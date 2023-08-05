Галактионов про 1:4 с ЦСКА: «У них и шансов не было поначалу, а у «Локомотива» все получалось. Но они забили трижды и обеспечили результат»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Наир Тикнизян Илья Самошников Сергей Пиняев Марио Митай Футбол

Михаил Галактионов указал на превосходство «Локомотива» над ЦСКА (1:4) в начале игры.

– Выпуская Митая на левом фланге обороны, вы хотели дать больше свободы Тикнизяну. Верно?

– Митай должен был сократить свободное пространство за спиной. Поначалу все получалось, у нас было три момента: Дзюба, Пиняев и Самошников.

У ЦСКА и шансов‑то не было поначалу. Но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо.

– Что не пошло после первых 30 минут?

– Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол – и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу, – заявил главный тренер «Локомотива».

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32 комментария

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Гениальное вью. "У соперника ничего не получалось, он не знал, куда бежать, но забил три".
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Локо первые минут 20 и правда лучше был, но играют 90) пас Чалова это наверное будет лучший ассист сезона
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Ответ Рузанна Гасоян
Очередной физручела
этот "физручела" в прошлом чемпионате вытащил команду из выгребной ямы,если не ошибаюсь во второй части чемпионата Локомотив при нем набрал больше всех очков.
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ЦСКА ничего не делал и забил 4 гола ?А если делали,сколько бы тогда забили
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Ответ Никита Королёв
Все таки во многом победа это заслуга Федотова.Видя как метался со схемой Локо ,Федотов не стал ничего придумывать ,сыграл от соперника.ЦСКА выдержал первый напор и повел в счете.Сейчас это наверное сильнейший тренер РПЛ. Тот же Семак показывает себя слабовато в этом сезоне. Как только пошли проблемы в составе так он поплыл, играть лучшими много ума не надо. Абаскаль тоже средний тренер запорол прошлую весну. Ему везут новичков тратят миллионы и благодаря индивидуальному качеству новичков Спартак набирает очки . А Федотов - ТОП, руководство в лице Бабаева только обещает трансферы и чуть ли не кинули его, а он добивается результатов молодежкой и с пол составом калек.
Федотов топ, это было видно по игре с Уралом!
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Не понравилось вью, сегодня ЦСКА нас просто растоптал
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Ответ Suckmyrocket
Федотов топ, это было видно по игре с Уралом!
в Екатеринбурге в этом сезоне многие огребут, это первое, а второе играли норм, реализации не хватило. учитывая качество состава ЦСКА Федотов делает невозможное.
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Все таки во многом победа это заслуга Федотова.Видя как метался со схемой Локо ,Федотов не стал ничего придумывать ,сыграл от соперника.ЦСКА выдержал первый напор и повел в счете.Сейчас это наверное сильнейший тренер РПЛ.
Тот же Семак показывает себя слабовато в этом сезоне. Как только пошли проблемы в составе так он поплыл, играть лучшими много ума не надо. Абаскаль тоже средний тренер запорол прошлую весну. Ему везут новичков тратят миллионы и благодаря индивидуальному качеству новичков Спартак набирает очки . А Федотов - ТОП, руководство в лице Бабаева только обещает трансферы и чуть ли не кинули его, а он добивается результатов молодежкой и с пол составом калек.
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Ответ Buharoid
Гениальное вью. "У соперника ничего не получалось, он не знал, куда бежать, но забил три".
Что не так в интервью? Вы хоть читали полностью.Галактионов говорит о стартовом отрезке матча. У ЦСКА до пенальти реально моментов не было и Локо в начале играл лучше. ЦСКА заслуженно победил если брать матч в целом.
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В первые минут 20 Локо был лучше и наш гол был логичен в этот отрезок матча, но затем ЦСКА провёл два выпада и оба завершились голом. После двух быстрых голов нечасто удаётся вернуться в игру, плюс считаю, что Галактика сам себя переиграл, поставив Митая на фланг обороны, а Тики подняв ближе к атаке, Дзюба был бесполезен при плотной игре соперника.
ЦСКА выиграл заслуженно, а нам необходимо в первую очередь прибавлять в обороне, слишком легко нам сегодня забивали армейцы, эту проблему никак пока не решил Галактионов.
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Три мяча были забиты не в ворота Локомотива?))
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Голы получилось очень красивыми !
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Мы смотрели один и тот же матч ?
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Ответ Buharoid
Гениальное вью. "У соперника ничего не получалось, он не знал, куда бежать, но забил три".
«Прижали соперника. Давили очень мощно, момент за моментом создавали. Игра была наша фактически. Но, к сожалению, пропустили три.»
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Футбол красен голами, если голов не забито, значит ничего не получалось.
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Найдем свою игру норм все будет
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Ответ Buharoid
Гениальное вью. "У соперника ничего не получалось, он не знал, куда бежать, но забил три".
Ага, вообще как они вообще имели право в ворота попадать?
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Какое-то нелепое оправдание поражения. Надо использовать свои шансы, а то потом Чалов может и не простить.
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Ответ Suckmyrocket
Федотов топ, это было видно по игре с Уралом!
И Барселона с Баварией могут Рубину и Ростову проиграть
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А что вы хотели,с Дзюбой выиграть у Федотова?
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Галактионов играет теми, кто есть.
У вас Такнельзян не защитник, а Конти вовсе не игрок... откуда удивление, что Рубин закатывает 2, а пфк 4?
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Локомотив превосходно показывает себя с соперниками сопоставимого и менее высокого уровня. За счет индивидуального мастерства (часто) и самоотдачи (чуть реже, но тоже частенько) железнодорожники могут выигрывать матчи против номинально слабых команд, даже не показывая четкой командной игры.
Но вот с соперниками топ-уровня (ЦСКА, Зенит, Спартак) Галактионов пока тактически проигрывает своим коллегам топ-уровня. Нет выраженной структуры игры, проседает физика - не совсем понятно, за счет каких качеств Локо может обыграть грандов, коль скоро мастерство отдельных игроков команд соперника выше, чем у паровозов.
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Ну, вот... Не те слова, которые хотелось бы слышать после такого поражения.
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Галактионов явно преувеличивает свои заслуги, если вспомнить матч в Воронеже, то там явный отскок, Факел как минимум три банки ещё мог закатить... А получилось 4 удара в створ, 4 гола! Вот Остапа и понесло, зазвездился... А стоило нарваться на более крепкую команду, так сразу и посыпались... Это футбольный Боженька вернул долг паровозу за Факел!
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То что Тикнизяну нужна страховка это правильно. Он не защитник, плох в отборе, не цепкий. Но проблема в том, что видимо этот Митай очень слабый защитник))) Им повезло хотя бы что Самошникова взяли.
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