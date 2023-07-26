«Бавария» Де Хеа не рассматривает – из-за его высокой зарплаты и того, что он не будет вторым номером за Нойером

«Бавария» не подпишет Давида Де Хеа.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб проявляет интерес к бывшему вратарю «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, услуги Де Хеа предложили «Баварии», но клуб сейчас не рассматривает этот вариант – испанец потребует высокую зарплату и не согласится на роль второго вратаря. Считается, что после восстановления от травмы будет основным голкипером команды.

Де Хеа находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» в начале июля. Статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.