Хави о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Я немного разочарован. Усман не смог назвать настоящую причину ухода, но я желаю ему удачи»

Хави прокомментировал ситуацию с Усманом Дембеле.

Вингер «Барселоны» близок к переходу в « ». Он уже согласовал контракт на 5 лет с парижским клубом.

«Да, я немного разочарован в нем. Дембеле сказал нам, что хочет уйти, у него есть предложение от «ПСЖ», и мы ничего не можем сделать. Мы не можем конкурировать с предложением из Франции.

Это его решение. Мне оно кажется некрасивым, потому что я думаю, что мы очень заботились о нем, чтобы он был счастлив. Но он решил уйти. Это закон рынка. Я желаю ему удачи, но я немного разочарован.

Он сказал мне, что поговорил с Луисом Энрике и с Аль-Хелайфи, и тут ничего не поделаешь. Он не смог назвать мне настоящую причину, по которой он уходит. Но я думаю, это личное дело каждого. То, что я чувствую, не важно. Я желаю ему удачи», – сказал главный тренер «Барселоны».

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