Соломатин о помощи «Эспаньоле» на Донбассе: «Горжусь этим. Постоянно ищем спонсоров для наших парней, помогают фанаты «Зенита», всех российских клубов»

рассказал о помощи батальону «Эспаньола».

– Как получилось так, что вы работаете в одной связке с «Эспаньолой»?

– Закончив футбольную карьеру, я стал постоянно ходить на фанатскую трибуну ЦСКА. Гонял на выезды и постоянно общался с фанатским активом армейского клуба.

Командир «Эспаньолы» – Станислав Орлов. В фанатской среде его знают как участника старейшей группировки фанатов ЦСКА Red-Blue Warriors. В итоге в фанатском движении меня свели с главой попечительского совета «Эспаньолы», который раньше часто ходил на матчи армейского клуба. Через него я и попал в Донбасс.

Когда в первый раз ехал туда, вместе с депутатским активом района Черемушки загрузили целый микроавтобус медицинских товаров и других необходимых вещей. Я был горд, что сделал это: мысль, что я должен помогать соотечественникам, зрела во мне давно.

– Что возите бойцам? В чем у них есть нужда?

– Несмотря на то, что подразделение очень организованное, все на передовой превращается в расходный материал, поэтому мы постоянно ищем спонсоров и меценатов для наших парней, чтобы они ни в чем не нуждались.

Помощи поступает много. Передают ее фанаты всех российских футбольных клубов, много помогают болельщики « », например. Для одной из поездок я привлек спортивную команду, люди из которой передали 200 вратарских костюмов. Они на молнию застегиваются и служат бойцам вместо термобелья.

– Может, есть что-то особенное или необычное из того, что вы за время ваших поездок передали в Донбасс?

– Недавно вместе с другими ребятами передал в Донбасс экшен-камеры. Еще постоянно возим газовые баллоны [для горелок]. Одного хватает на сутки. Важно, чтобы ребятам было тепло, – рассказал бывший игрок ЦСКА.

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