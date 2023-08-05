Федотов после 4:1: «Не припомню, чтобы ЦСКА на своем поле кто‑то мешал доминировать, но «Локо» это удалось. У них есть Дзюба, под которым они собирают урожай»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Бахтиер Зайнутдинов Сергей Пиняев Футбол

Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА изменил ход игры с «Локомотивом» (4:1).

– Было мощное начало от «Локомотива». Мы неудачно вошли в игру, стало неприятно, когда промахнулся Пиняев. Но повезло, не забил.

И после этого мы стали забирать инициативу. Сначала пенальти, затем хорошая комбинация и второй гол.

В перерыве передохнули, сделали анализ, поняли, что у соперника теперь появятся зоны, и воспользовались этим. К сожалению, пропустили, соперник сыграл неплохо. Что ж, есть над чем работать. Хорошо, что сохранили хладнокровие и забили четвертый.

– Чего было больше в вашей победе, индивидуального или командного?

– Футбол не бокс, выиграла команда. Вы видели настрой «Локо» в начале игры? Мы этого опасались, но справились все вместе. Как и с домашним давлением.

– Чем нынешний состав ЦСКА отличается от прошлогоднего? И сохранится ли стиль?

– Конечно сохранится. Мы не планировали агрессию соперника, но «Локомотив» нас опережал поначалу. Благодаря хладнокровию справились и выиграли.

– С чем связываете не самое сильное начало в исполнении ЦСКА?

– Не припомню, чтобы на своем поле кто‑то мешал нам доминировать. Но «Локомотиву» это удалось. У них есть Дзюба, под которым они собирают урожай.

– Что с травмой Зайнутдинова?

– Сделали обследование, мышцы чистые. Возможно, был удар, но в период активности мышца заболела. Сейчас нужно обследование, чтобы понять.

Специально держали замену для Бахтиера, понимая, что может пригодиться, – сказал главный тренер ЦСКА.

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30 комментариев

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Молодец тренер! Опять утер всем хейтерам нос! Отличная работа!
+54
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Кто бы что не говорил о проблемах ЦСКА (травмы, трансферы), но команда очень достоенно справляется с трудностями 👍.
+36
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После первых 15-20 минут закрыли Пиняева, Дзюбу и Тикнизяна наглухо и их не было заметно от слова совсем )

Разобрали Локо на мелкие кусочки перед матчем и воспользовались этим сегодня )
+18
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Ответ Британский шпион
Из травмированных только Дивеев и Обляков, у каждой команды сейчас найдутся ключевые травмированные игроки, а насчет трансферов, извините, охранота федотова считает, что карраскаль и медина ЦСКА не нужны, значит все в порядке. А какие трансферы нужны охраноте федотова? Чтобы снова сгноить креативных игроков на лавке и отправить прямым конкурентам? А если серьезно, то понятно, что надолго сил не хватит вот так играть и держаться в первой половине таблицы. Молодежь талантливая, но долго на ней не вывезешь, да и Чалов с игры перестал забивать без сильных игроков полузащиты.
А уж как Федотов сгноил креативного Чалова!
Хотя подождите.

