ЦСКА снизил цену Зайнутдинова с 6-6,5 млн евро до 4-4,5 млн. «Бешикташу» интересен хавбек (Sports.kz)
ЦСКА готов продать Бахтиера Зайнутдинова за 4-4,5 млн евро.
«Бешикташ» все еще заинтересован в подписании казахстанского полузащитника, и московский клуб решил снизить финансовые запросы, чтобы приблизить трансфер.
По данным Sports.kz, теперь ЦСКА согласен продать Зайнутдинова за 4-4,5 миллиона евро. Ранее клуб просил 6-6,5 млн.
Подробная статистика футболиста сборной Казахстана доступна здесь.
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Он отлично играет слева
Этот трансфер будет в минус Цска.
Кроме как финансовыми трудностями ЦСКА готовность продавать за такие деньги не объяснить
Лучше сократите отдел селекции, лет 5 он уже не работает.
Баха, Караскаль, Гайч, Чалов (если не получит жирный контракт) уйдут в течение сезона, скорее всего, вопрос думаю только в наибольшей выгоде