Неймар перейдет в «Барселону» после трансфера Дембеле в «ПСЖ» (Мабхут Аль-Марри)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Неймар, вероятно, вернется в «Барселону», когда Усман Дембеле уйдет в «ПСЖ».

Об этом пишут Mundo Deportivo и Diario Sport, ссылаясь на «хорошо информированный источник» – Мабхута Аль-Марри.

Утверждается, что данный журналист и инфлюэнсер обладает связями в «ПСЖ» и был первым, кто сообщил о трансфере Лионеля Месси в «Интер Майами».

Неймар хочет перейти в «Барселону», и парижане не будут его удерживать. Все будет зависеть от его готовности пойти на снижение зарплаты и веры главного тренера «блауграны» Хави в бразильца.

Также Mundo Deportivo сообщает, что форвард сегодня убрал из описания профиля в инстаграме упоминание «ПСЖ».

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111 комментариев

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А вот это уже интересно
+111
-9
+102
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Ответ Никита Самарин
А сегодняшней Барсе разве нужен нынешний Неймар?🤔
Неймар любой команде не помешает, тем более Барсе нужен хороший вингер
+61
-5
+56
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Новый пациент для медцентра Барсы?:)

Получается, медперсонал Барсы на долгие годы не останутся без работы...
+70
-16
+54
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Что за новый персонаж? Нобель Аль-Рустамян?
+60
-8
+52
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Ответ Максим Семин
В очередной раз напишу, что в Барсе слишком много игроков за 30, и меня опять заминусят и приведут пример Бальде и Араухо. Так что не буду.
И правильно сделают.
Из основы Барсы за 30 только тер Стегену, Гюндо и Леве
Кунде 24, Кристенсену 27, Араухо 23, Бальде 19, де Йонгу 26, Педри 20, Гави 19 Рафинье 26, Фати 20
+36
-2
+34
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Ответ fcb812
А вот это уже интересно
А сегодняшней Барсе разве нужен нынешний Неймар?🤔
+39
-8
+31
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Ответ Максим Семин
В очередной раз напишу, что в Барсе слишком много игроков за 30, и меня опять заминусят и приведут пример Бальде и Араухо. Так что не буду.
Но все равно напишу
+22
-2
+20
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Не постите желтуху, пожалуйста.
+14
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+12
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Ответ alexmixer9
Сити, Бавария, Реал и тд прям в очередь выстроились за хрусталем с бешеной личкой у которого лучшие годы уже позади)
не выстроились, но Неймар лучше 90% вингеров в этих командах
+16
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Ответ Человек1991
Атакующее трио Барселоны в новом сезоне Нэймар Рафинья Левандовски, зимой ещё возможно Месси приедет на концовку сезона, благо у него в контракте прописан этот пункт о бесплатном переходе или аренде зимой, и можно будет на классе выигрывать Ла Лигу и Лигу Чемпионов. )) Полузащита топовая Ромэо, Гави, Дэ Йонг, Педри ) защита тоже на высоком уровне Араухо , Кюндэ , Кристэнсен, Бальдэ , да и вратарь Топ 5 мира - Тэр Штэген. )
Месси уже не приедет
+12
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+11
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Луис Энрике: «И вот один, уже друзья далёко, и трижды проклята моя дорога».
+9
0
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Ответ Человек1991
Атакующее трио Барселоны в новом сезоне Нэймар Рафинья Левандовски, зимой ещё возможно Месси приедет на концовку сезона, благо у него в контракте прописан этот пункт о бесплатном переходе или аренде зимой, и можно будет на классе выигрывать Ла Лигу и Лигу Чемпионов. )) Полузащита топовая Ромэо, Гави, Дэ Йонг, Педри ) защита тоже на высоком уровне Араухо , Кюндэ , Кристэнсен, Бальдэ , да и вратарь Топ 5 мира - Тэр Штэген. )
Им бы Лигу Европы взять, а потом про ЛЧ думать
+9
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+7
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Буду рад, если это правда. Ней может вести за собой команду, и в способностях превосходит француза. В нынешней "Барсе" у него будут идеальные условия, где он будет первой скрипкой и сможет проявить свои лучшие качества. Этот трансфер повышает шансы клуба на удачное выступление в ЛЧ, а для Нея, возможно, лучший шанс все же зацепить ЗМ. А времени для этого осталось не так много. Ну и плюс Ней последний на данный момент представитель Жого Бонито, и за игрой такого футболиста всегда приятно наблюдать в любимой команде, тем более если он способен быть не только эффектным, но и эффективным.
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Барселона и так с регистрацией проблемы имеет, а тут ещё один с личкой в 30 млн прибудет
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Ответ Отец Абду
Новый пациент для медцентра Барсы?:) Получается, медперсонал Барсы на долгие годы не останутся без работы...
Как всегда
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Неймар - топ-игрок для ЛЮБОГО клуба в мире! любого!

