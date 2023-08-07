Фанаты «Барсы» оскорбляли Дембеле перед тренировкой. Вингер близок к уходу в «ПСЖ»

Болельщики «Барселоны» оскорбляли Усмана Дембеле перед тренировкой накануне Кубка Гампера.

Напомним, Дембеле близок к уходу из «Барселоны» в «ПСЖ». Однако каталонцы задерживают трансфер, так как считают , что « » не выполнил условие по выплате половины отступных за француза – 25 миллионов евро. Дембеле был вызван на тренировку перед матчем за Кубок Гампера против «Тоттенхэма».

Как сообщает Diario Sport, в момент прибытия клубного автобуса «Барселоны» на Олимпийский стадион на горе Монтжуик, где прошла финальная тренировка перед матчем, болельщики каталонского клуба выкрикивали в адрес оскорбления.

Матч за Кубок Гампера между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» пройдет на «Монтжуике» во вторник, 8 августа.

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