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Ya Tolik
Они бегают за нападающим, когда в команде тупо нет вратаря? Нойер форму может полгода набирать, Ульрах это не серьёзно.
Это же какой то абсурд..
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DanielCarvalho
Ответ Alexey Alexeev
Зачем продали Зоммера ?
Честно говоря на фоне Нойера в Баварии, Зоммер смотрелся ужасно
+3
-3
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Ds13
Ответ Alexey Alexeev
Зачем продали Зоммера ?
Ульрайх хорошо себя проявляет последние матчи. три месяца постоит в раме
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Wayne Gretzky 99
Ответ GuruFutbola
Можно кана выпускать, ничего не изменится Карманная бундес останется, а в лч как ничего не светило так и не будет)
Да-да, и Лигу Чемпионов три года назад ПСЖ выиграл, а не Бавария.
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GuruFutbola
Ответ Wayne Gretzky 99
Да-да, и Лигу Чемпионов три года назад ПСЖ выиграл, а не Бавария.
Тот ковидный летний мини полутоварняк с одним матчем на нейтральном поле даже глоры пивной неохотно вспоминают)
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Женя Дерунов
Ответ Ya Tolik
Они бегают за нападающим, когда в команде тупо нет вратаря? Нойер форму может полгода набирать, Ульрах это не серьёзно. Это же какой то абсурд..
да какую форму набирать в 37 лет? Не сегодня так завтра он завершит карьеру, а замены нет.
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