Радимов об Азмуне: «Он мог бы усилить не только «Зенит». В Бундеслигу не приглашают за красивые глазки»

Владислав Радимов высказался о возможном возвращении Сердара Азмуна из «Байера» в «Зенит».

«Игрок сильный, в Германии получает игровую практику. Он мог бы усилить не только «Зенит».

В целом сейчас комментировать трансфер, пока он не состоялся, не вижу смысла. Кто-то знал, что Фернандес перейдет в «Зенит»? Никто также и не знал про Медину в «Спартаке». В случае с Малкомом можно было рассуждать: его агент сказал, что есть иные варианты продолжения карьеры.

Понятие «сильный игрок» — очень субъективное, но лично по мне, он [ ] состоявшийся футболист, мастеровитый. Провел достаточное количество матчей в Бундеслиге, выходя в старте, а туда не приглашают игроков за красивые глазки», — сказал экс-игрок « ».