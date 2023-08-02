Хави о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Я немного разочарован. Усман не смог назвать настоящую причину ухода, но я желаю ему удачи»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Хави прокомментировал ситуацию с Усманом Дембеле.

Вингер «Барселоны» близок к переходу в «ПСЖ». Он уже согласовал контракт на 5 лет с парижским клубом. 

«Да, я немного разочарован в нем. Дембеле сказал нам, что хочет уйти, у него есть предложение от «ПСЖ», и мы ничего не можем сделать. Мы не можем конкурировать с предложением из Франции.

Это его решение. Мне оно кажется некрасивым, потому что я думаю, что мы очень заботились о нем, чтобы он был счастлив. Но он решил уйти. Это закон рынка. Я желаю ему удачи, но я немного разочарован.

Он сказал мне, что поговорил с Луисом Энрике и с Аль-Хелайфи, и тут ничего не поделаешь. Он не смог назвать мне настоящую причину, по которой он уходит. Но я думаю, это личное дело каждого. То, что я чувствую, не важно. Я желаю ему удачи», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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Хави разочарован решением Дембеле покинуть «Барсу». Он пытался убедить вингера остаться и напоминал о Неймаре, желавшем вернуться из «ПСЖ»

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51 комментарий

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Василий Леонов
Наконец перестанет строить команду вокруг капризного хрусталя
+35
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ljolik888
Пошёл он к черту - вот что надо было сказать.
+27
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Мурад Сабиев
Ответ ljolik888
Пошёл он к черту - вот что надо было сказать.
Он это и сделал, просто воспитанными словами
+13
-3
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ЧИКО
Люди добрые! что мы устроили горевавние, будто потеряли нечто очень важное? Ничего мы не теряем. Это Чави почему-то возвышает его до небес, на самом деле единственное что Дембеле сделал для клуба, утащил огромную сумму денег. Больше он ничего не давал команде. Взгляните на статистику. По пол года его просто нет, болеет, забивает в квартал раз, пас отдаёт ещё реже…. да, техничен и бистр, но тольку от этого очень мало. Обводит и бежит, но сам не знает куда, путается в своих действиях… и ПСЖ он ничего не прибавит…. и человек он погнанный, так что пусть идёт по дальше, ничего из него никогда не будет…
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Однажды в Космосе
Ответ DolJun
усман просто не стал разбивать сердце автобуснику и говорить что настоящая причина его ухода из барсы это потому что он устал играть за фк мем)
опять трясёт?
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Tornado S
подлецов не ждёт хорошее будущее, -неймар
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Роман
Желаю удачи, но не от всего сердца
+7
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Однажды в Космосе
Ответ DolJun
не знаю. или ты про космос?)
значит трясёт
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a.sh.s.
Ответ Мельников Михаил
За два года Барса "прокачала" через свои контракты игроков едва ли не больше Боули. Чехарда постоянная. Гарантии, что у него будет место в старте нет. В ПСЖ же он получил и эту гарантию, и более высокий контракт. Почему же он уходит? Непонятно. Мне другое непонятно. Начерта Гюндоган из Сити в Барсу перешел. Для чего из Баварии в Барсу ушел Лёва.
какая ещё гарантия ему нужна? Хави вокруг него хотел строить команду, но он почти всегда в больничке, Илкай выиграл все как и Лёва, многим другим болелам не нравится сейчас то что я скажу но Барса и Реал это та самая вершина у футболистов, многие там хотят играть с детства.
+5
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King_X
Ответ ЧИКО
Люди добрые! что мы устроили горевавние, будто потеряли нечто очень важное? Ничего мы не теряем. Это Чави почему-то возвышает его до небес, на самом деле единственное что Дембеле сделал для клуба, утащил огромную сумму денег. Больше он ничего не давал команде. Взгляните на статистику. По пол года его просто нет, болеет, забивает в квартал раз, пас отдаёт ещё реже…. да, техничен и бистр, но тольку от этого очень мало. Обводит и бежит, но сам не знает куда, путается в своих действиях… и ПСЖ он ничего не прибавит…. и человек он погнанный, так что пусть идёт по дальше, ничего из него никогда не будет…
В принципе, типичное отношение фанатов Барсы

Если б Гави/Педри вдруг перешли бы куда, уверен, тож в один миг стали бы дровосеками, бегунками, пасующими только назад
Хотя мегаталант и любовь местных Фати таким стал просто после травмы/нежелания уходить))а возвышает его не только Хави, тот же Тухель называл самым талантливым игроком их тех, кого видел
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a.sh.s.
значит все таки Псж успел активировать отпускные Дембеле, так получается, значит его продали за 50млн?
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Serhat Guner
Ответ ljolik888
Пошёл он к черту - вот что надо было сказать.
Да точно
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Никита Смолов
Ответ ЧИКО
Люди добрые! что мы устроили горевавние, будто потеряли нечто очень важное? Ничего мы не теряем. Это Чави почему-то возвышает его до небес, на самом деле единственное что Дембеле сделал для клуба, утащил огромную сумму денег. Больше он ничего не давал команде. Взгляните на статистику. По пол года его просто нет, болеет, забивает в квартал раз, пас отдаёт ещё реже…. да, техничен и бистр, но тольку от этого очень мало. Обводит и бежит, но сам не знает куда, путается в своих действиях… и ПСЖ он ничего не прибавит…. и человек он погнанный, так что пусть идёт по дальше, ничего из него никогда не будет…
Ты найди хоть одного адекватного болелу который «горюет» об его уходе. Всем понятно что этот уход камень с плечь.
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Eleman SPb
причина - жирный контракт
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dr. cage
Похоже, что Хави профнепригодный физрук.. Уже все самые влиятельные кулес (Ригоберсонк, Кенгуруфутбола, Базилик, Барса мания и др.) высказались, что от потери Дембеле за смешные деньги Барса только выиграла.. А катарец все ноет по Усману..

