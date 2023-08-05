Галактионов про 1:4 с ЦСКА: «У них и шансов не было поначалу, а у «Локомотива» все получалось. Но они забили трижды и обеспечили результат»
Михаил Галактионов указал на превосходство «Локомотива» над ЦСКА (1:4) в начале игры.
– Выпуская Митая на левом фланге обороны, вы хотели дать больше свободы Тикнизяну. Верно?
– Митай должен был сократить свободное пространство за спиной. Поначалу все получалось, у нас было три момента: Дзюба, Пиняев и Самошников.
У ЦСКА и шансов‑то не было поначалу. Но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо.
– Что не пошло после первых 30 минут?
– Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол – и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу, – заявил главный тренер «Локомотива».
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Тот же Семак показывает себя слабовато в этом сезоне. Как только пошли проблемы в составе так он поплыл, играть лучшими много ума не надо. Абаскаль тоже средний тренер запорол прошлую весну. Ему везут новичков тратят миллионы и благодаря индивидуальному качеству новичков Спартак набирает очки . А Федотов - ТОП, руководство в лице Бабаева только обещает трансферы и чуть ли не кинули его, а он добивается результатов молодежкой и с пол составом калек.
ЦСКА выиграл заслуженно, а нам необходимо в первую очередь прибавлять в обороне, слишком легко нам сегодня забивали армейцы, эту проблему никак пока не решил Галактионов.
У вас Такнельзян не защитник, а Конти вовсе не игрок... откуда удивление, что Рубин закатывает 2, а пфк 4?
Но вот с соперниками топ-уровня (ЦСКА, Зенит, Спартак) Галактионов пока тактически проигрывает своим коллегам топ-уровня. Нет выраженной структуры игры, проседает физика - не совсем понятно, за счет каких качеств Локо может обыграть грандов, коль скоро мастерство отдельных игроков команд соперника выше, чем у паровозов.