Фанаты «Барсы» оскорбляли Дембеле перед тренировкой. Вингер близок к уходу в «ПСЖ»
Болельщики «Барселоны» оскорбляли Усмана Дембеле перед тренировкой накануне Кубка Гампера.
Напомним, Дембеле близок к уходу из «Барселоны» в «ПСЖ». Однако каталонцы задерживают трансфер, так как считают, что «ПСЖ» не выполнил условие по выплате половины отступных за француза – 25 миллионов евро. Дембеле был вызван на тренировку перед матчем за Кубок Гампера против «Тоттенхэма».
Как сообщает Diario Sport, в момент прибытия клубного автобуса «Барселоны» на Олимпийский стадион на горе Монтжуик, где прошла финальная тренировка перед матчем, болельщики каталонского клуба выкрикивали в адрес Дембеле оскорбления.
Матч за Кубок Гампера между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» пройдет на «Монтжуике» во вторник, 8 августа.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
а болелы имеют право на эмоции, все же каждый цент заработанный Дембеле это следствие его публичности, так будь готов что публика будет тебя судить.