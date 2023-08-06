«Зенит» обжалует удаление Барриоса: «Решение ошибочно, будем надеяться. Это ключевой игрок»

Анатолий Тимощук объявил о намерении «Зенита» обжаловать удаление Вильмара Барриоса.

Полузащитник получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо», сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

«Будем подавать в комиссию на этот эпизод. Наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна – признали, что судья правильно принял решение.

Будем надеяться, что решение [арбитра] тоже ошибочно, нам удастся сохранить , потому что это ключевой игрок в центре поля.

Если признают, что это правильное решение, то будем искать замены, перестраивать линию полузащиты», – сказал ассистент главного тренера « ».

Барриос удален за подкат против Макарова на 94-й минуте игры «Зенит» – «Динамо» после видеопросмотра

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