Соломатин о России: «Хочу, чтобы другие страны нам завидовали. В Германии здравые люди понимают: санкции ввели, но только немцы же в говне сейчас»

Андрей Соломатин высказался о политическом курсе России.

– Вы сейчас говорили о Европе. А есть понимание, куда идем мы? Россия.

– Сто процентов есть. Мы должны всем со временем объяснить, что они были не правы. Всем, кто находится по другую сторону баррикад. Западу, прежде всего.

– Ну объясним мы всем. А кем мы – Россия – хотим стать?

– Не задавался этим вопросом. Лично я хочу, чтобы у нас в стране люди жили комфортно, чтобы другие страны нам завидовали. Вот в Германии есть же здравые люди. Они понимают: санкции ввели, но только немцы же сейчас в говне, а у нас в супермаркетах все есть. И люди живут неплохо.

– Немцы точно плохо живут?

– Хорошо, другой пример. В моей футбольной школе занимались реальные французы. Их родители работали здесь, а они учились. И когда в 2022‑м все началось, то им, как госслужащим, сказали: «У вас есть две недели покинуть территорию РФ. Если не сделаете этого, будете считаться диссидентами». Они собрали манатки и говорят мне: «Очень надеемся, что вернемся».

Мы много общались с одним из родителей, он более‑менее говорил по‑русски. И он мне сказал: «Я не хочу туда уезжать просто».

– Что его так пугало?

– Все. Уровень жизни, уровень криминала. Человек реально не хотел возвращаться во Францию. После отъезда уже – на 9 мая [2022 года] – их ребенок прислал мне фотографию с поздравлениями. Стоял в пилотке – и отдавал честь. В итоге они вернулись спустя время, когда им продлили контракты. И были самым счастливыми людьми. Потому что действительно здесь безопасно. Много где читал, что Москву считают самым безопасным городом мира.

Этот француз мне рассказывал: «Прежде чем завернуть за угол во Франции, ты миллион раз подумаешь, надо ли это тебе. Из этого угла ты просто можешь не выйти», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.