Галактионов про 1:4 с ЦСКА: «У них и шансов не было поначалу, а у «Локомотива» все получалось. Но они забили трижды и обеспечили результат»

Михаил Галактионов указал на превосходство «Локомотива» над ЦСКА (1:4) в начале игры.

– Выпуская Митая на левом фланге обороны, вы хотели дать больше свободы . Верно?

– Митай должен был сократить свободное пространство за спиной. Поначалу все получалось, у нас было три момента: , и .

У ЦСКА и шансов‑то не было поначалу. Но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо.

– Что не пошло после первых 30 минут?

– Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол – и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу, – заявил главный тренер « ».

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