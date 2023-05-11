Андрей Соломатин: «Не встречал национализм на Украине в 2005-м, в 2010-м тоже не ощущалось ничего. Везде русская речь»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Андрей Соломатин Оболонь Политика Матч ТВ Футбол

Андрей Соломатин рассказал о жизни на Украине в 2005 году.

– В 2005‑м вы играли в киевской «Оболони». Как ощущали себя в плане жизни там?

– Полный комфорт. Жил в Киеве на Крещатике. Все разговаривали на русском – в городе, в команде. Не было никаких проблем.

Единственное, у меня были значительно выше доходы – я только из России приехал, недавно поиграл на ЧМ – мог позволить себе значительно больше. И из‑за этого были какие‑то полунамеки. Но и только.

За все время нахождения там ни разу не встречал там какую‑то ненависть или национализм. Просто ни разу.

– Поддерживали с кем‑то из Украины связь после завершения карьеры?

– Да, общались. В 2009‑м или 2010‑м с первой женой и старшей дочерью приезжали в Киев на теннисный турнир. Тоже ничего такого не ощущалось.

Везде русская речь, жили у знакомых дома, гуляли. На турнире у дочери тоже не было никаких проблем, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.

Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»

Андрей Соломатин: «Уроки патриотизма надо было вводить раньше, вдалбливать детям, что мы живем в лучшей стране. Как в «Нашей Раше», только в другом контексте»

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39 комментариев

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Recreated
Но верю я зомбоящику! -- добавил Андрейка!
+55
-7
+48
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Aleksey Yashin
В 2005 не ощущалось
В 2010 тоже ничего не ощущалось
Но в 2014 и 2022 что-то случилось
+55
-8
+47
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dmsld
Скажите кто-нибудь Андрею, что доверять своим глазам все-таки более разумная вещь, чем сказкам от известных персонажей.
+41
-5
+36
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Газонокосильщик Хави
Ответ Aleksey Yashin
В 2005 не ощущалось В 2010 тоже ничего не ощущалось Но в 2014 и 2022 что-то случилось
Счастливый дедушка недавно утвердил награды за 14 год для тех, кого все эти 8 лет там "не было"
+27
-6
+21
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Beliar
Что-то от Соломатина уже подташнивает за сегодня. Где они его откопали да ещё и в таком количестве?🤦‍♂️
+13
-2
+11
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Газонокосильщик Хави
Он по ходу на ватно-прядильные фабрики на экскурсии ходил буду еще пионером. Иначе не объяснить это. А то, что и в 21 и 20 и ранее годах артисты из России давая концерты в Украине, о чудо выступали на русском языке.
+9
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Женька Овомоела
ну спорц нашел золотую жилу)
+10
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Газонокосильщик Хави
Ответ Оригинальный Ник
А я встречал, дальше что? И не только в 2005, а ещё в девяностые. Кто забыл, напомню: украинские националисты воевали на стороне Ичкерии в первую чеченскую. Разумные люди всё помнят
А дон что сделал в 16 лет. Но тебе на это все равно же? Верно? Или это другое?
+6
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Pb-SE
Жил несколько лет в Украине - ни разу не сталкивался с национализмом. Приехал в РФ, включил телек - да там сплошные нацисты.
+9
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yesp
Ничего не понимаю. Почему для "Соломатиных" говорить на не русском языке это что-то плохое?
+4
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ottomann
Когда-то лет 5 назад , нанимал Андрея Соломатина тренером к нам для футбольной корпоративной команды, показался очень простым и даже застенчивым человеком, которые ищет себя после серьезной карьеры,но ещё не нашёл

Немного удивительны его резкие высказывания.

А так в целом простой достойный человек живущий в Перово в обычном московском доме
+6
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AXEL7
О ну всё, это инагент
+2
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Теннисный абсолют
Не совсем так.
Бандеризация и нацификация Украины (тогда еще УССР) началась в 70-х в основном усилиями диаспоры и точечному внедрению агентов влияния.
В 90-х бандеризацией уже занимались на уровне серьезных НКО и политиков.
С середины нулевых неонацизм и про-бандеризм стал выкристализовываться в серьезную идеологию на Украине.
С 2014-го неонацизм и русофибия стали по сути главной идеологией.
А с 2022-го - единственной вообще идеологией Украины.

Оно не было видно так, но процесс шел. И когда госпереворот случился в 2014-м, то верхушка России поняла, что это был своего рода выстрел в Сараево...
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-7
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Dolphin Alex
А что плохого в национализме? Может патриоты уже забыли, как чекист себя называл "главным националистом"? Хотя ваша короткая память общеизвестна. Но ведь глубинному народу втирали про нацизм?.. не?.. бгг
+1
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Rio de Janeiro
Включите ему упыря данилова а ещё лучше ирку фарион
+2
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Okaka
Ответ Газонокосильщик Хави
Счастливый дедушка недавно утвердил награды за 14 год для тех, кого все эти 8 лет там "не было"
так уже в некрологах пишут, что участвовал в событиях в Грузии, Крыму, Донбассе, Сирии, Казахстане, Украине
+5
-4
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Теннисный абсолют
Ответ TheItalian204
скотина сколько же таким как ты платят а
На работе платят нормально, не жалуюсь
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Tim Timson
автор накинул... кому нужен Соломатин?.. кончайте сеять рознь
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EzioFlava
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Николай Иванов
Ответ EzioFlava
Комментарий удален модератором
Но теперь начал смотреть зомбоящик,ибо других дел нет,так нигде не востребован
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-1
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OldRedWhite
Ответ ottomann
Когда-то лет 5 назад , нанимал Андрея Соломатина тренером к нам для футбольной корпоративной команды, показался очень простым и даже застенчивым человеком, которые ищет себя после серьезной карьеры,но ещё не нашёл Немного удивительны его резкие высказывания. А так в целом простой достойный человек живущий в Перово в обычном московском доме
А мог бы в Монако жить с такой блестящей футбольной карьерой !
Но не дал слабину !
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Alexander Bakuryn
Ответ Aleksey Yashin
В 2005 не ощущалось В 2010 тоже ничего не ощущалось Но в 2014 и 2022 что-то случилось
Ага, ни с того ни с сего, сами придумали, сами вторглись, сами отгребаем 😂😂😂
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shiko101
Ответ Aleksey Yashin
В 2005 не ощущалось В 2010 тоже ничего не ощущалось Но в 2014 и 2022 что-то случилось
Не живу в Указанный и без украинской крови .
В 2014 году стал смотреть " Рассмеши комика " , которую вел Зеленский и лигу " Смеха" , которую тоже вел Зелёнский ..
Так он все это вел на русском языке и после 2014 года .
И в судьи сидели и говорили вплоть до февраля 2024 года на двух языках, та же . Тоже самое в голос " Краины " .
И команды в Лиге " Смеха " на русском говорили , даже больше, чем 50 процентов.
А сейчас включил - всё , нет русской речи больше .

Хотя многие украинские блогеры в " Ютубе " на русском ведут , тот же Гордон , его жена , Тарас Березовец и т.д .
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Мукунку хороший
На сколько нарезали интервью с соломой.? На месяц или на два.?))
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Газонокосильщик Хави
Ответ Оригинальный Ник
Дон вместе с отцом перешёл на сторону правительства во время второй чеченской, но ты удобно об этом умолчал, молодец
Я не умалчивал. А задал тебе вопрос. Тебе все равно, раз он перешёл на сторону правительства? Так то Сталин с Гитлером сотрудничал или опять это другое?
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