У Нойера возникает дискомфорт, даже когда он бьет по мячу здоровой ногой. Вратарь пропустит 8-10 недель при благоприятном раскладе

Мануэль Нойер пропустит еще 8-10 недель при благоприятном сценарии.

Как пишет Bild, у вратаря «Баварии» возникают проблемы с ударами и передачами в ходе тренировочного процесса.

Несколько недель назад Нойер провел несколько вратарских тренировок на поле. Еще тогда было заметно, что у немца возникают проблемы, особенно при ударах здоровой левой ногой, когда правая ранее травмированная становится опорной.

Кроме того, при определенных прыжках Нойер был осторожным и нерешительным.

Напомним, вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. В конце мая из ноги хирургическим путем удалили винт, что является последствием травмы.

37-летний Нойер не выходил на поле с первого декабря 2022 года.

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