Да и про Медину бред, он у него играл всю весну в основе и был вторым по результативности. А то, что раздолбай Карраскаль везде хорошо играет по полсезона точно не вина Федотова.
+6
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Ответ riverman1980
А уж как Федотов сгноил креативного Чалова! Хотя подождите. Да и про Медину бред, он у него играл всю весну в основе и был вторым по результативности. А то, что раздолбай Карраскаль везде хорошо играет по полсезона точно не вина Федотова.
А ещё Рошу, Мойзеса, Мендеса, Зделара "сгноил"))))
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Ответ Mr. Fett
А кто его хейтил-то?
Постоянно! Особенно после поражений! Когда Уралу слили такой хай стоял!
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Ответ Британский шпион
Из травмированных только Дивеев и Обляков, у каждой команды сейчас найдутся ключевые травмированные игроки, а насчет трансферов, извините, охранота федотова считает, что карраскаль и медина ЦСКА не нужны, значит все в порядке. А какие трансферы нужны охраноте федотова? Чтобы снова сгноить креативных игроков на лавке и отправить прямым конкурентам? А если серьезно, то понятно, что надолго сил не хватит вот так играть и держаться в первой половине таблицы. Молодежь талантливая, но долго на ней не вывезешь, да и Чалов с игры перестал забивать без сильных игроков полузащиты.
Опять "охраната")))). Опять плач по Медине и Карраскалю))).
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Команде большое спасибо !
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скорейшего выздоровления Бахе
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Ответ Дмитрий Евгеньевич
Хорошо,что не пропустили в первые 20 минут. Даже представить не мог,что играя как вначале тайма можно надеятся на победу.
а я мог! просто выждали пока из за жары локо подсдохнет и пошли давить их!
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Ответ Британский шпион
Из травмированных только Дивеев и Обляков, у каждой команды сейчас найдутся ключевые травмированные игроки, а насчет трансферов, извините, охранота федотова считает, что карраскаль и медина ЦСКА не нужны, значит все в порядке. А какие трансферы нужны охраноте федотова? Чтобы снова сгноить креативных игроков на лавке и отправить прямым конкурентам? А если серьезно, то понятно, что надолго сил не хватит вот так играть и держаться в первой половине таблицы. Молодежь талантливая, но долго на ней не вывезешь, да и Чалов с игры перестал забивать без сильных игроков полузащиты.
Что такое охранота?
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Ответ riverman1980
А уж как Федотов сгноил креативного Чалова! Хотя подождите. Да и про Медину бред, он у него играл всю весну в основе и был вторым по результативности. А то, что раздолбай Карраскаль везде хорошо играет по полсезона точно не вина Федотова.
Отлично сказано!
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Ответ Никита Самарин
Кто бы что не говорил о проблемах ЦСКА (травмы, трансферы), но команда очень достоенно справляется с трудностями 👍.
Из травмированных только Дивеев и Обляков, у каждой команды сейчас найдутся ключевые травмированные игроки, а насчет трансферов, извините, охранота федотова считает, что карраскаль и медина ЦСКА не нужны, значит все в порядке. А какие трансферы нужны охраноте федотова? Чтобы снова сгноить креативных игроков на лавке и отправить прямым конкурентам?
А если серьезно, то понятно, что надолго сил не хватит вот так играть и держаться в первой половине таблицы. Молодежь талантливая, но долго на ней не вывезешь, да и Чалов с игры перестал забивать без сильных игроков полузащиты.
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Ответ Vagner01
Постоянно! Особенно после поражений! Когда Уралу слили такой хай стоял!
Да? Правда, не замечал
Вроде всеми уважаемый мужик. Ну, кроме Уткина
+1
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Ответ Vagner01
Молодец тренер! Опять утер всем хейтерам нос! Отличная работа!
А кто его хейтил-то?
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Ответ Артем Галкин
панамку собирают
А может кепку?
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Ответ Mr. Fett
Да? Правда, не замечал Вроде всеми уважаемый мужик. Ну, кроме Уткина
Было было!
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Ответ 9черное
Валентиныч - лучший тренер страны
Вселенной и ее окрестностей😀
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Хейтерам и сказать то нечего)
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Коням удачи. А нам,болелам Локо не унывать,есть игра, просто сегодня был не наш день ♥️💚
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Вся команда провела очень достойный матч. Но хочу выделить Рядно. Так уверенно и грамотно сыграл в 17 лет. Так держать красно-синие!
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Вы там пожалуйста похвалите Рядно! Парень просто шикарен! Чалов,Мухин,Роша,Набабкин,и все остальные -Красавцы! Но Мендес это цемент! Впервые после ухода Вернблюма у ЦСКА появился опорник на которого можно положиться полностью! Мотор!
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Зайчишка во хмелю...
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кстати,как там дела у Сэра Онана? (не вратаря)
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Ответ Британский шпион
Из травмированных только Дивеев и Обляков, у каждой команды сейчас найдутся ключевые травмированные игроки, а насчет трансферов, извините, охранота федотова считает, что карраскаль и медина ЦСКА не нужны, значит все в порядке. А какие трансферы нужны охраноте федотова? Чтобы снова сгноить креативных игроков на лавке и отправить прямым конкурентам? А если серьезно, то понятно, что надолго сил не хватит вот так играть и держаться в первой половине таблицы. Молодежь талантливая, но долго на ней не вывезешь, да и Чалов с игры перестал забивать без сильных игроков полузащиты.
ну посмотри этот матч тогда еще раз! 3 из 4х с игры пусть и не от Чалова! + 1 голевая от Феди!
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