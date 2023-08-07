Дзюба не полетел с «Локо» на матч Кубка России против «Рубина». Он получил травму в игре с ЦСКА

Теги Локомотив Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба не полетел с «Локомотивом» на матч Фонбет Кубка России против «Рубина».

По данным «Матч ТВ», Дзюба не примет участия в кубковом матче.

Напомним, Дзюба получил травму в субботней игре Мир РПЛ с ЦСКА. 

Встреча второго тура группового этапа Пути РПЛ пройдет во вторник и начнется в 18:30 по московскому времени.

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27 комментариев

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Дзюба умеет удивить, конечно. Все, абсолютно все, говорили в конце прошлого сезона, что надо продлевать по схеме 1+1, иначе Дзюба перестанет играть.
Его продлили по схеме 1+1... и он перестал играть
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Пора уже полностью трансфер на ютуб оформлять
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Дзюба мешает локо
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впервые за этот старт сезона попробовал побежать в матче с конями и сломался.😁
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Как мне нравится звенящая тишина, исходящая от Дзюбы, когда он не забивает с метра различным "факелам")
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Контракт оказался не 1+1, а 1-1=0 ....
+3
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Сказки для бедных. Правильно делает Галактионов, отказываясь от ставки на Рукаку. Пора наигрывать иные схемы. Благо, что обоймы игроков хватит ещё на пару-тройку вариантов и без его участия.
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Ответ Фут.Боль
Особенно во второй половине прошлого сезона. Так сильно мешал.
В прошлой второй половине он приносил пользу и играл. Сейчас он минус один игрок в команде. Что не так?
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Вот и проверим по игре дзюбозависимость
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Ютуб сам себя не снимет!
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золотые руки России
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Ответ anton_gub
Пора уже полностью трансфер на ютуб оформлять
Когда мы в своей компании, в конце весны, обсуждали перспективы Локо на сезон 23-24 среди прочих было мнение, что все зависит от формы Дзюбы. Мол что сборная России, что Локо, очень-очень средние команды, но когда Дзюба жжет его партнеры играют как бы в большинстве.

(Типа два защитника держат Артема и не справляются, а у остальных, которым Дзюба еще и выдает голевые пасы, развязаны руки ...и ноги. И прессинг соперника не работает, так как можно даже из штрафной пулять вперед и вместо потери получим сброс на набегающего
условного Черышева) - это, надеюсь понятно, коротко и упрощенно

Тогда мы высмеяли этого чела (он, кстати, массажист в местной футбольной команде), теперь даже и не знаю
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Ответ Фут.Боль
Особенно во второй половине прошлого сезона. Так сильно мешал.
быстро же вам вскружили голову пару "мусорных" мячей
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Ответ Олег НН
растяжение двадцать первого пальца
скорее спазм
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мозоль натерта на руках?
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готовят к продаже
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У Дзюбы начало конца, видимо
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Ответ Dinarxxx
Дзюба мешает локо
Особенно во второй половине прошлого сезона. Так сильно мешал.
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Теперь Локо проиграет точно. Он тащит Локо
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
В прошлой второй половине он приносил пользу и играл. Сейчас он минус один игрок в команде. Что не так?
Всегда минус один игрок?Во всех матчах? С ЦСКА сыграл плохо, да, но там и вся команда играла плохо. По ходу сезона пользу принесет ещё, я уверен в этом.
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Ответ adamx
скорее спазм
перетренировался видать с Леней
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Ответ Спартакус Москвакус
пусть поработает языком или руками , пообщается с прессой или сходит в качалку
Периодически ходит к одному человеку, тот постоянно качается.
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