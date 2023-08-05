«ПСЖ» хочет подписать Дембеле в понедельник. С «Барсой» согласовывают последние детали сделки

Усман Дембеле может перейти в «ПСЖ» в начале следующей недели.

Напомним, « » близок к приобретению вингера «Барселоны» за 50 миллионов евро. Каталонский клуб отдаст половину этой суммы футболисту и его агенту.

В данный момент клубы согласовывают последние детали сделки. План «ПСЖ» заключается в том, чтобы в понедельник прошел медосмотр и подписал контракт. Если это произойдет, то в тот же день игрок сможет принять участие в тренировке парижской команды.

Усман выступает за «Барселону» с 2017 года. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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