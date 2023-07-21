Игроки «Баварии» недовольны, что Уокеру предлагают контракт по схеме «2+1». Раньше клуб настаивал на однолетних договорах с футболистами старше 30
В «Баварии» могут возникнуть разногласия из-за подписания Кайла Уокера.
По данным Bild, в команде есть недовольные тем, что 33-летнему защитнику предлагают контракт на два года с опцией продления еще на один.
Ранее клуб строго придерживался принципа «футболистам старше 30 лет – только однолетний договор». Например, из-за этого напряженно шли переговоры с полузащитником Томасом Мюллером и вратарем Мануэлем Нойером.
Отдельные игроки не могут понять, почему для англичанина делается исключение.
Сообщалось, что Уокер уже заявил главному тренеру «Манчестер Сити» о намерении перейти в мюнхенский клуб. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
На полгодика ? )))