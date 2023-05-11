Андрей Соломатин: «Я бы снова ввел смертную казнь. Россия жила бы лучше с ней, воровали бы меньше»

Андрей Соломатин предложил вернуть смертную казнь в России.

– Что вам нравится в современной России, а что – нет?

– Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских* и иже с ними. И Галкин* бы тоже меньше ###### [говорил], не подумав.

Китайцы, американцы почему‑то до сих пор не отменили смертельную казнь. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион – уехал на 20 лет, а если миллиард – уехал навсегда. Это первое, что я бы вернул.

– Верите в то, что тот, кто своровал миллиард, реально попал бы под смертную казнь?

– Не знаю. Но такого сейчас вроде бы и нет. У меня таких знакомых нет, – сказал бывший защитник и сборной России.

Смертная казнь в России официально не может применяться с 16 апреля 1997 года. Последняя смертная казнь в стране была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года.

* – признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»