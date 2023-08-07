Фанаты «Барсы» оскорбляли Дембеле перед тренировкой. Вингер близок к уходу в «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы болельщики Усман Дембеле Футбол

Болельщики «Барселоны» оскорбляли Усмана Дембеле перед тренировкой накануне Кубка Гампера.

Напомним, Дембеле близок к уходу из «Барселоны» в «ПСЖ». Однако каталонцы задерживают трансфер, так как считают, что «ПСЖ» не выполнил условие по выплате половины отступных за француза – 25 миллионов евро. Дембеле был вызван на тренировку перед матчем за Кубок Гампера против «Тоттенхэма».

Как сообщает Diario Sport, в момент прибытия клубного автобуса «Барселоны» на Олимпийский стадион на горе Монтжуик, где прошла финальная тренировка перед матчем, болельщики каталонского клуба выкрикивали в адрес Дембеле оскорбления.

Матч за Кубок Гампера между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» пройдет на «Монтжуике» во вторник, 8 августа.

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68 комментариев

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Ответ JENNINGS
Фанатам «Барселоны» стоит напомнить, как Усман уходил из «Боруссии» )))
Фанатам Боруссии ( и заодно Реала) напомнить, как Усман переходил из Ренна в Дортмунд?
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Зачем же оскорблять? Радоваться надо. Зп освобождается, 25 млн идут на счёт.
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Ответ Kipriot
Вот про это он и говорил, лишнее подтверждение его слов.
А что он хотел то два года валялся в лазерете, играл в плойку и жуя гамбургеры, при том получая огромные деньги, потом накидал на вентилятор, его что по голове погладить, я буду только рад если он побыстрее уйдёт
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Вот про это он и говорил, лишнее подтверждение его слов.
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Фанатам «Барселоны» стоит напомнить, как Усман уходил из «Боруссии» )))
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Как бы травму не получил от этих выкриков
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Ответ Teama Vankovich
Зачем же оскорблять? Радоваться надо. Зп освобождается, 25 млн идут на счёт.
За то что ввел в заблуждение, особенно Хави
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Ответ Kipriot
Вот про это он и говорил, лишнее подтверждение его слов.
когда он не стал продлевать контракт, то руководство Барсы(по слухам) требовало посадить его на лавку, Хави настоял что бы он играл. вот отношение. это после огромных сумм и зп за него выплаченных, что бы он лечился в мед центре Барсы 5 лет.
а болелы имеют право на эмоции, все же каждый цент заработанный Дембеле это следствие его публичности, так будь готов что публика будет тебя судить.
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пусть уже быстрее валит пучеглазый
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Ответ raiska123
Сначала они тебя чморят, потом называют лучшим, а потом когда ты хочешь уйти снова чморят (С) кулес &&&
лучшим его считали только сивоглазые эльфы, например, для меня он всегда был нестабильным. Одну игру блеснёт, три следующих провалит, а дальше в лазарет месяца на два.
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Чел кинул два предыдущих клуба, чего они ждали?
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Как он с клубом поступил, так ему и откликнулось. А что кто-то думал обойдется без этого?
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Толи дело барса красиво рассталась с Суаресом ,Делаем,Коутинью,
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Ответ Cearvm
И как же он поступил? Сократил контракт, чтобы клуб вписался в ФФП?)) Понятно, что сейчас он уходит некрасиво, Хави в него верил. Но Дембеле тоже делал уступки клубу.
Много лет занимался в клубе непонятно чем, когда дорос до того чтобы давать результат - отыграл аж полгода, получал полную зп ещё и контракт нашантражировал, с условиями считай как у свободного агента на новом месте да ещё и перед самым стартом сезона. Вот уж действительно где тут поводы его не любить.
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Ответ Kipriot
Вот про это он и говорил, лишнее подтверждение его слов.
Серьезно? А чего он ожидал в таком случае?))
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Ответ JENNINGS
Фанатам «Барселоны» стоит напомнить, как Усман уходил из «Боруссии» )))
Так он из Ренна также уходил, зачем напоминать кому-то?
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Ответ зак
Риго, Гуру, Катерина, Барсик, Климов, все никак не успокоиться..
барса мания ещё, и так пару ноунеймов)
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Ответ JENNINGS
Этот тип, к счастью, забанен :) После чего он создал второй профиль, но и его сразу заблокировали )) Походу больше мы не увидим его)
жаль добряка
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Неумные болелы, радуйтесь ! В лазарете место освободиться
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Как всегда ФК МБР(МЕМ-БАНКРоТ-РЫЧАГ) во всей красе!Игрок мог спокойно уйти свободным агентом в прошлом сезоне,но нет Рычаг попросил игрока перезаключить контракт,клуб сам предложил условия,а теперь еще делают игрока «крайним»!Воистину ФК МЕМ - приходите играть в наш клуб,мы заключим с вами контракт,а потом будем просить вас отказаться от части зарплаты,мы скажем что через год продадим вас за 50 млн. если будут покупатели,а вы захотите уйти,вы получите 25 млн и мы получим 25 млн,а когда это случится мы будем считать что вы должны нам еще деньги со своей половины!У нас будет куча долгов,в том числе перед игроками ,которые уже покинули клуб,мы будем просить вас отказаться от этих денег из-за того,что у нас плохое финансовое положение,но каждое трансферное окно мы будем где-то находить деньги и покупать новых игроков!А любого игрока,которому это не нравится мы будем обвинять во все смертных делах и делать крайним!И при всем при этом мы будем везде трубить о своем каком-то нелепом «величие»!Воистину самый позорный клуб в мировом футболе с «комплексом неполноценности»,у которого всегда все виноваты,кроме него самого!
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Ответ Спартакус Москвакус
пока тут гуру и ему подобные ветка будет фекалиями отдавать
Надеюсь, он будет следующим)
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Ответ raiska123
Хочу узнать будет ли хотя бы один адекват который скинет свой профиль , всего-то Писать вам не собиралась я
А если нету инстаграмма?
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при всей бесячности к Дембеле, но фанаты клоунами делают. игрок начал играть, решил поменять клуб. или ему до смерти выступать пока барса не перемолоть его как овоща через лет 5? его квартиру неоднократно грабили при чем клуб охрану менял каждый раз его и ставил. его семье угрожали когда у пацана не шла игра ( да из за него самого но все же). инаконец за него барса получитадекватеые деньги компенсации которые ей нужны( не надо слушать президента барсы о норм прибыли и рычагах, если изучит дела в доступности клуба то нынешний далеко не лучше прошлого президента) вместо того чтобы сделать сезон-два средним и закрыть 80% долгов нынешний президент ( и это только его начальная инициатива) распродал 40 процентов клуба и ещё 40 заложил в банки. барса на 80-90 процентов банкрот. изучите вопрос серьёзней чем минусить. и дембеле не виноват в том что он как и сотни тысяч на кого упали деньги закончил играть рано а когда реанимировал карьеру захотел под большую компенсацию от псж лично барсе уйти.
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Ответ raiska123
у тебя ?
Иди на вахту и завязывай
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