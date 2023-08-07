ЦСКА снизил цену Зайнутдинова с 6-6,5 млн евро до 4-4,5 млн. «Бешикташу» интересен хавбек (Sports.kz)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы сборная Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Футбол

ЦСКА готов продать Бахтиера Зайнутдинова за 4-4,5 млн евро.

«Бешикташ» все еще заинтересован в подписании казахстанского полузащитника, и московский клуб решил снизить финансовые запросы, чтобы приблизить трансфер.

По данным Sports.kz, теперь ЦСКА согласен продать Зайнутдинова за 4-4,5 миллиона евро. Ранее клуб просил 6-6,5 млн.

Подробная статистика футболиста сборной Казахстана доступна здесь.

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33 комментария

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Мне интересно, кого вообще можно купить сопоставимого по уровню Бахе за эти деньги?)
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А зачем вообще продавать Баху?
Он отлично играет слева
+36
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Мда, пока только на выход работаем. Еще и Карась с Адольфо вот-вот уедут. На вход только узбек, хоть деньги есть..
+19
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+19
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Ответ kk.abb
Мда, пока только на выход работаем. Еще и Карась с Адольфо вот-вот уедут. На вход только узбек, хоть деньги есть..
Узбеков на ближайшей стройке наловят и хватит
+11
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Ответ artemuk
Мне интересно, кого вообще можно купить сопоставимого по уровню Бахе за эти деньги?)
Такого универсального игрока за такие деньги - точно нельзя купить.
Этот трансфер будет в минус Цска.
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Вообще охренели, что ли. Он один из лучших!
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4млн за Баху это очень мало.
Кроме как финансовыми трудностями ЦСКА готовность продавать за такие деньги не объяснить
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Как болельщику ЦСКА , очень будет жаль потерять Баху , один из самых уверенных и технически оснащенных игроков он в клубе сейчас (
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А вариант оставить Баху в покое и не продавать не рассматривается?
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Какое-то планомерное уничтожение клуба идёт...
Лучше сократите отдел селекции, лет 5 он уже не работает.
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У ЦСКА распродажа?
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Такое ощущение, что Цска на грани банкротства. Иначе не обьяснить зачем за копейки продавать игроков основы.
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Вы совсем офигели? Играть на кем? Лавка запасных и так недокомплектована. Давайте всех отдадим уже!
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Ответ Islam Gasanov
А вариант оставить Баху в покое и не продавать не рассматривается?
Баха сам хочет уехать - там перспективы больше
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Баху продавать, конечно, грешно, но вот вышел с Локомотивом Рядно и сыграл прям очень круто. Думаю, Рядно + Арбузов вполне себе игроки основы или почти.
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Я этому объяснения найти не могу. Новым хозяевам по-видимому клуб вообще не нужен. Тм плевать и на историю, и уж тем более на болельщиков. Может потребовать встречи с руководством? Хотя, что это изменит? Ленорыч душой болел за команду, а этим наплевать Одно слово: Банкиры.
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Ответ kk.abb
Мда, пока только на выход работаем. Еще и Карась с Адольфо вот-вот уедут. На вход только узбек, хоть деньги есть..
Деньги есть, только потратить их очень тяжело с учетом санкций.
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Ответ Михаил Дворников
А зачем вообще продавать Баху? Он отлично играет слева
Человек хочет в еврокубки. Могут быть проблемы с мотивацией, вероятно.
Баха, Караскаль, Гайч, Чалов (если не получит жирный контракт) уйдут в течение сезона, скорее всего, вопрос думаю только в наибольшей выгоде
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Улетают в чужие края дембеля, дембеля, дембеля…
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Контракт у него ещё 2 года. Зачем цену то снижать?
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Что совсем с финансами стало плохо, готовы отдать хоть за сколько то.
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ну а когда покупать будем, а ЦСКА? Вообще Баха был бы полезен ЦСКА зачем его продавать то? Да и тем более он дороже стоит.
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Это все равно что однушку в рязанской области продать по цене московской, снизили они,есть рыночная цена, цска на барселону похожи, везде халяву хотят
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Того и гляди обратно Щенникова с Дзагой вернут
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Ответ kk.abb
Мда, пока только на выход работаем. Еще и Карась с Адольфо вот-вот уедут. На вход только узбек, хоть деньги есть..
Гинер кредиты гасит
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