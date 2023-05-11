Соломатин о России: «Хочу, чтобы другие страны нам завидовали. В Германии здравые люди понимают: санкции ввели, но только немцы же в говне сейчас»
Андрей Соломатин высказался о политическом курсе России.
– Вы сейчас говорили о Европе. А есть понимание, куда идем мы? Россия.
– Сто процентов есть. Мы должны всем со временем объяснить, что они были не правы. Всем, кто находится по другую сторону баррикад. Западу, прежде всего.
– Ну объясним мы всем. А кем мы – Россия – хотим стать?
– Не задавался этим вопросом. Лично я хочу, чтобы у нас в стране люди жили комфортно, чтобы другие страны нам завидовали. Вот в Германии есть же здравые люди. Они понимают: санкции ввели, но только немцы же сейчас в говне, а у нас в супермаркетах все есть. И люди живут неплохо.
– Немцы точно плохо живут?
– Хорошо, другой пример. В моей футбольной школе занимались реальные французы. Их родители работали здесь, а они учились. И когда в 2022‑м все началось, то им, как госслужащим, сказали: «У вас есть две недели покинуть территорию РФ. Если не сделаете этого, будете считаться диссидентами». Они собрали манатки и говорят мне: «Очень надеемся, что вернемся».
Мы много общались с одним из родителей, он более‑менее говорил по‑русски. И он мне сказал: «Я не хочу туда уезжать просто».
– Что его так пугало?
– Все. Уровень жизни, уровень криминала. Человек реально не хотел возвращаться во Францию. После отъезда уже – на 9 мая [2022 года] – их ребенок прислал мне фотографию с поздравлениями. Стоял в пилотке – и отдавал честь. В итоге они вернулись спустя время, когда им продлили контракты. И были самым счастливыми людьми. Потому что действительно здесь безопасно. Много где читал, что Москву считают самым безопасным городом мира.
Этот француз мне рассказывал: «Прежде чем завернуть за угол во Франции, ты миллион раз подумаешь, надо ли это тебе. Из этого угла ты просто можешь не выйти», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.
– Не задавался этим вопросом.
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"Прежде чем завернуть за угол во Франции, ты миллион раз подумаешь, надо ли это тебе"
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Время ########### (удивительных) историй
—Почему, вы так решили?
— По телевизору так сказали, в программе «Наша Russia»! А им верю! Телевизор же...
А чего у немцев нет в супермаркетах?)
Россия 5.9
Франция 1.35
мы уже замерзли зимой, весь Тиргартен спилили, теперь перешли на скамейки. что будем жечь, когда они закончатся, решительно неясно..
а если серьезно: французы и немцы, с которыми этот чудик говорил, с ним в одной комнате?