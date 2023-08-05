Дзюба держался за бедро после матча с ЦСКА. У форварда «Локо» 1 гол в 4 матчах сезона

Артем Дзюба получил повреждение во время матча против ЦСКА.

«Локомотив» потерпел поражение со счетом 1:4 в 3-м туре Мир . вышел в стартовом составе своей команды и покинул поле на 60-й минуте.

После завершения игры нападающий железнодорожников ушел в раздевалку в сопровождении врача. Он держался за левое бедро.

В сезоне-2023/24 Дзюба провел 4 матча в составе « » и забил 1 мяч. Подробную статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.

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