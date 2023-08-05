Федотов после 4:1: «Не припомню, чтобы ЦСКА на своем поле кто‑то мешал доминировать, но «Локо» это удалось. У них есть Дзюба, под которым они собирают урожай»

Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА изменил ход игры с «Локомотивом» (4:1).

– Было мощное начало от « ». Мы неудачно вошли в игру, стало неприятно, когда промахнулся Пиняев. Но повезло, не забил.

И после этого мы стали забирать инициативу. Сначала пенальти, затем хорошая комбинация и второй гол.

В перерыве передохнули, сделали анализ, поняли, что у соперника теперь появятся зоны, и воспользовались этим. К сожалению, пропустили, соперник сыграл неплохо. Что ж, есть над чем работать. Хорошо, что сохранили хладнокровие и забили четвертый.

– Чего было больше в вашей победе, индивидуального или командного?

– Футбол не бокс, выиграла команда. Вы видели настрой «Локо» в начале игры? Мы этого опасались, но справились все вместе. Как и с домашним давлением.

– Чем нынешний состав ЦСКА отличается от прошлогоднего? И сохранится ли стиль?

– Конечно сохранится. Мы не планировали агрессию соперника, но «Локомотив» нас опережал поначалу. Благодаря хладнокровию справились и выиграли.

– С чем связываете не самое сильное начало в исполнении ЦСКА?

– Не припомню, чтобы на своем поле кто‑то мешал нам доминировать. Но «Локомотиву» это удалось. У них есть Дзюба, под которым они собирают урожай.

– Что с травмой Зайнутдинова?

– Сделали обследование, мышцы чистые. Возможно, был удар, но в период активности мышца заболела. Сейчас нужно обследование, чтобы понять.

Специально держали замену для , понимая, что может пригодиться, – сказал главный тренер .

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