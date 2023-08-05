«ПСЖ» хочет подписать Дембеле в понедельник. С «Барсой» согласовывают последние детали сделки

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле может перейти в «ПСЖ» в начале следующей недели.

Напомним, «ПСЖ» близок к приобретению вингера «Барселоны» за 50 миллионов евро. Каталонский клуб отдаст половину этой суммы футболисту и его агенту.

В данный момент клубы согласовывают последние детали сделки. План «ПСЖ» заключается в том, чтобы в понедельник Дембеле прошел медосмотр и подписал контракт. Если это произойдет, то в тот же день игрок сможет принять участие в тренировке парижской команды. 

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3 комментария

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Ответ Вячеслав Новиков
Для Дембеле медосмотр может стать испытанием
При подписании контрактов у него никогда проблем не возникает. Это уже потом, по ходу сезона 😅
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Для Дембеле медосмотр может стать испытанием
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Бюджетная сага Мбаппе на минималках
0
0
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