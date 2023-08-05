«Барса» считает несправедливой передачу Дембеле 25 из 50 млн от «ПСЖ». Вингер был готов снизить свою долю, но передумал

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

«Барселона» давала Усману Дембеле пять дней на переход в «ПСЖ», но срок уже вышел.

Как сообщает As, вингер уже обо всем договорился с чемпионами Франции и дал согласие на заключение контракта с зарплатой, в три раза превышающей ту, что ему платит «блауграна». За пять сезонов футболист получит почти 100 млн евро.

Проблема с переходом заключается в том, каким образом будут распределены 50 млн евро, которые «ПСЖ» выплатит «Барселоне».

Во-первых, от того, будет ли платеж оформлен как выплата отступных или как обычная трансферная компенсация, зависит налогообложение суммы и ее учет в контексте финансового фэйр-плей.

Во-вторых, победители Ла Лиги должны половину суммы отдать Дембеле и его агенту, и это им кажется несправедливым. Поначалу вингер был согласен на уменьшение своей доли, чтобы расстаться с клубом в хороших отношениях, но ситуация изменилась.

В-третьих, остаются вопросы по форме расчетов и бонусам.

Сообщалось, что Дембеле прибыл в Париж 3 августа. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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52 комментария

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сами прописали и сами теперь против. Тут к несчастью фанатов Лапорты даже не спихнешь вину на Бартомеу
+87
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+80
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Ответ <~Inter~>
сами прописали и сами теперь против. Тут к несчастью фанатов Лапорты даже не спихнешь вину на Бартомеу
А еще наш великий Лапорта вернул Месси, как и обещал, чтобы Лео красиво завершил карьеру на спотифай-арене)
+68
-12
+56
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Ответ David Aprasidze
Да уж, на что ушла выручка от Неймара
На великий дубль Коутиньо :)
8 мячей в плей-офф еще никто не получал
+29
-7
+22
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А готов снизить сумму выплат!
Лапорта : Ура 👌👍
Дембеле : Я пошутил 😁
+20
-5
+15
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Дембеле мог бесплатно уйти,но дарит 25 млн. Лапорте, чтобы эти 25 млн привлечь нужно было пол Барсы продать
+20
-6
+14
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ПСД удержал тем договором Мбаппе - через год шейхи бомбят, что Киллиан ему следует
Барса подписала сама с Дембеле этот контракт - и теперь считает несправедливым

Онм на что рассчитывали, думали решить на время, а затем торговаться?)
+15
-2
+13
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Да уж, на что ушла выручка от Неймара
+14
-2
+12
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Дембеле показал им свой рычаг 🤣 А то привыкли сами игроков кидать, а тут ответочка))
+16
-5
+11
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Ответ ten Hag
На великий дубль Коутиньо :) 8 мячей в плей-офф еще никто не получал
+ ассист )
+12
-1
+11
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
так ведь вдобавок ко всему тот же Коут был один из тех, кто насиловал Барсу при 8-2)
+5
-1
+4
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Был куплен за огромные 140 млн со всеми бонусами,и уходит за 25 проведя половину времени в барселонском лазарете))))
+5
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Да, 25 млн несправедливо, Дембеле должен получить всю сумму
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Они заключили с ним контракт, где указано такое распределение? Что несправедливого?
+6
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ахахахах, это прекрасно
больше чем клубец как никак
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Ответ ten Hag
Комментарий удален модератором
вроде он из Ренна также уходил.
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Больше, чем клуб©
Вроде бы всё по договору, но как же жаль 25 млн…
Клоуны.
+4
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Месси знает что-то в Барселоне и из-за этого не остался и не вернулся, думаю ситуация вокруг судии и финансов правда и всю эту чушь вес мир узнает когда Месси закончить карьеру, судья по финансовым чёткости Бартомеу лучше чем Лапорта, Бартомеу нашёл бы способ оставить Месси,
+3
-1
+2
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Он переходит или нет?
он остаётся 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+2
0
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Здорово он выдоил бчкшников☻👍
+7
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Демис Карибидис: "Несправедливо вообще..." )))))))))))
+2
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Ответ Любезный Коссутий
Барса все больше и больше приобретает репутацию скандального клуба.
Приобретает?
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Из третьего клуба подряд не по-пацански уходит. Нехороший человек Усман
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Разве за 40-50?
Коутиньо продали за 20. За Дембеле получат 25.
Гризманна тоже отдали за 20.
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Понятно почему в Барселоне любят про семью задвигать. Это чтобы не исполнять контрактные обязательства.
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Барселона прекрасна, угрожать сгноить игрока на лавке, а потом просить добровольно 25 лямов отдать
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