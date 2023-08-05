«Барса» считает несправедливой передачу Дембеле 25 из 50 млн от «ПСЖ». Вингер был готов снизить свою долю, но передумал
«Барселона» давала Усману Дембеле пять дней на переход в «ПСЖ», но срок уже вышел.
Как сообщает As, вингер уже обо всем договорился с чемпионами Франции и дал согласие на заключение контракта с зарплатой, в три раза превышающей ту, что ему платит «блауграна». За пять сезонов футболист получит почти 100 млн евро.
Проблема с переходом заключается в том, каким образом будут распределены 50 млн евро, которые «ПСЖ» выплатит «Барселоне».
Во-первых, от того, будет ли платеж оформлен как выплата отступных или как обычная трансферная компенсация, зависит налогообложение суммы и ее учет в контексте финансового фэйр-плей.
Во-вторых, победители Ла Лиги должны половину суммы отдать Дембеле и его агенту, и это им кажется несправедливым. Поначалу вингер был согласен на уменьшение своей доли, чтобы расстаться с клубом в хороших отношениях, но ситуация изменилась.
В-третьих, остаются вопросы по форме расчетов и бонусам.
Сообщалось, что Дембеле прибыл в Париж 3 августа. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Лапорта : Ура 👌👍
Дембеле : Я пошутил 😁
Барса подписала сама с Дембеле этот контракт - и теперь считает несправедливым
Онм на что рассчитывали, думали решить на время, а затем торговаться?)
больше чем клубец как никак
Вроде бы всё по договору, но как же жаль 25 млн…
Клоуны.
Коутиньо продали за 20. За Дембеле получат 25.
Гризманна тоже отдали за 20.