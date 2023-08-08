Восстановление Нойера после перелома ноги затягивается, у него проблемы с тренировками. «Бавария» допускает, что вратарь вернется только к 2024-му (Bild)

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Футбол

Восстановление Мануэля Нойера после травмы затягивается.

Напомним, вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске.

Сообщается, что в последние недели вратарь испытывает проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли.

Также, по сообщению BIld, в конце мая из ноги Мануэля Нойера хирургическим путем удалили винт, что является последствием травмы.

На этом фоне в мюнхенском клубе допускают, что голкипер сможет полноценно вернуться только в 2024 году.

37-летний Нойер не выходил на поле с первого декабря 2022 года.

13 комментариев

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Нойеру уже заканчивать карьеру.
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А Зоммера продали вроде. Ульрайх начнёт сезон?
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Я бы на его месте в Саудовскую Аравию поехал. так то все уже доказал, все ч л можно, и нельзя выиграл, можно о пенсии подумать, а Баварии смотреть вперед
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Ну к зимней олимпиаде точно восстановится этот горнолыжник
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И при этом отдают Нюбеля в аренду и продают Зоммера за копейки. Л - логика.
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можно позвать Де Хею, как раз свободен
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Ману подставил Баварию. Пока вернется будет уже 38, необходим молодой вратарь, почему постоянно отказываются от Нюбеля, непонятно
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дэжавю...
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Ответ Катя Авейру.
Нойеру уже заканчивать карьеру.
Он будет играть до 40 минимум.
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Ответ Sebastian Debussy
Я бы на его месте в Саудовскую Аравию поехал. так то все уже доказал, все ч л можно, и нельзя выиграл, можно о пенсии подумать, а Баварии смотреть вперед
Активисту Нойеру что делать в СА?
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Ответ Sebastian Debussy
Я бы на его месте в Саудовскую Аравию поехал. так то все уже доказал, все ч л можно, и нельзя выиграл, можно о пенсии подумать, а Баварии смотреть вперед
При всем уважении к Номеру и его достижениям, глупо говорить все что возможно он выиграл)))) Не говоря уже о том что невозможно тоже))) Все выиграл Месси( просто он первым попал на ум)
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