Игроки «Баварии» недовольны, что Уокеру предлагают контракт по схеме «2+1». Раньше клуб настаивал на однолетних договорах с футболистами старше 30

В «Баварии» могут возникнуть разногласия из-за подписания Кайла Уокера.

По данным Bild, в команде есть недовольные тем, что 33-летнему защитнику предлагают контракт на два года с опцией продления еще на один.

Ранее клуб строго придерживался принципа «футболистам старше 30 лет – только однолетний договор». Например, из-за этого напряженно шли переговоры с полузащитником и вратарем .

Отдельные игроки не могут понять, почему для англичанина делается исключение.

Сообщалось, что уже заявил главному тренеру « » о намерении перейти в мюнхенский клуб. С его статистикой можно ознакомиться здесь.