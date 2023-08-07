Дзюба не полетел с «Локо» на матч Кубка России против «Рубина». Он получил травму в игре с ЦСКА

Артем Дзюба не полетел с «Локомотивом» на матч Фонбет Кубка России против «Рубина».

По данным «Матч ТВ», Дзюба не примет участия в кубковом матче.

Напомним, Дзюба получил травму в субботней игре Мир РПЛ с ЦСКА.

Встреча второго тура группового этапа Пути РПЛ пройдет во вторник и начнется в 18:30 по московскому времени.

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