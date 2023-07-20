Бахтиер Зайнутдинов: «В Казахстане шутят: говорят, что кумыс бодрит. Набабкину привозил. Ему так понравилось, что теперь все время просит привезти»
Бахтиер Зайнутдинов рассказал, как Кириллу Набабкину понравился кумыс.
– Набабкин рассказывал, что ты обожаешь кумыс и говоришь, что он лечебный.
– У нас в Казахстане так шутят: говорят, что кумыс бодрит. И он правда бодрит.
Один раз я Набабкину привозил кумыс. Он очень просил. Ему так понравилось, что теперь все время просит: «Давай-давай, привези!»
Все время расстраивается, если я вдруг возвращаюсь без кумыса для него.
Я раньше заказывал кумыс с башкирским медом, привозил по 15 банок ребятам. Но из-за всей этой ситуации стало тяжелее доставлять, – сказал футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.
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