думаю, перед последним своим ЧМ он возьмётся за голову и будет идти к золотому величию
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Ответ Максим Семин
Ромеу будет в старте., Мартинес или Алонсо тоже. Или какая линия защиты будет из игроков до 30?
Какой Алонсо и Мартинес будут в старте, при живых Араухо , Кристинсене и Кунде?))
Если с Иниго еще можно хотя бы теоретически это предположить, то в случае с Алонсо -- это полный бред.
Маркос игрок подмены и ротации.
Да и сколько можно говорить про старичков в Барсе, когда по итогам прошлого сезона , что Барса заняла второе место среди всех команд топ-5 чемпионатов, по показателю минут проведенных на поле молодыми футболистами
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Сейчас бы публиковать такое и верить в это))
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Ответ Максим Семин
В очередной раз напишу, что в Барсе слишком много игроков за 30, и меня опять заминусят и приведут пример Бальде и Араухо. Так что не буду.
Перечисли пожалуйста игроков за 30 в Барсе🤣
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Ответ Человек1991
Атакующее трио Барселоны в новом сезоне Нэймар Рафинья Левандовски, зимой ещё возможно Месси приедет на концовку сезона, благо у него в контракте прописан этот пункт о бесплатном переходе или аренде зимой, и можно будет на классе выигрывать Ла Лигу и Лигу Чемпионов. )) Полузащита топовая Ромэо, Гави, Дэ Йонг, Педри ) защита тоже на высоком уровне Араухо , Кюндэ , Кристэнсен, Бальдэ , да и вратарь Топ 5 мира - Тэр Штэген. )
этому больше не наливать детское шампанское)
+3
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Ответ Никита Самарин
А сегодняшней Барсе разве нужен нынешний Неймар?🤔
Если говорить исключительно об игровых качествах, то нужен. Но есть ещё и история травм, различные загулы и т.д.,которые однозначно переводят этот переход в разряд рискованных, а значит-сомнительных
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Ответ Данис Хамзин
Неймар любой команде не помешает, тем более Барсе нужен хороший вингер
МС нахер Неймар не нужен, Баварии Неймар тоже нахер не нужен, да и по остальным командам очень спорно что он прям всем нужен.
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Ответ Ярик01
Барселона и так с регистрацией проблемы имеет, а тут ещё один с личкой в 30 млн прибудет
У Барсы сейчас потолок 10 лям, который получает только Лева, больше (18) получает только Де Йонг, подписанный прошлым руководством, так что вряд ли Неймару предложат более 10 млн €
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Ответ Максим Семин
Вопрос в том, куда идёт движение. Взяли Ромеу, Мартинеса и Гюндогана. Ушел Дембеле. Хотят Бернарду. Тут еще инфа про Неймара. Хорошо, когда есть свои ветераны. А зачем набирать возвратных, не понятно. Это же перспектива на один сезон, максимум два.
Назовешь хоть один топ-клуб, в котором играет одна молодежь и он (клуб) борется за большие трофеи?
Вот то-то и оно.
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Лица радостных медиков Барсы представили?
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