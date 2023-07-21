Игроки «Баварии» недовольны, что Уокеру предлагают контракт по схеме «2+1». Раньше клуб настаивал на однолетних договорах с футболистами старше 30

Теги Бавария Мануэль Нойер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Мюллер Кайл Уокер Футбол

В «Баварии» могут возникнуть разногласия из-за подписания Кайла Уокера.

По данным Bild, в команде есть недовольные тем, что 33-летнему защитнику предлагают контракт на два года с опцией продления еще на один.

Ранее клуб строго придерживался принципа «футболистам старше 30 лет – только однолетний договор». Например, из-за этого напряженно шли переговоры с полузащитником Томасом Мюллером и вратарем Мануэлем Нойером.

Отдельные игроки не могут понять, почему для англичанина делается исключение.

Сообщалось, что Уокер уже заявил главному тренеру «Манчестер Сити» о намерении перейти в мюнхенский клуб. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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che kaif
Ответ The Best
Что в этой Баварии творится,тренер токсик и игроки токсить начинают.Им даже Кейн не поможет добиться победы в ЛЧ с такой атмосферой в клубе.
Кейн что хозяин ЛЧ?
+35
-4
+31
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rigobersong
Тухель красава, развалил баварию за полгоду:)
+40
-19
+21
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Пользователь заблокирован
Уокер может года 3 играть спокойно ,это класс , но для других игроков несправедливо конечно
+17
0
+17
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<~Inter~>
Ответ заблокированному пользователю
ну он топ ,надо было собрать лидеров и пояснить что иначе он бы не перешёл а так огромный плюс для Мюнхена прямо сейчас ,но наверное этого сделано небыло
А Мюллер не был топом все эти годы или как это работает?
+15
0
+15
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The Best
Что в этой Баварии творится,тренер токсик и игроки токсить начинают.Им даже Кейн не поможет добиться победы в ЛЧ с такой атмосферой в клубе.
+21
-11
+10
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З А
для болельщиков футбольный клуб это просто 11 чуваков которые раз в неделю выходят в футбол играть, но если вникнуть это целая вселенная. Каждая деталь, каждая мелочь имеет огромное значение. Вроде просто покупка игрока, вроде 3 года контракт- что такого? А если вдуматься, получается легенды клуба, которые всю карьеру бьются за команду мучительно получают контракты, а чел просто с ходу устраивается на жирный контракт
+6
-1
+5
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ẞADIM TM
Ответ GuruFutbola
Разлад на хуторе
лиге 1?
+5
-1
+4
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hofman
А это уже давняя баварская традиция - их игроки вечно чем-то недовольны, все им не так. какого хера они вообще свой нос суют в дела руководства клуба? какая тебе, бл*ть, разница, кому и что там предлагают? Твоя задача играть на хорошем уровне, держать форму и слушать установки тренера. У игроков Баварии чрезмерно много влияния на клуб, а еще их менеджмент вечно твердят, мол, ни один игрок не стоит выше клуба.
+4
-1
+3
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Михаил Родченков
фк Голливуд
+3
-2
+1
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ẞADIM TM
Ответ GuruFutbola
Разлад на хуторе
теперь хутор? раньше ферма была
+1
0
+1
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Разлад на хуторе
Получается что Ферма хозяин Рычага?Мог бы своих хозяев и поуважительнее назвать
+3
-2
+1
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Ja BRITER
Ответ GuruFutbola
Разлад на хуторе
вечера на хуторе близ Мюнхена?
+1
0
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mootoo
Ответ заблокированному пользователю
ну он топ ,надо было собрать лидеров и пояснить что иначе он бы не перешёл а так огромный плюс для Мюнхена прямо сейчас ,но наверное этого сделано небыло
А остальные лидеры минус чтоле?
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Пользователь заблокирован
Ответ З А
для болельщиков футбольный клуб это просто 11 чуваков которые раз в неделю выходят в футбол играть, но если вникнуть это целая вселенная. Каждая деталь, каждая мелочь имеет огромное значение. Вроде просто покупка игрока, вроде 3 года контракт- что такого? А если вдуматься, получается легенды клуба, которые всю карьеру бьются за команду мучительно получают контракты, а чел просто с ходу устраивается на жирный контракт
ну он топ ,надо было собрать лидеров и пояснить что иначе он бы не перешёл а так огромный плюс для Мюнхена прямо сейчас ,но наверное этого сделано небыло
+1
-1
0
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ẞADIM TM
Ответ GuruFutbola
Не следи за мной
Я не слежу, ты же на мой коммент ответил
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Ман Сити
Кто их спрашивает? Впрочем, ок Уокер оставайся, нечего в это болото переходить, во всяком случае пока там Мане
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s_kapa
Потому что это чужой игрок, на который есть спрос, и на годичный контракт он не пойдет
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red hikkikomori
Недовольны я так понимаю Мюллер и Нойер, раз им не предлагали такой длительный контракт и понять их можно. Но в то же время они сами соглашались на короткий контракт, если их срок не устраивал , то надо было уходить.
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Exciter
Это потому что он англосакс, его немцы облизывать должны)))
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OldRedWhite
А на сколько сейчас Контракт с супер-экстра-топ форвардом Мане ?
На полгодика ? )))
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Ansu Fati
Как говорится - любишь медок, люби и холодок))
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