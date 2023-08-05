Неймар перейдет в «Барселону» после трансфера Дембеле в «ПСЖ» (Мабхут Аль-Марри)

Неймар, вероятно, вернется в «Барселону», когда Усман Дембеле уйдет в «ПСЖ».

Об этом пишут Mundo Deportivo и Diario Sport, ссылаясь на «хорошо информированный источник» – Мабхута Аль-Марри.

Утверждается, что данный журналист и инфлюэнсер обладает связями в «ПСЖ» и был первым, кто сообщил о трансфере Лионеля Месси в «Интер Майами».

хочет перейти в «Барселону», и парижане не будут его удерживать. Все будет зависеть от его готовности пойти на снижение зарплаты и веры главного тренера «блауграны» Хави в бразильца.

Также Mundo Deportivo сообщает, что форвард сегодня убрал из описания профиля в инстаграме упоминание « ».

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