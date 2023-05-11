Андрей Соломатин: «Уроки патриотизма надо было вводить раньше, вдалбливать детям, что мы живем в лучшей стране. Как в «Нашей Раше», только в другом контексте»

Андрей Соломатин считает, что российским детям нужно рассказывать о величии России.

– Что вам нравится в современной России?

– Так скажу. Думаю, надо было значительно раньше вводить уроки патриотизма.

Помню себя в детстве: 1 мая для меня – это подготовка к демонстрации, я вместе с папой ходил на Красную площадь. 9 мая – особый день. Мой дед дошел до Берлина. Конечно, теперь этот праздник как‑то иначе воспринимается. Историю надо помнить, но сейчас у нас новое испытание.

– Как бы выглядели уроки патриотизма?

– Та же пропаганда, которую вдалбливают в голову детям. Что мы живем в самой лучшей стране – и все другие страны нам завидуют.

Как в «Нашей Раше» было. Только немного в другом контексте, чтобы росли дети, которые хотят не ####### (обмануть) страну, а сделать ее лучше. Тогда, возможно, что‑то изменится. Все равно все закладывается с детства.

– А могло быть полезно для воспитания патриотизма, если бы какая‑то публичная личность, например, отказалась от недвижимости за рубежом?

– Бесспорно. Но, может, люди почему‑то не хотят говорить об этом публично. Например, прочитал сегодня, что Газманов отправил уже 80 тонн грузов в зону СВО. Человек и песнями прославлял страну, и сейчас помогает делом.

Знаю, что один наш футболист ежемесячно отправляет 500 тысяч рублей на нужды армии. Возможно, еще такие есть, но почему‑то они не говорят об этом открыто.

– Как думаете, почему?

– Наверное, все тешат себя иллюзиями, что мы вернемся в УЕФА. Но мы не вернемся, пока сами не станем УЕФА, – сказал бывший защитник и сборной России.

Андрей Соломатин: «Я бы снова ввел смертную казнь. Россия жила бы лучше с ней, воровали бы меньше»