Андрей Соломатин: «Я бы снова ввел смертную казнь. Россия жила бы лучше с ней, воровали бы меньше»
Андрей Соломатин предложил вернуть смертную казнь в России.
– Что вам нравится в современной России, а что – нет?
– Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских* и иже с ними. И Галкин* бы тоже меньше ###### [говорил], не подумав.
Китайцы, американцы почему‑то до сих пор не отменили смертельную казнь. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион – уехал на 20 лет, а если миллиард – уехал навсегда. Это первое, что я бы вернул.
– Верите в то, что тот, кто своровал миллиард, реально попал бы под смертную казнь?
– Не знаю. Но такого сейчас вроде бы и нет. У меня таких знакомых нет, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.
Смертная казнь в России официально не может применяться с 16 апреля 1997 года. Последняя смертная казнь в стране была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года.
* – признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»
Ну хотя бы изучил, что американская пенитенциарная система самая рецидивирующая в мире (58%), а вот в Норвегии нет ни смертной казни, ни пожизненного заключения, и процент рецидивов там 3 всего.
А Чубайс, напомню, был назначен на свой пост в Роснано указом самого Президента. Что этот Соломатин хочет сказать, что Президент не разбирается в людях? Это на дискредитацию тянет.
И все это из-за невыученных исторических уроков.
Клоуны, мля
там публиковать всяких Милоновых, Соломатиных и прочих интеллектуалов, тупиц и провокаторов.
ну, раз не публикрвать не получается.
Минимальная программа для депутата выполнена