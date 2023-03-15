Соломатин о Донбассе: «С 2014-го людей убивают, обстреливают города. Многое переосознал, когда увидел, что там происходит»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Андрей Соломатин Политика контент Футбол

 Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о поездках на Донбасс.

Ранее стало известно, что экс-футболист посещал фанатский батальон «Эспаньола». 

– Для вас так важно было помогать Донбассу, потому что вы с ним как-то связаны?

– Нет, я коренной житель Москвы, меня с Донецком раньше особо ничего не связывало. Но когда в первый раз я туда поехал, многие моменты переосознал. Когда я увидел своими глазами, что происходит на этой земле... С 2014 года там людей убивают, обстреливают города.

За время поездок понял, что мне хочется возвращаться в Донбасс, потому что чувствуешь свою в этом необходимость. Да, мы не на передовой, но принимаем активное участие в помощи бойцам, приобщая к этому делу простых людей.

Моя философия такая: когда мы играли в футбол, ребята поддерживали нас. Теперь наша очередь болеть за фанатов на полях ДНР и ЛНР.

– Вы в одном из интервью даже говорили, что никогда не могли подумать, что в одном окопе могут быть болельщики «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

– Да, все фанаты бьются плечом к плечу. Когда погиб фанат ЦСКА Макс Шманин, так получилось, что его как раз должен был сменить болельщик «Спартака». Потом говорил мне: «Меня спасло то, что я зацепился пулеметом, когда вылезал из машины». А остальные ребята, бывшие рядом с ним, погибли. Его спасли доли секунды, – сказал Соломатин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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264 комментария

