«Бавария» Де Хеа не рассматривает – из-за его высокой зарплаты и того, что он не будет вторым номером за Нойером

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Давид Де Хеа Футбол

«Бавария» не подпишет Давида Де Хеа.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб проявляет интерес к бывшему вратарю «Манчестер Юнайтед». 

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, услуги Де Хеа предложили «Баварии», но клуб сейчас не рассматривает этот вариант – испанец потребует высокую зарплату и не согласится на роль второго вратаря. Считается, что Мануэль Нойер после восстановления от травмы будет основным голкипером команды. 

Де Хеа находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» в начале июля. Статистику 32-летнего игрока можно найти здесь

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13 комментариев

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Lindeman
Если де Хеа умерит аппетит по з/п, то вполне с Интером был бы хороший вариант, а так тут только СА
+3
0
+3
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DolJun
Ответ Рамис Гилязетдинов
Почти уверен в том, в каком чемпионате его обнаружим
в рпл?
+3
0
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Рамис Гилязетдинов
Почти уверен в том, в каком чемпионате его обнаружим
+2
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Yu123
полегчало
+1
0
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GuruFutbola
Не пойдет на понижение из апл
+2
-2
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Schmelle
Мне кажется такими темпами трансферное окно закроется, Бавария останется с полутравмированным Нойером и Ульрайхом в воротах, с Чупо в атаке, а фанаты начнут считать, что Хасан то еще норм был)
0
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Ответ Рамис Гилязетдинов
Почти уверен в том, в каком чемпионате его обнаружим
Уже был бы, но нет.
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Mark Safa
Ответ Рамис Гилязетдинов
Почти уверен в том, в каком чемпионате его обнаружим
В НБА
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Не пойдет на понижение из апл
Новость читай внимательно и не беги строчить коммент.
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Иван Иванов
Ответ Lindeman
Если де Хеа умерит аппетит по з/п, то вполне с Интером был бы хороший вариант, а так тут только СА
Интеру вроде, как техничные вратари нужны, т.е. те кто ногами играют
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Will Turner
Ответ Lindeman
Если де Хеа умерит аппетит по з/п, то вполне с Интером был бы хороший вариант, а так тут только СА
к моуру бы его в рому. старые знакомые как никак
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<~Inter~>
Ответ Lindeman
Если де Хеа умерит аппетит по з/п, то вполне с Интером был бы хороший вариант, а так тут только СА
Интер ищет пасующего вратаря
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