Дзюба держался за бедро после матча с ЦСКА. У форварда «Локо» 1 гол в 4 матчах сезона
Артем Дзюба получил повреждение во время матча против ЦСКА.
«Локомотив» потерпел поражение со счетом 1:4 в 3-м туре Мир РПЛ. Дзюба вышел в стартовом составе своей команды и покинул поле на 60-й минуте.
После завершения игры нападающий железнодорожников ушел в раздевалку в сопровождении врача. Он держался за левое бедро.
В сезоне-2023/24 Дзюба провел 4 матча в составе «Локомотива» и забил 1 мяч. Подробную статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.
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