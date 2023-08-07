Дзюба не полетел с «Локо» на матч Кубка России против «Рубина». Он получил травму в игре с ЦСКА
Артем Дзюба не полетел с «Локомотивом» на матч Фонбет Кубка России против «Рубина».
По данным «Матч ТВ», Дзюба не примет участия в кубковом матче.
Напомним, Дзюба получил травму в субботней игре Мир РПЛ с ЦСКА.
Встреча второго тура группового этапа Пути РПЛ пройдет во вторник и начнется в 18:30 по московскому времени.
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Его продлили по схеме 1+1... и он перестал играть
(Типа два защитника держат Артема и не справляются, а у остальных, которым Дзюба еще и выдает голевые пасы, развязаны руки ...и ноги. И прессинг соперника не работает, так как можно даже из штрафной пулять вперед и вместо потери получим сброс на набегающего
условного Черышева) - это, надеюсь понятно, коротко и упрощенно
Тогда мы высмеяли этого чела (он, кстати, массажист в местной футбольной команде), теперь даже и не знаю