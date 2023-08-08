Восстановление Нойера после перелома ноги затягивается, у него проблемы с тренировками. «Бавария» допускает, что вратарь вернется только к 2024-му (Bild)
Восстановление Мануэля Нойера после травмы затягивается.
Напомним, вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске.
Сообщается, что в последние недели вратарь испытывает проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли.
Также, по сообщению BIld, в конце мая из ноги Мануэля Нойера хирургическим путем удалили винт, что является последствием травмы.
На этом фоне в мюнхенском клубе допускают, что голкипер сможет полноценно вернуться только в 2024 году.
37-летний Нойер не выходил на поле с первого декабря 2022 года.
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