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Вадим Черентаев
Ответ KMR
Впервые спасителей на себе ощутил Грозный. В Мариуполе - можем повторить
жаль нет машины времени, чтоб тебя с твоей семьей поселить куда-нибудь под Грозный, до прихода "спасителей". вы бы жили в счастье и гармонии.
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saionera
Ответ Петроград
Кто они? К чему к "этому"?
к боевым действиям
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Marcus-light
Ответ Okaka
да ему просто заплатили за пиар, как Бузовой и другим )
К сожалению, уверен, что ему никто не платил. Иногда люди просто отказываются соединять в голове отрывки информации в логическую цепь, чтобы не подорвать свои ориентиры. У меня такая же ситуация в семье, но за год худо-бедно родители сами дошли хотя бы до того, что с 2014 года Донбасом и Луганском управляют бандиты.
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Виктор Литвинов
Ответ Youzhny23
Комментарий удален модератором
Если бы ты потерял родных, убийц одобрял бы?
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Volgogradets
пора бы Генпрокуратуре проверить этот сайт с доменом ru на предмет экстремизма и русофобии, сколько человек тут можно пересажать
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Монморенси
Ответ Good_Win
Комментарии - сущий ад! А потом русские удивляются: "Почему украинцы нас не любят? за чтооооо?"
чел, это реально кринж раз тебе не пох, что там думают украинцы.
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Петроград
Ответ Новый Орлеан
Это проблемы Руины, которая никак не захотела искать мирные решения.
Ты вообще читаешь, на что ответы пишешь? Или 7 человек, погибших в Донбассе в 21м году - это проблемы России, а 7 тысяч, погибших там же в 22м, - это проблемы Украины? Логика где?
Ну, и я, конечно, не знаю, из какой страны ты пишешь, но несколько десятков тысяч погибших моих сограждан - россиян - это явно проблема России, а не Украины.
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Ковид 07.10.52
Очень грустно, что довели народ до того, что считают, когда больше-меньше убили, а не думают о том, как остановить убийства....
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Штангель
Ответ belikovda.90
Одни иракцев, другие Сталина, Ленина и Гиркина. У каждого свои предрасудки
Ну и? Чем донбасовцы особенные? Вон: "Воинские соединения Донецкой республики при необходимости могут взять штурмом столицу Украины, заявил Захарченко."
украинцы просто защищались.
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Виктор Литвинов
Ответ ДМ-1чемпион
Эти скорее всего из палаты пишут!? А ХА ХА
А он прав. Реальное отношение людей к войне здесь. ВЦИОМ сплошное вранье
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Вадим Черентаев
Ответ Evil Man
там свергли шестерку кремля, которая слишком много воровала, понятно что россияне привыкли терпеть десятилетиями, но не все хотят также жить
сколько там на майдане было? тысяч 100? а почему они решили за всю страну? а если другие тысяч 100 были против? может они считали подругому? или твое мнение и есть единственно правильное, и других быть не может. ну, могут, но лучше пусть они сгорят.
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Maxim Vasnechov
Ответ belikovda.90
Великий захватчик Гикин! Поставил на колени 50 млн страну с отрядом в 40 человек. Марвел еще такое не придумали
Гиркин просто говорящая петрушка. Ему по званию не положено иметь возможность перебазировать сотни единиц техники в Ростовскую область, где она таинственным образом исчезла в 2014-2015 годах.
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Денис Феношин
Ответ ДудьСдулся
Повторю вопрос: "Вежливые человечки" со словами: "за поребрик не заходить!" они какой национальности были?
повторно отвечу, зеленые человечки - это следствие.
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ДМ-1чемпион
Ответ centavr1
сходите на биржу труда, может на какую-нибудь работу возьмут. например ватники шить.
Это тебе скоро предстоит в Магадане!
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Ivan Balashov
Ответ Новый Орлеан
Только условная Швеция равняется на США даже в ущерб себе. Как с этим быть? России не суждено быть тихой мирной. Мы в самом эпицентре Евразии. Тут проходят множество важных дорог. И никто нас в покое не оставит как бы мы этого не хотели.
Швеция даже в НАТО до начала войны в Украине вступать не собиралась.
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Павел Мельников
Ответ Штангель
В смысле? Ватники же постоянно бедных иракцев и прочих вспоминают? Или это другое?
Так давно не секрет, что в большинстве случаев там по барабану на жертвы. И на те, что были восемь лет, тоже - иначе говорили бы из каждого утюга все это время, в итоге только одну фразу заучили в прошлом году и все.
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ДудьСдулся
Ответ Денис Феношин
Не важно кто, важна реакция. Это поддержали и подхватили по всей стране. И никто против ничего не сказал. Повторюсь для "касочников", это следствие, а не причина.
Повторю вопрос: "Вежливые человечки" со словами: "за поребрик не заходить!" они какой национальности были?
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Zenith forever
Ответ terskiy
Комментарий удален пользователем
А ты думал, что чтобы прекратить обстрелы и убийства нужно поворачиваться и задницу подставлять?
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Новый Орлеан
Ответ Ivan Balashov
А можно равняться не на США, а на условную Швецию? Или Австрию? Ну и в целом на тихие-мирные европейские страны, каковой в будущем (теперь, увы, очень отдалённом) может стать Россия.
Только условная Швеция равняется на США даже в ущерб себе. Как с этим быть?
России не суждено быть тихой мирной. Мы в самом эпицентре Евразии. Тут проходят множество важных дорог. И никто нас в покое не оставит как бы мы этого не хотели.
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Денис Феношин
Ответ ДудьСдулся
Кто там и что поддержал? Во Львове в 2014 году там работало 5 русскоязычных школ. Сколько детей там убито? Сколько процентов на выборах наскрёб знаменитый (в России!) "Правый сектор"? Я в 2014 году несколько раз ездил на авто с российскими номерами в центр "бандеровщины", на Волынь. Однажды поздним вечером меня обогнала украинская машина и люди показали, что мне надо остановиться... Они предупредили меня, что у меня не горит один задний габарит и пожелали счастливого пути, и чтоб их гаишников не встретил на пути :) Но их полицейские меня ни разу не оштрафовали, и таможенники взяток не вымогали.
да ты че, а у меня дядька еще в 1986 году в кафехе чуть люлей не получил во Львове за то, что он русский и на русском разговаривал, так что то, что с тобой ничего там не случилось стечение обстоятельств и не более. Прям белые и пушистые, и стихи они про русских не сочиняли и во всех бедах не винили, глаза то немного открывай.
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Виктор Литвинов
Ответ СИ
С футболом надо кончать, огромные деньги которые идут на футбол направить на нужды СВО. Чиновников рфс и РПЛ футболистов направить добровольцами на передовую. Чем быстрее мы это сделаем тем быстрей появится на горизонте польская граница.
Забыл про депутатов
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belikovda.90
Ответ SoCool
Ещё один из секты "дамбили бамбас" и "восимь лет бамбас". Балбес у себя под носом ничего не видит, Гиркин сам в открытую признался, что без нас там всё было бы тихо и спокойно.
Великий захватчик Гикин! Поставил на колени 50 млн страну с отрядом в 40 человек.
Марвел еще такое не придумали
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Джиза
Спортс, ну зачем это здесь? Дайте хоть на спортивном сайте отвлечься от этой темы.
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hulk&boloto
Ответ Wiley Fox
Ну так страна такая И это политика власти с с 90-х. Все эти Бригады и прочие мерзкие сериалы, где герои бандиты, а полиция воры - это идеологическая диверсия. Неплохой актёр Лев Борисов всем известен по роли мразоты Антибиотика. Даже хорошо, что его замечательный брат до этого позора не дожил В СССР бы таких режиссеров в дурке лечили бы током. В России путина им бабла наваливают и они штампуют однотипные говносериалы
Совдепус, не перегибай) злодеев, бандитов и т.д. всегда играли и играют лучше во всём мире, особенно настоящие актёры...
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terskiy
«Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось», — заявил Стрелков.
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