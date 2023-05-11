Андрей Соломатин: «Я бы снова ввел смертную казнь. Россия жила бы лучше с ней, воровали бы меньше»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Соломатин Михаил Ходорковский Политика Матч ТВ брань Футбол

Андрей Соломатин предложил вернуть смертную казнь в России.

– Что вам нравится в современной России, а что – нет?

– Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских* и иже с ними. И Галкин* бы тоже меньше ###### [говорил], не подумав.

Китайцы, американцы почему‑то до сих пор не отменили смертельную казнь. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион – уехал на 20 лет, а если миллиард – уехал навсегда. Это первое, что я бы вернул.

– Верите в то, что тот, кто своровал миллиард, реально попал бы под смертную казнь?

– Не знаю. Но такого сейчас вроде бы и нет. У меня таких знакомых нет, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.

Смертная казнь в России официально не может применяться с 16 апреля 1997 года. Последняя смертная казнь в стране была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года.

* – признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»

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158 комментариев

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rebraining
он даже по меркам футболиста какой-то запредельно тупой
+506
-7
+499
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Игорь Новиков
Нет, не жили бы. Просто казнили бы тех, кто мешает воровать. Как "казнят" тех, кто раскрывает схемы сейчас, пишет правду о режиме.
+252
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+238
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artcity
И начать сразу с "шефа" и его друзей. Тогда будет шанс.
+181
-6
+175
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Ахимассс
Чтобы описать е****тость Соломатина придется вводить отдельное слово
+108
-1
+107
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DaleCo
Если я правильно понял, по его мнению главная проблема России - юмористы перестали бояться смерти.
+83
-1
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Maxim Vasnechov
Ответ artcity
И начать сразу с "шефа" и его друзей. Тогда будет шанс.
Шеф и его друзья - это лишь следствие того, что в РФ полностью сохранилась савецкая полуфеодальная экономическая система, где любое предприятие крупней парикмахерской зависит от желания правой пятки номенклатурщика-полуфеодала, который пост получил с огромной вероятностью наследству(80% российских чиновников - дети чиновников). Именно ради сохранения этой системы существует и гигантский уровень коррупции, и всякие СВО по границам, и отсутствие демократии и свободы слова. И расстрелировать будут тоже по приказам этих феодальных лордов.
+91
-16
+75
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Дядя ТУРА
Ответ rebraining
он даже по меркам футболиста какой-то запредельно тупой
это Терешков в кубе
+78
-3
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Albert Rrahmani
Ответ Игорь Новиков
Нет, не жили бы. Просто казнили бы тех, кто мешает воровать. Как "казнят" тех, кто раскрывает схемы сейчас, пишет правду о режиме.
В путинской россии "казнь" в сторону тех, кто мешает воровать периодически практикуется (Немцов не даст соврать), хотя почему только тех, кто мешает, вот же, в зоне войны гауляйтер "поскользнулся", а в российской армии "казнят" кувалдами.
+62
-2
+60
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HI MARS
Мы смеёмся,а ведь таких Соломатиных по России десятки миллионы
+63
-3
+60
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Барсик Юрана
Ответ Ахимассс
Чтобы описать е****тость Соломатина придется вводить отдельное слово
Слово з-патриот уже есть
+52
-4
+48
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Savardus
То, что Галкин, якобы, ###### не подумав, это значит плохо, а то, что Соломатин ###### это ок, получается.

Ну хотя бы изучил, что американская пенитенциарная система самая рецидивирующая в мире (58%), а вот в Норвегии нет ни смертной казни, ни пожизненного заключения, и процент рецидивов там 3 всего.
+43
-1
+42
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T622222
В Китае в год 1500 чел расстреливают и все равно из года в год воруют
+31
-1
+30
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Кирилл Голивец
Ответ rebraining
он даже по меркам футболиста какой-то запредельно тупой
как игрок был ограниченный бегунок
+32
-3
+29
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Bardownski
Так вот кто ворует последние 20 лет - Галкины и Ходорсковские.

А Чубайс, напомню, был назначен на свой пост в Роснано указом самого Президента. Что этот Соломатин хочет сказать, что Президент не разбирается в людях? Это на дискредитацию тянет.
+20
0
+20
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Slavick Nemkovsky
Соломатин, кажется, много ######(говорит)
+20
-1
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Саша Пушкин
Ответ HI MARS
Мы смеёмся,а ведь таких Соломатиных по России десятки миллионы
И все они свято верят, что их то, если ввести подобную дичь в законодательство, всё это не коснется. А потом начинается: " Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка"!
И все это из-за невыученных исторических уроков.
+22
-3
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Jeicob Harlon
казнили бы тех кто с голоду украл банку варенья у соседа, таких тоже было полно на зоне
+19
-1
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Alex31
Получается, первым бы Федя Смолов был за публикацию 24 февраля прошлого года?

Клоуны, мля
+16
-1
+15
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Максим Прокофьев
А вот пусть Соломатин мне расскажет почему нам на юридическом привели следующую статистику, что 2/3 всех преступлений в самой богатой стране мира это воровство и грабежи?! Почему 99 из 100 дел в суде заканчиваются обвинительным приговором просто в разной степени вины по итогу?! Как можно возвращать смертную казнь если судебная власть не отделима от исполнительной и законодательной как того требует конституция что является грубейшим нарушением всех прав граждан?
+16
-1
+15
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TaR
Андрюха, ну ты ппц…
+13
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Ответ Ахимассс
Чтобы описать е****тость Соломатина придется вводить отдельное слово
Можно измерять её в Соломатиных
+13
-1
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Ilya Bobrin
мне кажется, пора спортсу сделать новый раздел тематический - "Паноптикум".
там публиковать всяких Милоновых, Соломатиных и прочих интеллектуалов, тупиц и провокаторов.
ну, раз не публикрвать не получается.
+13
-2
+11
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sergey_valfc
Сразу видно - будущий депутат
+11
-1
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Timur Tushkanchik
Один из признаков эталонного ######(глупого человека), он во всём обвиняет Чубайса и Ходорковского. При этом Абрамович и Роттенберги у него хорошие.
+11
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Schiaff1no
Первым предложением по сути предлагает казнить за слова, а вторым обосновывает что это во благо и вообще воровать не будут.
Минимальная программа для депутата выполнена
+10
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