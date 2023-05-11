Андрей Соломатин: «Не встречал национализм на Украине в 2005-м, в 2010-м тоже не ощущалось ничего. Везде русская речь»
Андрей Соломатин рассказал о жизни на Украине в 2005 году.
– В 2005‑м вы играли в киевской «Оболони». Как ощущали себя в плане жизни там?
– Полный комфорт. Жил в Киеве на Крещатике. Все разговаривали на русском – в городе, в команде. Не было никаких проблем.
Единственное, у меня были значительно выше доходы – я только из России приехал, недавно поиграл на ЧМ – мог позволить себе значительно больше. И из‑за этого были какие‑то полунамеки. Но и только.
За все время нахождения там ни разу не встречал там какую‑то ненависть или национализм. Просто ни разу.
– Поддерживали с кем‑то из Украины связь после завершения карьеры?
– Да, общались. В 2009‑м или 2010‑м с первой женой и старшей дочерью приезжали в Киев на теннисный турнир. Тоже ничего такого не ощущалось.
Везде русская речь, жили у знакомых дома, гуляли. На турнире у дочери тоже не было никаких проблем, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.
Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»
Андрей Соломатин: «Уроки патриотизма надо было вводить раньше, вдалбливать детям, что мы живем в лучшей стране. Как в «Нашей Раше», только в другом контексте»
В 2010 тоже ничего не ощущалось
Но в 2014 и 2022 что-то случилось
Немного удивительны его резкие высказывания.
А так в целом простой достойный человек живущий в Перово в обычном московском доме
Бандеризация и нацификация Украины (тогда еще УССР) началась в 70-х в основном усилиями диаспоры и точечному внедрению агентов влияния.
В 90-х бандеризацией уже занимались на уровне серьезных НКО и политиков.
С середины нулевых неонацизм и про-бандеризм стал выкристализовываться в серьезную идеологию на Украине.
С 2014-го неонацизм и русофибия стали по сути главной идеологией.
А с 2022-го - единственной вообще идеологией Украины.
Оно не было видно так, но процесс шел. И когда госпереворот случился в 2014-м, то верхушка России поняла, что это был своего рода выстрел в Сараево...
Но не дал слабину !
В 2014 году стал смотреть " Рассмеши комика " , которую вел Зеленский и лигу " Смеха" , которую тоже вел Зелёнский ..
Так он все это вел на русском языке и после 2014 года .
И в судьи сидели и говорили вплоть до февраля 2024 года на двух языках, та же . Тоже самое в голос " Краины " .
И команды в Лиге " Смеха " на русском говорили , даже больше, чем 50 процентов.
А сейчас включил - всё , нет русской речи больше .
Хотя многие украинские блогеры в " Ютубе " на русском ведут , тот же Гордон , его жена , Тарас Березовец и т.д .