Невелика потеря.. Сейчас Бернарду Силву подпишут и Барса вообще с колен поднимется..
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Леван Сиукаев
да оставте уже Дембеле в покое,не того уровня он играк, чтобы уже почти 2 недели,главной новостью футболного мира,было его переход. да,бывали у него удачные матчи,но в основном больно было на его игру смотреть(форму набирал),а когда набирал ету самую форму,видавал несколько хорошых матча иии... опять в лазарет.и так по кругу уже шесть лет
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Marcus-light
Ответ ЧИКО
Люди добрые! что мы устроили горевавние, будто потеряли нечто очень важное? Ничего мы не теряем. Это Чави почему-то возвышает его до небес, на самом деле единственное что Дембеле сделал для клуба, утащил огромную сумму денег. Больше он ничего не давал команде. Взгляните на статистику. По пол года его просто нет, болеет, забивает в квартал раз, пас отдаёт ещё реже…. да, техничен и бистр, но тольку от этого очень мало. Обводит и бежит, но сам не знает куда, путается в своих действиях… и ПСЖ он ничего не прибавит…. и человек он погнанный, так что пусть идёт по дальше, ничего из него никогда не будет…
Чувствуется огромная обида в вас. Никогда не думали, что Барселона и Испания просто не для Дембеле?
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Andrey Ashhabadskiy
если серьёзно, игрок одного сезона. в псж будем видеть его на трибунах
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Геннадий Тимченко
Ответ Мельников Михаил
За два года Барса "прокачала" через свои контракты игроков едва ли не больше Боули. Чехарда постоянная. Гарантии, что у него будет место в старте нет. В ПСЖ же он получил и эту гарантию, и более высокий контракт. Почему же он уходит? Непонятно. Мне другое непонятно. Начерта Гюндоган из Сити в Барсу перешел. Для чего из Баварии в Барсу ушел Лёва.
Лева не захотел быть "игроком одного, пусть и хорошего, клуба" - то же сейчас пытается сделать Кейн ~ обоим удачи, молодцы👏
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Мурад Сабиев
Учитывая, как относились к нему в Барсе, несмотря на его отношению к футболу, я думаю его поступок показывает его гниль. Но это бизнес, это норма.
Надеюсь в ПСЖ у него ничего не получится.
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a.sh.s.
псж прям ждёт что-ли чтобы Реал-Барса сыграет товарищеский матч в США потом бах Неймар теперь Дембеле, кто-то в ярости из-за перехода Дембеле в Псж? тогда вспомните как этот mudak из Рена в Боруссию перешёл потом такую фигню сделал и с Боруссию поэтому ничего не удивительного.
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Ann Tretiakova
Ответ Слончик
Дембеле сделал там несколько ассистов и забил пару голов, но еще больше он нанес ущерба клубу. И даже не в деньгах дело. Просто так к Барселоне еще никто не относился - как к дойной корове. Бывало, что трансферы проваливались, не подходили. Дембеле просто делал ровно так, как ему нужно. Синие там, гранатовые, ему было по барабану. Такой же товарищ был в Реале - Азар. Иные игроки мечтают об этих майках, здесь вопрос только в цене.
конечно)) игрок должен заботится о благополучии клуба ,а не о своем собственном )! Ты же на работе тоже готов умереть на рабочем месте ,лишь бы порадовать босса, да?
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ЧИКО
Ответ King_X
В принципе, типичное отношение фанатов Барсы Если б Гави/Педри вдруг перешли бы куда, уверен, тож в один миг стали бы дровосеками, бегунками, пасующими только назад Хотя мегаталант и любовь местных Фати таким стал просто после травмы/нежелания уходить))а возвышает его не только Хави, тот же Тухель называл самым талантливым игроком их тех, кого видел
Не тебе судить о фанатах Барсы и не твое дело, что мы говорим. Эта обуза лежала на наших плечах, а не на ваших, и стоили нам очень дорогого. Никто не отрицает, что техничный и талантливый, но он пользу не приносит команде… ты это понимаешь? Гави и Педри нельзя с ним сравнить, они огромную пользу приносят а это блуждающий технарь нет. Выстрелит по праздникам и всё, а постчитай сколько денег он стоил команде? очень много, он не стоит таких денег. Присмотри за ним в ПСЖ и посмотришь, даже в Серии А, не будет блестать, если вообще будет на поле….
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MESSIya
Причина понятна. Здесь 11-12 зарплата, там 20+бонусы
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Владимир Самсонов
Ответ Eleman SPb
причина - жирный контракт
Согласен. Думаю, что он просто устал ждать жирного контракта от Барсы
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