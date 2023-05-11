Андрей Соломатин: «Не встречал национализм на Украине в 2005-м, в 2010-м тоже не ощущалось ничего. Везде русская речь»

Андрей Соломатин рассказал о жизни на Украине в 2005 году.

– В 2005‑м вы играли в киевской « ». Как ощущали себя в плане жизни там?

– Полный комфорт. Жил в Киеве на Крещатике. Все разговаривали на русском – в городе, в команде. Не было никаких проблем.

Единственное, у меня были значительно выше доходы – я только из России приехал, недавно поиграл на ЧМ – мог позволить себе значительно больше. И из‑за этого были какие‑то полунамеки. Но и только.

За все время нахождения там ни разу не встречал там какую‑то ненависть или национализм. Просто ни разу.

– Поддерживали с кем‑то из связь после завершения карьеры?

– Да, общались. В 2009‑м или 2010‑м с первой женой и старшей дочерью приезжали в Киев на теннисный турнир. Тоже ничего такого не ощущалось.

Везде русская речь, жили у знакомых дома, гуляли. На турнире у дочери тоже не было никаких проблем, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.

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