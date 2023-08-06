«Зенит» обжалует удаление Барриоса: «Решение ошибочно, будем надеяться. Это ключевой игрок»

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия дисквалификации судьи Динамо Москва Алексей Амелин Вильмар Барриос Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

Анатолий Тимощук объявил о намерении «Зенита» обжаловать удаление Вильмара Барриоса.

Полузащитник получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо», сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

«Будем подавать в комиссию на этот эпизод. Наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна – признали, что судья правильно принял решение.

Будем надеяться, что решение [арбитра] тоже ошибочно, нам удастся сохранить Барриоса, потому что это ключевой игрок в центре поля.

Если признают, что это правильное решение, то будем искать замены, перестраивать линию полузащиты», – сказал ассистент главного тренера «Зенита».

Барриос удален за подкат против Макарова на 94-й минуте игры «Зенит» – «Динамо» после видеопросмотра

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200 комментариев

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ахахах ахахах ахахах. вы серьезно??? чел шипами в ногу въехал. два матча дисквы минимум!
+410
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+383
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Просто посмотрите повтор и не позорьтесь
+288
-16
+272
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Зенит не останавливайся! позорься до конца
+205
-14
+191
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Ответ Евгений Шевченко
ахахах ахахах ахахах. вы серьезно??? чел шипами в ногу въехал. два матча дисквы минимум!
Миллер против!
+115
-10
+105
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Согласен, по справедливости у него должна быть дисква от 2 до 4 матчей, а не на один.
Надеюсь, что зенитовцы добьются максимального наказания колумбийцу
+87
-12
+75
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Болелы Зенита, если по вашему в прошлом сезоне Спартак ныл - то это как назвать тогда?
+51
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+48
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Повтор глянь, позорник. Или в футболе вообще не бум бум.
+56
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+46
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Да ладно , серьезно ? Пересмотри повтор , Толя , там Барриос влетел чуть ли не прямой ногой в голеностоп , мог ногу сломать даже , в общем риск получения тяжелейшей травмы у Макарова .. тут реально на 2-3 матча дискву можно давать.
+55
-11
+44
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Ответ T622222
Просто посмотрите повтор и не позорьтесь
Отменят, даже удивляться не придется в будущем!!!! Скажут, что не достаточно жестко, скорость подката не та, да и динамовец сам под Бариоса лег, динамовца дисквалифицируют- прогноз))))
+51
-13
+38
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За такой же удар шипами дали Сперцяну два матча дисквы . Но тут ещё жёстче так как подкат был сзади и с разбегу.
+38
-2
+36
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Прыжок сзади с продавливанием -какие вопросы?
+27
-1
+26
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Ответ Ви Ков
Согласен, по справедливости у него должна быть дисква от 2 до 4 матчей, а не на один. Надеюсь, что зенитовцы добьются максимального наказания колумбийцу
Более очевидной красной невозможно представить
https://i.ibb.co/zmWcPJh/ezgif-1-6d613d51e7.gif
+29
-3
+26
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Бэрримор, а кто это воет там на болотах?))
+24
0
+24
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Ответ freeman123
Комментарий скрыт
Человек с ником freeman123 прикалывается над Егор Крид 58, пути господни неисповедимы...
+25
-1
+24
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Какое ошибочное ? Повтор то видели , так влететь в ногу
+26
-4
+22
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Нифига себе. Барриос двумя ногами сзади прыгнул, и они ещё жалуются
+24
-3
+21
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Ответ Не уверен!!
Болелы Зенита, если по вашему в прошлом сезоне Спартак ныл - то это как назвать тогда?
Ты не понимаещь - это другое!!!
+24
-4
+20
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дисква минимум на 2 матча, все отличные решения КДК будут рассматриваться как ангажированность.
+19
-1
+18
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Две ноги оторваны от земли, есть контакт красная.
+19
-1
+18
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Ответ Константин Эсперов
За такой же удар шипами дали Сперцяну два матча дисквы . Но тут ещё жёстче так как подкат был сзади и с разбегу.
Будет один матч, ибо второй против Спартака
+18
-1
+17
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Если это ключевой игрок зенита, то понять и простить?
+17
0
+17
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Крови нет, нарушения не было.
+18
-2
+16
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Барриос, Ты мог завершить карьеру Макарова. Это тоже что и украсть деньги( контракт). Не ворую мальчик.
+23
-7
+16
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"Это ключевой игрок"
Решающий аргумент. Оправдан!
+17
-3
+14
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надеюсь, пропустит две игры
+20
-7
+13
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