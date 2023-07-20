Бахтиер Зайнутдинов: «В Казахстане шутят: говорят, что кумыс бодрит. Набабкину привозил. Ему так понравилось, что теперь все время просит привезти»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов рассказал, как Кириллу Набабкину понравился кумыс.

– Набабкин рассказывал, что ты обожаешь кумыс и говоришь, что он лечебный.

– У нас в Казахстане так шутят: говорят, что кумыс бодрит. И он правда бодрит.

Один раз я Набабкину привозил кумыс. Он очень просил. Ему так понравилось, что теперь все время просит: «Давай-давай, привези!»

Все время расстраивается, если я вдруг возвращаюсь без кумыса для него.

Я раньше заказывал кумыс с башкирским медом, привозил по 15 банок ребятам. Но из-за всей этой ситуации стало тяжелее доставлять, – сказал футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

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21 комментарий

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zip13
Кумыс, на что похож, айран, тан, мацони или что-то другое?!
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Remedy
Баха-красавчик! Всё доказывает своей игрой и отношением к делу! Нацикам-спать. Думаю, что болельщики ЦСКА поддержат. ✊
+11
-3
+8
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леннорыч-абрамович
Набабкин за 13 лет в ЦСКА и сам уже научился кумыс давать.
+7
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+3
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.ru
Ответ Виталик Украинский
Толи еще будет когда на конскую колбасу перейдёт.
думаешь после этого подпишет с вами контракт?..
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Виталик Украинский
Ответ .ru
вот он... секрет Кириллова долголетия
Толи еще будет когда на конскую колбасу перейдёт.
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Remedy
Ответ Forte Live
ну я на ночь люблю) а зимой каркадэ) тяжело видеть везде негатив
Понятно, что т.н. «новость» с подтекстом, ладно, сделаем вид, что мы это не видим, ок;)
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Forte Live
Ответ Remedy
Всё бы ничего, но не в это время и не в этот час.. Спасибо за Ваш совет по чаю)
ну я на ночь люблю) а зимой каркадэ) тяжело видеть везде негатив
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Forte Live
Ответ Remedy
Новость для межнац срачА. В которой и нет новости как таковой..
Вам бы чаю ромашкового сделать себе... Новость про кумыс и хороших ребят.
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Remedy
Ответ Michael Scott
По какой тенденции?
В окно посмотрите и в интернете комменты почитайте на такие темы- там все ответы.. Ничего личного.
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Michael Scott
Ответ Remedy
Да нет, какие комплексы? Судя по нынешней тенденции, просто предотвращаю срач, вот и всё..
По какой тенденции?
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Remedy
Ответ Michael Scott
Комментарий удален модератором
Да нет, какие комплексы? Судя по нынешней тенденции, просто предотвращаю срач, вот и всё..
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Michael Scott
Ответ Remedy
Баха-красавчик! Всё доказывает своей игрой и отношением к делу! Нацикам-спать. Думаю, что болельщики ЦСКА поддержат. ✊
Комментарий удален модератором
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gonchik23
Ответ zip13
Кумыс, на что похож, айран, тан, мацони или что-то другое?!
улететь можно. спирт там полюбому
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Виталик Украинский
Ответ zip13
Кумыс, на что похож, айран, тан, мацони или что-то другое?!
На кумыс похож.
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LifeStream
Я 5 раз перечитал новость, но так и не понял , какие у нас могут быть проблемы с кумысом с башкирским медом?
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Антон Фалафель
Закусывает наверно колбасой из конины🤔
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ariuntrius
В Казахстане такими вещами не шутят
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.ru
вот он... секрет Кириллова долголетия
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