Андрей Соломатин: «Уроки патриотизма надо было вводить раньше, вдалбливать детям, что мы живем в лучшей стране. Как в «Нашей Раше», только в другом контексте»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Соломатин Олег Газманов Политика Матч ТВ брань музыка Футбол

Андрей Соломатин считает, что российским детям нужно рассказывать о величии России.

– Что вам нравится в современной России?

– Так скажу. Думаю, надо было значительно раньше вводить уроки патриотизма.

Помню себя в детстве: 1 мая для меня – это подготовка к демонстрации, я вместе с папой ходил на Красную площадь. 9 мая – особый день. Мой дед дошел до Берлина. Конечно, теперь этот праздник как‑то иначе воспринимается. Историю надо помнить, но сейчас у нас новое испытание.

– Как бы выглядели уроки патриотизма?

– Та же пропаганда, которую вдалбливают в голову детям. Что мы живем в самой лучшей стране – и все другие страны нам завидуют.

Как в «Нашей Раше» было. Только немного в другом контексте, чтобы росли дети, которые хотят не ####### (обмануть) страну, а сделать ее лучше. Тогда, возможно, что‑то изменится. Все равно все закладывается с детства.

– А могло быть полезно для воспитания патриотизма, если бы какая‑то публичная личность, например, отказалась от недвижимости за рубежом?

– Бесспорно. Но, может, люди почему‑то не хотят говорить об этом публично. Например, прочитал сегодня, что Газманов отправил уже 80 тонн грузов в зону СВО. Человек и песнями прославлял страну, и сейчас помогает делом.

Знаю, что один наш футболист ежемесячно отправляет 500 тысяч рублей на нужды армии. Возможно, еще такие есть, но почему‑то они не говорят об этом открыто.

– Как думаете, почему?

– Наверное, все тешат себя иллюзиями, что мы вернемся в УЕФА. Но мы не вернемся, пока сами не станем УЕФА, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.

Андрей Соломатин: «Я бы снова ввел смертную казнь. Россия жила бы лучше с ней, воровали бы меньше»

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98 комментариев

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Давид Agabekyan
Кто взял у него интервью? Надеюсь у него всё хорошо со здоровьем, а то такое можно и не пережить
+133
-7
+126
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Игорь Новиков
Может, вместо пропаганды попробовать построить эту "лучшую" страну?
+105
-3
+102
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a.k.a. DRAGON0928
Ссылаться на "Наша Раша". Уровень кругозора поражает)
+87
-4
+83
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Asdf Qwerty
После Кучеры казалось бы, что может быть хуже...
+67
-3
+64
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SeniorPomidor
Ответ Asdf Qwerty
После Кучеры казалось бы, что может быть хуже...
кучера просто не очень умный, но вроде как безобидный, тут другое
+33
-1
+32
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jonnysilverhand01
Одни уже создали Гитлерюгенд … как закончили, все мы знаем
+29
-4
+25
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BillShen
В Нашей Раше есть еще Пронин и Мамонов, бедный ДПСник который не берет взяток и больница с двумя пациентами - вот это надо вдалбливать и надо предлагать решения чтобы всех этих трех ситуаций не было. Гайцы не жили впроголодь без взяток, безумные депутаты не шиковали от обилия бабла и не цеплялись за власть, а социалка была нормальной и доступной для всех, а не только для богатеев. А да - извините что я про проблемы России, Соломатина же только почему-то соседнее государство интересует, которое надо бомбить крылатыми ракетами потому что они видите ли 9 лет назад с Европой решили интегрироваться.....
+24
-1
+23
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Vladislove Dobry
Ответ Игорь Новиков
Может, вместо пропаганды попробовать построить эту "лучшую" страну?
Ага , лучше бы Газманов эту гуманитарную помощь бабушкам и дедушкам раздал , многие из которых ветераны , которые не могут себе хлеба купить в магазине . Вот это был бы поступок .
+22
0
+22
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ALMAZ_and_GOLD
Идиот. Если у нас самая лучшая страна, получается у нас и проблем то никаких нет, менять и исправлять ничего и не надо. Но это же бред.
+18
0
+18
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SaTR
сделайте всё интервью одним постом.
все мы дружно поставим минусы и к Новому году будет один из претендентов в нашей любимой рубрике "самый заминусованный пост года"
+15
0
+15
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Andrew Moiseev
„Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство.“ Л. Толстой.
Как же он был прав...
+12
0
+12
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SeniorPomidor
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Идиот. Если у нас самая лучшая страна, получается у нас и проблем то никаких нет, менять и исправлять ничего и не надо. Но это же бред.
Это как на луркморе в статье про Россию: "Россия - самая миролюбивая страна в мире, а все, кто с этим не согласен, умоются кровью"
+11
0
+11
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beavers
Соломатин сегодня превзошел Кучеру!!!
+10
0
+10
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Oleg Olegov
Он спать уже ляжет сегодня?
+8
0
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ТумбаЮмба
>Как в «Нашей Раше» было. Только немного в другом контексте, чтобы росли дети, которые хотят не ####### (обмануть) страну, а сделать ее лучше

То есть гражданин предлагает воспитателям ####### (обмануть) детей. Но так, чтобы они потом выросли и не захотели ####### (обмануть) страну.

Что у него в голове ?
+8
0
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Газонокосильщик Хави
Вдалбливать. Не создавать условия жизни в стране, чтобы люди её любили и были патриотами. А вдалбливать. О как оно
+6
0
+6
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Савелий Борисов
Ну вот, зато мы теперь все вспомнили про великого футболиста Соломатина
К сожалению поняли , что он конченый м....к
+5
0
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андрэ
сначало страна должна перестать ######### (обманывать)
+6
-2
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Kirill Heisenberg
Ответ Давид Agabekyan
Кто взял у него интервью? Надеюсь у него всё хорошо со здоровьем, а то такое можно и не пережить
Ну ты ёее
+4
0
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Игорь Новиков
Ответ Vladislove Dobry
Ага , лучше бы Газманов эту гуманитарную помощь бабушкам и дедушкам раздал , многие из которых ветераны , которые не могут себе хлеба купить в магазине . Вот это был бы поступок .
Этим он очков у нынешней власти не заработает, а значит и делать это глупо. думаю, логика примерно такая.
+4
-1
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Oleg Olegov
Ответ Давид Agabekyan
Кто взял у него интервью? Надеюсь у него всё хорошо со здоровьем, а то такое можно и не пережить
Не хотел говорить, но это мы с батей по ночам у него интервью берём
+3
0
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Thomas Schaaf
"Вдалбливать детям, что мы живем в лучшей стране"

Точнее и не скажешь. Ведь объяснить логически в чем Россия лучшая страна в мире невозможно (экономика? медицина? спорт? образование?), поэтому и остается что в тупую "вдалбливать"
+3
0
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Рафик Маркес
Надо вдалбливать, что Зенит, Спартак и Локо три лучших клуба мира и каждый год играют в финале ЛЧ? Да, Андрюша?
+2
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Oleg Olegov
Ответ Игорь Новиков
Может, вместо пропаганды попробовать построить эту "лучшую" страну?
Ой, давно бы уже построили, но мешает коллективный запад и англосаксы, все наши ценности хотят отменить. Вы слышали, родитель 1 и родитель 2? Совсем там сдурели уже, а это вам не резиновая попа.
+2
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ПравдоРуб
Думаю что вдалбдивать что мы живём в лучшей стране мира не очень хорошая идея, а вот сделать страну лучшей в мире и чтобы дети росли в ней осознавая что она лучшая это другое дело
+2
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