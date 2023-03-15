Соломатин о помощи «Эспаньоле» на Донбассе: «Горжусь этим. Постоянно ищем спонсоров для наших парней, помогают фанаты «Зенита», всех российских клубов»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Андрей Соломатин Политика Футбол

Андрей Соломатин рассказал о помощи батальону «Эспаньола».

– Как получилось так, что вы работаете в одной связке с «Эспаньолой»?

– Закончив футбольную карьеру, я стал постоянно ходить на фанатскую трибуну ЦСКА. Гонял на выезды и постоянно общался с фанатским активом армейского клуба.

Командир «Эспаньолы» – Станислав Орлов. В фанатской среде его знают как участника старейшей группировки фанатов ЦСКА Red-Blue Warriors. В итоге в фанатском движении меня свели с главой попечительского совета «Эспаньолы», который раньше часто ходил на матчи армейского клуба. Через него я и попал в Донбасс.

Когда в первый раз ехал туда, вместе с депутатским активом района Черемушки загрузили целый микроавтобус медицинских товаров и других необходимых вещей. Я был горд, что сделал это: мысль, что я должен помогать соотечественникам, зрела во мне давно.

– Что возите бойцам? В чем у них есть нужда?

– Несмотря на то, что подразделение очень организованное, все на передовой превращается в расходный материал, поэтому мы постоянно ищем спонсоров и меценатов для наших парней, чтобы они ни в чем не нуждались.

Помощи поступает много. Передают ее фанаты всех российских футбольных клубов, много помогают болельщики «Зенита», например. Для одной из поездок я привлек спортивную команду, люди из которой передали 200 вратарских костюмов. Они на молнию застегиваются и служат бойцам вместо термобелья.

– Может, есть что-то особенное или необычное из того, что вы за время ваших поездок передали в Донбасс?

– Недавно вместе с другими ребятами передал в Донбасс экшен-камеры. Еще постоянно возим газовые баллоны [для горелок]. Одного хватает на сутки. Важно, чтобы ребятам было тепло, – рассказал бывший игрок ЦСКА.

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14 комментариев

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Marcus-light
Несмотря на идиотскую позицию Соломатина, никак нельзя его ругать за помощь. Солдаты приказы не выбирают, а дома их точно так же ждут семьи
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Eden Hazard
Ответ Влад Путман
Интересно в какую нору залезет Соломатин, когда кампания его хозяина из бункера закончится крахом???
В этой кампании кроме как у Зели краха не будет ни у кого. Да и то, он ниже шестёрки в этой всей шьуке. Так что непонятно, о ком ты.
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Zenith forever
Ответ Влад Путман
Интересно в какую нору залезет Соломатин, когда кампания его хозяина из бункера закончится крахом???
Переживаешь, что в твою нору полезет.
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Только Крылья
Ответ Ахимассс
Кон-Чен-Ый
зачем так самокритично?
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Красная стрела
Парень реально молодец. Всё это очень затянулось, а в таких условиях всё быстро изнашевается. Нужно всё же хоть какой-то комфорт создавать нашим ребятам. Помощь от народа, приходит быстрее порой, чем от государства. Это плохо, но факт. А от своих отвернуться не имеем права. И ждать пока им что-то дадут.🤷🏿‍♂️ Важно здесь и сейчас. От этого порой чья-то жизнь зависит. Некоторые талантливые люди собственное мини- производство создали по помощи. Кто шьёт, кто свечи делает.
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Только Крылья
перепись чудаков открыта
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динамовец1923
Интересно почему он отметил болельщиков Зенита 😏
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Екн Лор
Ответ Влад Путман
Интересно в какую нору залезет Соломатин, когда кампания его хозяина из бункера закончится крахом???
У Аргентины много новых граждан появится
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Ахимассс
Кон-Чен-Ый
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Злобный Конь
Зато выступить в своей стране против FanID- ссblкотно... Только и умеют что петиции в интернетике писать. А когда ОМОН начинает прессовать - все эти фанаты поджимают хвостики и потом ноют.
+17
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DVS1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зовите санитаров!
Плохо, снизу загорелось? Бывает
+11
-11
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Теннисный абсолют
Добро пожаловать в Россию, Донбасс!
+19
-18
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Влад Путман
Интересно в какую нору залезет Соломатин, когда кампания его хозяина из бункера закончится крахом???
+24
-22
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Зовите санитаров!
+8
-13
-5
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