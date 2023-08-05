Дзюба держался за бедро после матча с ЦСКА. У форварда «Локо» 1 гол в 4 матчах сезона

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба получил повреждение во время матча против ЦСКА.

«Локомотив» потерпел поражение со счетом 1:4 в 3-м туре Мир РПЛ. Дзюба вышел в стартовом составе своей команды и покинул поле на 60-й минуте. 

После завершения игры нападающий железнодорожников ушел в раздевалку в сопровождении врача. Он держался за левое бедро.

В сезоне-2023/24 Дзюба провел 4 матча в составе «Локомотива» и забил 1 мяч. Подробную статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смотря с какой стороны держался. Если с внутренней, то это не травма
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это было не бедро.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну хоть за бедро,а то он мог и за другое держаться,тем более Азмун возвращается
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Скорейшего восстановления!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А где 100500 интервью игрочишки? Остроумие отклеилось? )
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Pelerin
А где 100500 интервью игрочишки? Остроумие отклеилось? )
Скучно ему со всякими глупыми журналюшками, понимаете ли...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Где Дзюба, где Дзюба? Кто-нибудь видел Дзюбу?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Игореха Веселов
Где Дзюба, где Дзюба? Кто-нибудь видел Дзюбу?)
В последний раз Дзюбу Видели на парковке, он сидел в своём авто за тонированными стёклами, чем-то приятным занимался, а машина при этом странно покачивалась из стороны в сторону...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Короеды завелись.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
При всём уважении к Дзюбе, ему, а главное ГТ и руководству уже пора понять, что он физически не может играть основного форварда. Выходить на замену на 20-30 минут - да. Но в старте против крепкого соперника, где умелые защитники, наподобие Роши, спокойно снимают верховые подачи на Дзюбу, либо, элементарно борьбой, мешают сделать толковый удар/скидку, будет приносить только проблемы атаке Локо. Нужен крепкий фактурный нападающий, как Кордоба, Конате, и т.п. чтоб мог цепляться и скидывать не только вверху, но и снизу. Снизу Дзюба совсем не может поспеть за мячом, на него нужно дать максимально точную передачу, но против сильных соперников это не всегда возможно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Опять скрипит потёртое... бедро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ chernika from S-Pb
Смотря с какой стороны держался. Если с внутренней, то это не травма
С задней стороны, судя по игре
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ justburn
С задней стороны, судя по игре
Ещё и с задней... это ему срочно в Европу надо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий