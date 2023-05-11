Соломатин о России: «Хочу, чтобы другие страны нам завидовали. В Германии здравые люди понимают: санкции ввели, но только немцы же в говне сейчас»

Теги премьер-лига Россия Андрей Соломатин Политика Матч ТВ контент Футбол

Андрей Соломатин высказался о политическом курсе России.

– Вы сейчас говорили о Европе. А есть понимание, куда идем мы? Россия.

– Сто процентов есть. Мы должны всем со временем объяснить, что они были не правы. Всем, кто находится по другую сторону баррикад. Западу, прежде всего.

– Ну объясним мы всем. А кем мы – Россия – хотим стать?

– Не задавался этим вопросом. Лично я хочу, чтобы у нас в стране люди жили комфортно, чтобы другие страны нам завидовали. Вот в Германии есть же здравые люди. Они понимают: санкции ввели, но только немцы же сейчас в говне, а у нас в супермаркетах все есть. И люди живут неплохо.

– Немцы точно плохо живут?

– Хорошо, другой пример. В моей футбольной школе занимались реальные французы. Их родители работали здесь, а они учились. И когда в 2022‑м все началось, то им, как госслужащим, сказали: «У вас есть две недели покинуть территорию РФ. Если не сделаете этого, будете считаться диссидентами». Они собрали манатки и говорят мне: «Очень надеемся, что вернемся».

Мы много общались с одним из родителей, он более‑менее говорил по‑русски. И он мне сказал: «Я не хочу туда уезжать просто».

– Что его так пугало?

– Все. Уровень жизни, уровень криминала. Человек реально не хотел возвращаться во Францию. После отъезда уже – на 9 мая [2022 года] – их ребенок прислал мне фотографию с поздравлениями. Стоял в пилотке – и отдавал честь. В итоге они вернулись спустя время, когда им продлили контракты. И были самым счастливыми людьми. Потому что действительно здесь безопасно. Много где читал, что Москву считают самым безопасным городом мира.

Этот француз мне рассказывал: «Прежде чем завернуть за угол во Франции, ты миллион раз подумаешь, надо ли это тебе. Из этого угла ты просто можешь не выйти», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.

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81 комментарий

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Ебздрогыч
А кем мы – Россия – хотим стать?

– Не задавался этим вопросом.

Возьмите интервью у птички, у веточки, у хлебушка - информативнее будет
+92
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Влад Путман
После санкций Европа замёрзла, пол населения вымерло, остальная половина сидит в дерьме. Потихоньку все начинают завидовать России. Население США переселяется в Сибирь, боясь взрыва елоустонского супервулкана. И на этом моменте Солома просыпается от тёплой жижи в постели.
+64
-4
+60
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Cruel Snake
Людям, скажем из Магадана в таком г жить как немцы, мало бы кто отказался
+55
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+51
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Aleksey Yashin
"немцы же сейчас в говне, а у нас в супермаркетах все есть"

"Прежде чем завернуть за угол во Франции, ты миллион раз подумаешь, надо ли это тебе"
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Время ########### (удивительных) историй
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Ебздрогыч
У меня друзья живут во Франции и Германии, искренне удивляются, когда я им рассказываю как они плохо живут
+32
-4
+28
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Cruel Snake
— «Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют»!
—Почему, вы так решили?
— По телевизору так сказали, в программе «Наша Russia»! А им верю! Телевизор же...
+25
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ОттоДракула
"но только немцы же сейчас в говне, а у нас в супермаркетах все есть."

А чего у немцев нет в супермаркетах?)
+25
-2
+23
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Влад Путман
Этот персонаж явно в каком-то параллельном "многополярном русском мирке" обитает.
+21
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Константин Эсперов
долбанутый самордежавец
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Кирилл Голивец
Как игрок он был олицетворением бревно-команды раннего Газзаева... наряду с Евсиковым) сейчас такого формата крайние защитники играли бы в пердиве или в автобусах с пятеркой, чувак выжал максимум из карьеры, но ума не набрал
+19
-2
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Бронислав Каминский
Зимой Европа мерзнет,а летом они тонут в фекалиях и мусоре ..и так с 2014 года бгггг 😂😂😂😂
+15
-2
+13
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Злобный Конь
Совсем Соломатин плох.
+11
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olua
ооо как все плохо
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Hitgoe Himgob
Ответ WelcomeBackPURE
Про Францию все верно. Сейчас конечно набегут кучка любителей европейских ценностей и будут тулить нам, что это все придумали соловьевы-Киселевы, хотя при этом, сами дальше Условных Мытищ и не бывали никогда
Убийств на 100000 чел
Россия 5.9
Франция 1.35
+10
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+8
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igls54
Пора к автоэлектрику - чинить мозги
+9
-1
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Nikuz Z
Даже у воинствующих патриотичных бабулек и то аргументы более здравые, нежели у интервьюируемого! Немцы просто рыдают по ночам от зависти и плохой жизни!
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Жирный Лукаку
Если они в говне, то где все остальные?
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Michael Sh
как человек, живущий в Берлине, полностью подтверждаю слова Соломатина

мы уже замерзли зимой, весь Тиргартен спилили, теперь перешли на скамейки. что будем жечь, когда они закончатся, решительно неясно..

а если серьезно: французы и немцы, с которыми этот чудик говорил, с ним в одной комнате?
+6
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Anton S
Отрицательный отбор в действии. Сто с лишним лет избавлялись от способных мыслить и вот результат. Шариковы, Швондеры, Соломатины.
+6
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sbvinn
Ответ Влад Путман
После санкций Европа замёрзла, пол населения вымерло, остальная половина сидит в дерьме. Потихоньку все начинают завидовать России. Население США переселяется в Сибирь, боясь взрыва елоустонского супервулкана. И на этом моменте Солома просыпается от тёплой жижи в постели.
Без смены пола и гомосексуализма нещщитово.
+6
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Ярик01
Ответ igls54
Пора к автоэлектрику - чинить мозги
Проводка давно сгорела, что там чинить.
+6
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TaR
У нас в супермаркетах то много что есть, только вот больше половины ценники скидочные ищут, так как не хватает не на что. Но немцы нам, конечно, завидуют
+6
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Максим Черкашин
Ответ Ебздрогыч
У меня друзья живут во Франции и Германии, искренне удивляются, когда я им рассказываю как они плохо живут
Согласен, родня живёт в Штутгарте. Последнею белку съели две недели назад.🐿😁 Когда в гости к родственникам приехал. Есть такие товарищи, которые живут в Германии. Но говорят как Путин поднял Россию с колен. И вот с одной такой тётушкой, был разговор. Она говорит как у вас в России хорошо, пенсии высокие. Я говорю какая средняя пенсия в России. Она а сколько это в евро? Я перевёл в евро. Она ой не сужденно мне в Россию переехать.😁
+6
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Pol Belov
все больше убеждаюсь, что наши вакцины от коронавируса таки имеют вот такой побочный эффект - тупой патриотизм... чем-то иным объяснить такой сумбур в башке взрослого человека - просто не получается...
+4
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ValmontZ
Ответ Влад Путман
После санкций Европа замёрзла, пол населения вымерло, остальная половина сидит в дерьме. Потихоньку все начинают завидовать России. Население США переселяется в Сибирь, боясь взрыва елоустонского супервулкана. И на этом моменте Солома просыпается от тёплой жижи в постели.
а я и не сплю (с)
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