Федотов после 4:1: «Не припомню, чтобы ЦСКА на своем поле кто‑то мешал доминировать, но «Локо» это удалось. У них есть Дзюба, под которым они собирают урожай»
Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА изменил ход игры с «Локомотивом» (4:1).
– Было мощное начало от «Локомотива». Мы неудачно вошли в игру, стало неприятно, когда промахнулся Пиняев. Но повезло, не забил.
И после этого мы стали забирать инициативу. Сначала пенальти, затем хорошая комбинация и второй гол.
В перерыве передохнули, сделали анализ, поняли, что у соперника теперь появятся зоны, и воспользовались этим. К сожалению, пропустили, соперник сыграл неплохо. Что ж, есть над чем работать. Хорошо, что сохранили хладнокровие и забили четвертый.
– Чего было больше в вашей победе, индивидуального или командного?
– Футбол не бокс, выиграла команда. Вы видели настрой «Локо» в начале игры? Мы этого опасались, но справились все вместе. Как и с домашним давлением.
– Чем нынешний состав ЦСКА отличается от прошлогоднего? И сохранится ли стиль?
– Конечно сохранится. Мы не планировали агрессию соперника, но «Локомотив» нас опережал поначалу. Благодаря хладнокровию справились и выиграли.
– С чем связываете не самое сильное начало в исполнении ЦСКА?
– Не припомню, чтобы на своем поле кто‑то мешал нам доминировать. Но «Локомотиву» это удалось. У них есть Дзюба, под которым они собирают урожай.
– Что с травмой Зайнутдинова?
– Сделали обследование, мышцы чистые. Возможно, был удар, но в период активности мышца заболела. Сейчас нужно обследование, чтобы понять.
Специально держали замену для Бахтиера, понимая, что может пригодиться, – сказал главный тренер ЦСКА.
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Разобрали Локо на мелкие кусочки перед матчем и воспользовались этим сегодня )
Хотя подождите.
Да и про Медину бред, он у него играл всю весну в основе и был вторым по результативности. А то, что раздолбай Карраскаль везде хорошо играет по полсезона точно не вина Федотова.
А если серьезно, то понятно, что надолго сил не хватит вот так играть и держаться в первой половине таблицы. Молодежь талантливая, но долго на ней не вывезешь, да и Чалов с игры перестал забивать без сильных игроков полузащиты.
Вроде всеми уважаемый мужик. Ну, кроме Уткина