«Барса» считает несправедливой передачу Дембеле 25 из 50 млн от «ПСЖ». Вингер был готов снизить свою долю, но передумал

«Барселона» давала Усману Дембеле пять дней на переход в «ПСЖ», но срок уже вышел.

Как сообщает As, вингер уже обо всем договорился с чемпионами Франции и дал согласие на заключение контракта с зарплатой, в три раза превышающей ту, что ему платит «блауграна». За пять сезонов футболист получит почти 100 млн евро.

Проблема с переходом заключается в том, каким образом будут распределены 50 млн евро, которые « » выплатит «Барселоне».

Во-первых, от того, будет ли платеж оформлен как выплата отступных или как обычная трансферная компенсация, зависит налогообложение суммы и ее учет в контексте финансового фэйр-плей.

Во-вторых, победители должны половину суммы отдать и его агенту, и это им кажется несправедливым. Поначалу вингер был согласен на уменьшение своей доли, чтобы расстаться с клубом в хороших отношениях, но ситуация изменилась.

В-третьих, остаются вопросы по форме расчетов и бонусам.

Сообщалось, что Дембеле прибыл в Париж 3 августа. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER