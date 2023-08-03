Радимов об Азмуне: «Он мог бы усилить не только «Зенит». В Бундеслигу не приглашают за красивые глазки»

Теги Зенит Байер Владислав Радимов премьер-лига Россия бундеслига Германия Сердар Азмун Футбол

Владислав Радимов высказался о возможном возвращении Сердара Азмуна из «Байера» в «Зенит».

«Игрок сильный, в Германии получает игровую практику. Он мог бы усилить не только «Зенит».

В целом сейчас комментировать трансфер, пока он не состоялся, не вижу смысла. Кто-то знал, что Фернандес перейдет в «Зенит»? Никто также и не знал про Медину в «Спартаке». В случае с Малкомом можно было рассуждать: его агент сказал, что есть иные варианты продолжения карьеры.

Понятие «сильный игрок» — очень субъективное, но лично по мне, он [Азмун] состоявшийся футболист, мастеровитый. Провел достаточное количество матчей в Бундеслиге, выходя в старте, а туда не приглашают игроков за красивые глазки», — сказал экс-игрок «Зенита».

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4 комментария

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Че ты несëшь! Абсолютный ноль, что Азмун, что Лунев! РПЛ днище полное! И дело даже не в исключении из еврокубков. Вы просто зажрались жирные псы, такие, как Булановы, всякие Медведевы, совмещающие 7 постов. Молодёжь, кроме как в Краснодаре, не пробивается без бабла, заплаченого вам! Так что закрой свой рот и качай своë бабло комедия ходячая!
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Вот только в Бундеслиге у него не так уж и получается, так что его пребывание в Байере это не довод
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как минимум Лунёва исключительно за красивые глазки взяли)
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Ну глазки или нет , но за видео из чемпионской раздевалки могли , в Европе как раз такое любят
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