Неймар перейдет в «Барселону» после трансфера Дембеле в «ПСЖ» (Мабхут Аль-Марри)
Неймар, вероятно, вернется в «Барселону», когда Усман Дембеле уйдет в «ПСЖ».
Об этом пишут Mundo Deportivo и Diario Sport, ссылаясь на «хорошо информированный источник» – Мабхута Аль-Марри.
Утверждается, что данный журналист и инфлюэнсер обладает связями в «ПСЖ» и был первым, кто сообщил о трансфере Лионеля Месси в «Интер Майами».
Неймар хочет перейти в «Барселону», и парижане не будут его удерживать. Все будет зависеть от его готовности пойти на снижение зарплаты и веры главного тренера «блауграны» Хави в бразильца.
Также Mundo Deportivo сообщает, что форвард сегодня убрал из описания профиля в инстаграме упоминание «ПСЖ».
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Получается, медперсонал Барсы на долгие годы не останутся без работы...
Из основы Барсы за 30 только тер Стегену, Гюндо и Леве
Кунде 24, Кристенсену 27, Араухо 23, Бальде 19, де Йонгу 26, Педри 20, Гави 19 Рафинье 26, Фати 20
думаю, перед последним своим ЧМ он возьмётся за голову и будет идти к золотому величию
Если с Иниго еще можно хотя бы теоретически это предположить, то в случае с Алонсо -- это полный бред.
Маркос игрок подмены и ротации.
Да и сколько можно говорить про старичков в Барсе, когда по итогам прошлого сезона , что Барса заняла второе место среди всех команд топ-5 чемпионатов, по показателю минут проведенных на поле молодыми футболистами
Вот то-то и оно.